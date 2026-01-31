Απαγόρευση συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επετείου των Ιμίων

Σε εφαρμογή βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου η απαγόρευση πραγματοποίησης υπαίθριων συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την κρίση των Ιμίων. Τα μέτρα θα ισχύσουν έως και τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, κατόπιν απόφασης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως επισημαίνεται από τις αρμόδιες αρχές, η απόφαση ελήφθη για λόγους δημόσιας ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, ενώ εκτιμάται ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό ηπιότερο μέτρο που να διασφαλίζει αποτελεσματικά τους ίδιους στόχους, χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι.

Η απαγόρευση αφορά περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας που οριοθετείται από βασικούς οδικούς άξονες και σημεία αυξημένης θεσμικής και διοικητικής σημασίας, μεταξύ των οποίων οι λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Σταδίου, Αμερικής, καθώς και η Πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η απόφαση βασίζεται σε ειδική και τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, με γνώμονα τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, ενώ υπογραμμίζεται ότι:

επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω βάσιμης πιθανολόγησης διάπραξης σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, λαμβανομένων υπόψη προηγούμενων περιστατικών συναφούς χαρακτήρα, της αναμενόμενης μαζικότητας των συγκεντρώσεων και της ιδιαίτερης σημασίας της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής για τη λειτουργία των κρατικών θεσμών.