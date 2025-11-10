Μαρινάκης: Αλλόκοτη η στάση του ΠΑΣΟΚ στο φορολογικό

Αλλόκοτη χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. «Πολύ σωστά ψήφισαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και πολλά άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τη συντριπτική πλειονότητα των άρθρων μιας πολύ μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία έρχεται σε συνέχεια των μειώσεων πάνω από 80 φόρων τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στη στήριξη της οικογένειας, των νέων και της ελληνικής περιφέρειας. Υπενθύμισε ότι, δύο μήνες νωρίτερα, όταν ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει τα μέτρα στη ΔΕΘ, όλα τα κόμματα είχαν εκδώσει καταδικαστικές ανακοινώσεις.

«Δεν μπορεί τον Σεπτέμβριο να καταδικάζεις, να απορρίπτεις, να κατακεραυνώνεις τα ίδια μέτρα που τον Νοέμβριο ψηφίζεις. Αν με ρωτάτε ποια θεωρώ σωστή στάση, θεωρώ σωστή τη στάση του Νοεμβρίου. Και ας ελπίσουμε ότι η στάση αυτή είναι μια παραδοχή λάθους από το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η χώρα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. «Μιλάμε για δημιουργία θέσεων εργασίας, για μείωση της ανεργίας. Μια πολιτική που έχει αυξήσει τους μισθούς περισσότερο από όσο έχουν αυξηθεί οι τιμές», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική που ταυτόχρονα μειώνει φόρους και αυξάνει τα φορολογικά έσοδα.

