Τασούλας για Ίμια: «Η καλύτερη πράξη απόδοσης τιμής είναι η περιφρούρηση της εθνικής μας κυριαρχίας»

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε ανακοίνωση του για την επέτειο της κρίσης των Ιμίων.

«Η καλύτερη απόφαση και πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, η σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και η περιφρούρηση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας», προσθέτει.

«Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι που ενώνουν τους Έλληνες και διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου», καταλήγει.

Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα για την 30η επέτειο από τα Ίμια https://t.co/3qPFylk3Py pic.twitter.com/6gks3P298D — President GR (@PresidencyGR) January 31, 2026

Διαβάστε επίσης