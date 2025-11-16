Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διατελέσει πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δημήτρης Σταμάτης έδινε μάχη πολλά χρόνια με σοβαρή ασθένεια.

Ο Δημήτριος Σταμάτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, όπου ζούσε με τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκεί ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμη, διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012, ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ενώ είναι αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

