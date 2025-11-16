Σαμαράς για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος»

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της γ' αξιολόγησης, την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018.

Δήλωση για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Σταμάτη, εξέδωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Αντίο Δημήτρη μου! Εφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο Φίλε! Αντίο Αδελφέ!», έγραψε ο κ. Σαμαράς.

Ο Δημήτρης Σταμάτης πέθανε σε ηλικία 75 ετών και είχε διατελέσει, μεταξύ άλλων, πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δημήτρης Σταμάτης έδινε μάχη πολλά χρόνια με σοβαρή ασθένεια.

Ο Δημήτριος Σταμάτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, όπου ζούσε με τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκεί ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμη, διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012, ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ενώ είναι αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

Διαβάστε επίσης