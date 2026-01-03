Υπουργείο Εξωτερικών: «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα»
Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του στο Χ ενημερώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, «η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:17 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά στο Βερολίνο
17:16 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
«Επικίνδυνο προηγούμενο» για τον ΟΗΕ η σύλληψη του Μαδούρο
16:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκίδα: 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
09:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ