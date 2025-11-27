Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επανακλήτευση του «Φραπέ» προτείνει η ΝΔ - Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ

Σοβαρές εξελίξεις υπάρχουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς μετά τη χθεσινή κατάθεση του παραγωγού Λ. Αντωνόπουλου, η πλειοψηφία της ΝΔ, μέσω του εισηγητή της, Μακάριου Λαζαρίδη, πρότεινε σήμερα την «άμεση επανακλήτευση» του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ».



Ο κ. Ξυλούρης ήταν προγραμματισμένο να καταθέσει την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο δεν προσήλθε στη Βουλή, επικαλούμενος δια υπομνήματος, το «δικαίωμα της σιωπής». Στην κίνησή του αυτή η αντιπολίτευση είχε ζητήσει τη βίαιη προσαγωγή του, όμως η κυβέρνηση αρνήθηκε και επέλεξε να στείλει την υπόθεση στον Εισαγγελέα.



Ωστόσο, η στάση της ΝΔ άλλαξε χθες, μετά την κατάθεση του παραγωγού Λ. Αντωνόπουλου, πρών στελέχους του ΠΑΣΟΚ και φερόμενου ως στενού φίλου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε λάβει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΚΥΔ του κ. Ξυλούρη, ενώ φάνηκε να μην αναγνωρίζει έγγραφο με το οποίο μεταβίβαζε στον γιου του Ξυλούρη τα αγροτικά δικαιώματα. Πηγές της ΝΔ ξεκαθαρίζουν μάλιστα ότι το κόμμα ζητά την άμεση επανακλήτευση του Ξυλούρη και ότι εάν αυτός δεν προσέλθει, τότε «η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για την βίαιη προσαγωγή του ενώ σημειώνουμε ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας ήδη ερευνάται από την Εισαγγελία για το αδίκημα της απείθειας με παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας ύστερα από την πρώτη του άρνηση να καταθέσει».

Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ για βίαιη προσαγωγή



Από την πλευρά τους ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ κατέθεσαν γραπτό αίτημα για τη βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ».



«Μετά την ευθεία εμπλοκή του Γεωργίου Ξυλούρη, τόσο ως ιδιοκτήτη ΚΥΔ, όσο και ως αποδεχόμενου τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή», αναφέρουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Νάσος Ηλιόπουλος αναρωτιέται «Τι άλλο πρέπει να γίνει για να πάρει την απόφαση η Επιτροπή να αποφασίσει τη βίαιη προσαγωγή του;».