Χατζηδάκης: Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027

Την άνοιξη του 2027 αναμένεται να παραδοθεί το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, όπως επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, που τόνισε παράλληλα την κυβερνητική δέσμευση για την ταχεία ολοκλήρωση του έργου και χαρακτηρίζοντάς το ως μια οφειλή απέναντι στον σύλλογο.

«Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027. Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της Πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό» αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης στη συνέχεια γράφει: «Αυτό υπογράμμισα χθες στη συγκινητική εκδήλωση των Παλαίμαχων του Παναθηναϊκού, με τους οποίους μας ενώνει η αγάπη μας για το Τριφύλλι. Και όλους εμάς που δεν είμαστε αθλητές, μας ενώνει βεβαίως και ο θαυμασμός απέναντι στους "μύθους" του Παναθηναϊκού, στους πρωταθλητές μας εδώ και δεκαετίες».

Διαβάστε επίσης