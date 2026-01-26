Πρ. Παυλόπουλος: Το «Ποτέ Ξανά» ως χρέος μνήμης και Δημοκρατίας

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, προειδοποίησε για την αναβίωση του φασισμού και την κρίση του διεθνούς δικαίου.

Μηνύματα διαρκούς εγρήγορσης απέναντι στην αναβίωση του φασισμού και του ρατσισμού, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής για την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.

Ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ότι το σύνθημα του Ολοκαυτώματος - ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ - είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ τα προηγούμενα χρόνια. «Ο εφιάλτης του Ολοκαυτώματος δεν έληξε εάν δεν καταλάβουμε τούς κινδύνους που με άλλες μορφές, υποδόριες και πολυπρισματικές, ξαναεμφανίζονται μπροστά μας», είπε, ενώ επισήμανε την ευθύνη των λαών της Ευρώπης να πάρουν τη σκυτάλη της δημοκρατίας, της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Εκφράζοντας την ανησυχία του για τις διεθνείς εξελίξεις, έκανε λόγο για κρίση τόσο του διεθνούς δικαίου όσο και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, με τα «θεσμικά αντίβαρα να μην λειτουργούν και να κυριαρχεί η βούληση ενός ανθρώπου», όπως παρατήρησε. «Το διεθνές δίκαιο καταρρακώνεται καθημερινά. Όταν ο ηγέτης της πλανητικής δύναμης λέει με περισσό θράσος ότι δεν "με ενδιαφέρει η ηθική του διεθνούς δικαίου εγώ δίνω αναφορά μόνο στη δική μου ηθική"» ανέφερε.

Σημείωσε δε, ότι μπορεί να μην υπάρξει άλλος Παγκόσμιος Πόλεμος - «διότι όλοι κατανοούμε ότι ένας θερμός πόλεμος θα οδηγήσει στην καταστροφή ανθρωπότητας», αλλά ζούμε άλλου είδους παγκόσμιες συρράξεις- με τη μορφή οικονομικών πολέμων. «Ο άνθρωπος σήμερα είναι έρμαιο στην κυριολεξία στους πέντε ανέμους της οικονομικής επικυριαρχίας», παρατήρησε, σε άλλο σημείο, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Στην ομιλία του έκανε μία ιστορική διαδρομή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και εξέφρασε την ευχή του να ολοκληρωθούν σύντομα οι εργασίες για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην πόλη γιατί τότε - όπως είπε - «η φωνή μας θα είναι πιο δυνατή, η μνήμη μας πιο ισχυρή- γιατί τότε ένα κομμάτι του χρέους μας θα έχει συντελεστεί».

Ο κ. Παυλόπουλος ανακάλεσε στη μνήμη του την ημέρα που με την ιδιότητα του προέδρου της Δημοκρατίας υπέγραψε το διάταγμα για την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος: «Ό,τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη κι από δω στο 'Αουσβιτς - Μπιρκενάου αποτελεί μικρογραφία του Ολοκαυτώματος των Εβραίων. Έτσι έβλεπα πάντα τη Θεσσαλονίκη, αυτό ένιωσα την ώρα που στο Προεδρικό Μέγαρο υπέγραφα στις 29/12/2017 το διάταγμα για την ανέγερση του Μουσείου».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Δαυίδ Σαλτιέλ, πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και του Μουσείου Ολοκαυτώματος, όπως επίσης η Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, αντιπρύτανης του ΠΑΜΑΚ και πρόεδρος Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, που, μεταξύ άλλων, στάθηκαν στη σημασία διατήρησης της ιστορικής μνήμης των θυμάτων του ναζισμού.

Ανάμεσα σε άλλους, στην εκδήλωση παρέστησαν οι υφυπουργοί Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας, Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης και Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς κ.ά. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα.

