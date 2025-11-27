Ηθοποιός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- Είχε ρόλους στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί»

Ο ηθοποιός που είχε ρόλους σε πασίγνωστες σειρές όπωε τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί» που φέρεται να έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κέντρο… ευ ζην στα Γρεβενά μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ήθελε να ιδρύσει ο ηθοποιός Α.Π., ο οποίος χθες καταδικάστηκε για παράνομες επιδοτήσεις από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.

Ο συγκεκριμένος ηθοποιός μαζί με 13 ακόμη πρόσωπα κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου και όλοι κρίθηκαν ένοχοι κατά περίπτωση για απόπειρα απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τετελεσμένη απάτη και συνέργεια στην απάτη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Espresso.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους 14 κατηγορουμένους αρχίζουν από φυλάκιση 10 μηνών έως 18 μηνών και είναι όλες με τριετή αναστολή. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά χθες στο ακροατήριο, πρόκειται για επιδοτήσεις που έλαβαν οι κατηγορούμενοι το 2020. Τα ποσά κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ και αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων σε καλή γεωργική κατάσταση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειονότητα των κατηγορουμένων είχε έδρα την Κρήτη και οι εκτάσεις που δήλωσαν ότι ενοικίαζαν ήταν στη βόρεια Ελλάδα.

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος ηθοποιός, αφού χαρακτήρισε εαυτόν «πολυσχιδή προσωπικότητα», που έπαιξε σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές, όπως «Βέρα στο δεξί» και «Μαύρα μεσάνυχτα» και έχει βραβεύσεις, υποστήριξε ότι το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν ένα κέντρο αγροτουρισμού.

«Ήθελα να φτιάξω ένα κέντρο, να φέρνω ηθοποιούς και αθλητές, να προωθούμε το “ευ ζην”. Ήθελα μεγάλη έκταση, ακόμη και 1.000.000 στρέμματα θα τα ήθελα» τόνισε ο ηθοποιός και σημείωσε ότι για να υλοποιήσει το όνειρό του, πήγε σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στον Πειραιά.

«Τους ρώτησα τι να κάνω και με βοήθησαν. Μου βρήκαν λογιστή, μεσίτη και νοίκιασα αυτά τα χωράφια στα Γρεβενά. Μόνος μου έβρισκα πολύ υψηλές τιμές, ενώ εκεί μου βρήκαν πολύ φτηνά» ανέφερε.

«Μου έβαλαν 5.000 ευρώ. Μετά έμαθα περίεργα πράγματα και προσπάθησα να επιστρέψω τα χρήματα. Μου έλεγαν ότι δεν μπορώ να τα επιστρέψω. Δεν μπορούσα να βρω κανέναν από αυτούς που με βοήθησαν για να ρωτήσω τι έχει γίνει. Πήγα στον δικηγόρο μου για να δω πώς θα επιστρέψω τα χρήματα» είπε στο δικαστήριο ο Α.Π.

Ακόμη άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος δήλωσε φοιτητής, είπε χθες στην απολογία του ότι ενεπλάκη στην υπόθεση εξαιτίας του παππού του.

«Το 2022-2023 ήρθε ένα χαρτί που έλεγε ότι είμαι ελεγχόμενος. Εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Ρώτησα τους δικούς μου τι έγινε και μου είπαν ότι μάλλον εκ παραδρομής ο παππούς, που ήταν κτηνοτρόφος…» ανάφερε ο κατηγορούμενος.

Πρόεδρος: Τι έκανε ο παππούς; Η αίτηση που έγινε ήταν για αγρότες μικρής ηλικίας, πώς αφορούσαν τον παππού σας;

Κατηγορούμενος: Δεν γνωρίζω. Ηταν λάθος του παππού; Του λογιστή; Δεν ξέρω.

Νωρίτερα στο ακροατήριο είχε καταθέσει ως μοναδική μάρτυρας κατηγορίας η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία έλεγξε τα συγκεκριμένα ΑΦΜ στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου, που είχε παραγγείλει ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας.

Πηγή: Εφημερίδα Espresso

