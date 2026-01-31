Τα εύσημα στον Νίκο Χαρδαλιά από τον Χρήστο Αηδόνη για το νέο σημαντικό έργο της Παλλήνης

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 31,55 εκατ. ευρώ, έρχεται να δώσει οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα δεκαετιών

Τα εύσημα στον Νίκο Χαρδαλιά από τον Χρήστο Αηδόνη για το νέο σημαντικό έργο της Παλλήνης
Θερμά λόγια για τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, επιφύλαξε ο δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης, με αφορμή τη δρομολόγηση και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια του μεγάλου έργου που αφορά στην κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή της Κάντζας (οικισμός Λεοντάρι) και σε όμορες περιοχές του Δήμου.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 31,55 εκατ. ευρώ, έρχεται να δώσει οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα δεκαετιών, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε συνέντευξή του, ο κ. Αηδόνης χαρακτήρισε το έργο «σταθμό για την Παλλήνη», υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης μια υποδομή που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, ευχαρίστησε προσωπικά τον Νίκο Χαρδαλιά για τη στήριξη και την αποφασιστικότητα που επέδειξε, ώστε - όπως ανέφερε - το έργο να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η πράξη ένταξης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, της ΕΥΔΑΠ, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλλήνης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας για την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής που θωρακίζουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Οι δηλώσεις του δημάρχου Παλλήνης αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, αν ληφθεί υπόψη η μακρά πολιτική του διαδρομή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπου υπηρέτησε επί σειρά ετών ως βουλευτής. Τα δημόσια εύσημα προς τον Νίκο Χαρδαλιά αναδεικνύουν ότι το έργο της Περιφέρειας Αττικής βρίσκει απήχηση σε ευρύτερα ακροατήρια, πέρα από τις παραδοσιακές κομματικές αναφορές.

Εξάλλου, το συγκεκριμένο έργο που, όπως ανακοινώθηκε θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο ετών, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες παρεμβάσεις υποδομής στην Ανατολική Αττική και έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό έλλειμμα που παρέμενε άλυτο επί δεκαετίες.

