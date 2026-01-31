Δένδιας για την μαύρη επέτειο των Ιμίων: «Δεν ξεχνάμε, η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της»

Στους πεσόντες ήρωες των Ιμίων αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από από την κρίση που έφερε Ελλάδα και Τουρκία ένα βήμα πριν τον πόλεμο και στοίχισε τη ζωή στους Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό.

«Τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ», έγραψε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ.

Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της».

30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ.



Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της. pic.twitter.com/CTBjD8UUKS — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 31, 2026

Διαβάστε επίσης