Σφοδρές αντιδράσεις για την τοποθέτηση Αυγενάκη σε θέση Προέδρου Αναπτυξιακού Φορέα

Η τοποθέτηση του εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρώην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη σε θέση... προέδρου ενός νέου Αναπτυξιακού Φορέα, με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσσαράς, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην αντιπολίτευση.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με ανακοινώσεις επησμαίνουν την εμπλοκή του Λευτέρη Αυγενάκη στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας την οργή τους για την εξέλιξη, η οποία όπως λένε... επιβραβεύτηκε επειδή κατάφερε να τα βγάλει πέρα αξιοποιώντας «τον νόμο της ισχύος».

ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ

Σε μια σύντομη αλλά ενδεικτική της οργής που προκαλεί η εξέλιξη, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η Γεωργική Σχολή Μεσαράς «μετατράπηκε σε εκτελεστικό όργανο εξυπηρέτησης κομματικών επιδιώξεων».

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Το είδαμε και αυτό: Πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, που με εντολή Μητσοτάκη αμνηστεύτηκε από τη διερεύνηση των ποινικών του ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, χωρίς την υποτυπώδη διαβούλευση των μετόχων, με μια fast track διαδικασία, μετατράπηκε σε εκτελεστικό όργανο εξυπηρέτησης κομματικών επιδιώξεων.

Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας».

ΣΥΡΙΖΑ: Η αδιαφάνεια μετατρέπονται σε «διαβατήριο» για νέες θέσεις

Στο ίδιο κλίμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δηλώνει ειρωνικά ιδιαιτέρως χαρούμενος και ικανοποιημένος.

«Ο πολιτικός που «διαχειρίστηκε» το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έγινε συνώνυμο του ΟΠΕΚΕΠΕ των λαθών, των αποκλεισμών, των προστίμων, της αδιαφάνειας και βέβαια των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων», αναλαμβάνει Πρόεδρος του νέου Αναπτυξιακού Φορέα, με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσσαράς», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και ο βουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής: «Με ιδιαίτερη «χαρά» και «ικανοποίηση» πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Αυγενάκης, ο πολιτικός που «διαχειρίστηκε» το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έγινε συνώνυμο του ΟΠΕΚΕΠΕ των λαθών, των αποκλεισμών, των προστίμων, της αδιαφάνειας και βέβαια των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων», αναλαμβάνει Πρόεδρος του νέου Αναπτυξιακού Φορέα, με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσσαράς.

Προφανώς, στην εκδοχή του Επιτελικού Κράτους Μητσοτάκη περί αξιοκρατίας, η «επιτυχής» θητεία ενός Υπουργού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που καταγράφεται ενδελεχώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά προσόν. Όταν η αδιαφάνεια, οι ανακολουθίες και οι στρεβλώσεις μετατρέπονται σε «διαβατήριο» για νέες θέσεις, η γαλάζια πολιτική ηγεσία αποδεικνύει ότι η μόνη προϋπόθεση για πρόοδο και επιβράβευση, στις μέρες μας, είναι η απόλυτη υπακοή και η τυφλή ανεκτικότητα στο πολιτικό ρετουσάρισμα της πραγματικότητας.

Και φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την «παράπλευρη εμπειρία» του νέου Προέδρου: τη δημόσια καταγεγραμμένη βία στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, που, όπως φαίνεται, στη νέα εποχή του Μεταρρυθμιστή Μητσοτάκη, δεν αποτελεί εμπόδιο για καμία ανάθεση. Το μήνυμα είναι σαφές, προς όλους τους Έλληνες πολίτες: αν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, αξιοποιώντας το νόμο της «ισχύος», επιβραβεύεσαι…

Στην Κρήτη, οι περήφανοι και τίμιοι, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξέρουν καλά τι σημαίνει να χτίζεις αξίες, να παλεύεις για το μέλλον και να σέβεσαι τη γη και το κοπάδι σου. Παρόλα αυτά, η Γεωργική Σχολή Μεσσαράς, ένα ιστορικό ίδρυμα γνώσης και εκπαίδευσης, γίνεται το ιδανικό «σκηνικό» για την επόμενη πολιτική φιέστα: ένας χώρος που θα «αναβαθμίσει» την αγροτική ανάπτυξη, χωρίς να αγγίζει στην πραγματικότητα κανένα από τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων και ταυτόχρονα θα «αγιογραφεί» έναν, επιεικώς, αποτυχημένο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Είναι πασιφανές, πλέον, ότι στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η αγροτική ανάπτυξη δεν χτίζεται με γνώση, διαφάνεια και σεβασμό προς τον πολίτη. Χτίζεται με τοποθετήσεις, επικοινωνιακές φιέστες και ανακύκλωση προσώπων, με παρελθόν που αξίζει να ξεχαστεί. Αν αυτή είναι η «αριστεία» που επαγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία, τότε η Μεσσαρά ας κρατήσει τα δικά της πρότυπα: γνώση, αξιοπρέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο, τη γη και το ζωικό κεφάλαιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς σόου, στην δυστοπική εποχή Μητσοτάκη.