Υπουργείο Εξωτερικών: «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα»

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του στο Χ ενημερώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, «η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

