Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: Επιχειρεί να κάνει το μαύρο άσπρο

Το γάντι σήκωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, έπειτα από τη σημερινή κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατά την ενημέρωση συντακτών.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσπάθεια του να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την απουσία του πρωθυπουργού, επιχείρησε ακόμα μια φορά να κάνει το μαύρο άσπρο και να εξαπατήσει τους πολίτες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς.

Τι είχε πει ο Παύλος Μαρινάκης

Στο briefing λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «αλλόκοτη» τη στάση του ΠΑΣΟΚ και επισήμανε: «Στη θεωρία, στα λόγια επαναστάτες και την ώρα της ψήφου συναινετικοί, ψήφισαν και δεν είχαν τίποτα να πούνε».

Η απάντηση Τσουκαλά

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε:

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην προσπάθεια του να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την απουσία του Πρωθυπουργού, επιχείρησε ακόμα μια φορά να κάνει το μαύρο άσπρο και να εξαπατήσει τους πολίτες.

Το ΠΑΣΟΚ από τον Σεπτέμβρη είχε δηλώσει πως πάγια πρακτική του είναι να υπερψηφίζει κάθε μέτρο ελάφρυνσης, ακόμα και αν το θεωρεί αποσπασματικό ή όχι αρκετό για να λύσει τα προβλήματα που έχει σωρεύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλλον ο κ.Μαρινακης διαβάζει διαγώνια τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και του ξεφεύγουν τα μισά.

*Αν και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος θεωρεί ατυχή τη δήλωση που αναφέρει πως «η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα για την ακρίβεια», ας ρωτήσει τους πολίτες και ας δει τους αριθμούς που συγκρίνουν τις τιμές του 2020 με αυτές του 2025*.

*Αν θεωρεί άστοχη τη δήλωση «πως τα μέτρα του Πρωθυπουργού δεν αποτελούν μέρισμα κοινωνικής ανάπτυξης», του συνιστούμε να συγκρίνει το 1,7 δισ. των μέτρων με το αντίστοιχο υπερπολλαπλάσιο υπερπλεόνασμα του έτους*.

*Νομίζω πώς θα πάρει την απάντηση του και θα έχει το σθένος να προχωρήσει εκείνος τελικά στην καλοδεχούμενη από εμάς παραδοχή του λάθους του*.





