Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Να διακοπεί η διαδικασία, είστε στο βούρκο»

Μία ημέρα μετά τη μεγάλη ένταση που υπήρξε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και την «αγρότισσα με τη Ferrari» Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μια νέα κόντρα προκλήθηκε με πρωταγωνίστρια και πάλι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Η κ. Κωνσταντοπούλου προσήλθε για δεύτερη μέρα στην Εξεταστική, παίρνοντας τη θέση του εισηγητή του κόμματός της Αλέξανδρου Καζαμία, ωστόσο το μεσημέρι ζήτησε διακοπή της διαδικασίας προκειμένου η ίδια να παραστεί στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι οι ταυτόχρονες συνεδριάσεις προγραμματίστηκαν έτσι, ώστε να προκληθεί πρόβλημα στην Πλεύση Ελευθερίας.



Όπως ήταν αναμενόμενο η προεδρεύουσα της Εξεταστικής Μαρία Συρεγγέλα δεν αποδέχτηκε το αίτημα, με αποτέλεσμα να αποσύρει τον λόγο από την κ. Κωνσταντοπούλου και να συνεχίσει τη διαδικασία, προκαλώντας όμως την οργή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.



Το περιστατικό συνέβη κατά την εξέταση του Δημήτρη Ντογκούλη, ιδιοκτήτη Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στη Λάρισα.



Ο παρακάτω διάλογος είναι ενδεικτικός:



Κωνσταντοπούλου: Κυρία πρόεδρε τον λόγο.





Συρεγγέλα: Τα διαδικαστικά θα συζητηθούν στο τέλος. Δεν έχετε τώρα τον λόγο.





Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι διαδικαστικό.

Διαβάστε επίσης