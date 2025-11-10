LIVE - Παύλος Μαρινάκης: Η πολιτική είναι πολιτικές, δεν είναι ταμπέλες

Παρακολουθήστε τη σημερινή (10/11) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών Τύπου του εξωτερικού από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Μεταξύ άλλων στην αρχική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στα μέτρα για την ακρίβεια, αλλά και στις ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή, αλλά και την ενίσχυση ασφάλειας στην Κρήτη.

Χαρακτήρισε «αλλόκοτη» τη στάση του ΠΑΣΟΚ και επισήμανε: «Στη θεωρία, στα λόγια επαναστάτες και την ώρα της ψήφου συναινετικοί, ψήφισαν και δεν είχαν τίποτα να πούνε», είπε όταν ερωτήθηκε σχετικά.

«Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη Σαμαρά», απάντησε σε άλλο ερώτημα. «Η πολιτική είναι πολιτικές, δεν είναι ταμπέλες. Οι πολίτες θα το αξιολογήσουν. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική. Θυμίστε μου άλλη κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσες φοροαπαλλαγές και τόσες φοροελαφρύνσεις», απάντησε όταν ρωτήθηκε με την παρομοίωση Σαμαρά για τη ΝΔ και το σημιτικό ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας όσα έγιναν στο μεταναστευτικό, στα πανεπιστήμια, στα εξοπλιστικά, στα γήπεδα κλπ.

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε προσωπικές του απόψεις», είπε σε άλλο σημείο ερωτώμενος για την οπλοκατοχή, προσθέτοντας ότι η θέση της κυβέρνησης περιγράφεται σε όσα ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.