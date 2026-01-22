Χατζηδάκης: Προωθούνται στην Αττική 55 αντιπλημμυρικά έργα – Ράγισε το γυαλί ΗΠΑ-ΕΕ

«Θέλουμε καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες – Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που ανεβαίνει και αντιστέκεται στον λαϊκισμό», σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης

Χατζηδάκης: Προωθούνται στην Αττική 55 αντιπλημμυρικά έργα – Ράγισε το γυαλί ΗΠΑ-ΕΕ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε για την κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα και κυρίως την Αθήνα, για τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και το σχέδιο της κυβέρνησης που θα αφορά την καθημερινότητα του πολίτη.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην κακοκαιρία λέγοντας πως αυτήν την ώρα προωθούνται 55 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική.

«Ήδη εκτελούνται 13 και οι πολίτες πρέπει να έχουν αίσθηση της τήρησης των κανόνων. Δεν γίνεται για να χτίσουμε ένα μέτρο παραπάνω ή για να χαριζόμαστε στον ψηφοφόρο και να έχουμε εικόνες που έχουμε ζήσει κατ’ επανάληψη», ανέφερε στο MEGA.

Μιλώντας για το «όχι» της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Χατζηδάκης είπε: «Οι μέρες είναι δύσκολες και ταραχώδεις. Εμείς έχουμε ενισχύσει και πρόσφατα τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη είμαστε οργανικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούσαν για δεκαετίες μαζί και τώρα φαίνεται να ραγίζει το γυαλί και δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να ξανακολλήσει. Εμείς έχουμε σημαία μας το Διεθνές Δίκαιο. Από τη μία πλευρά ναι χωρίς εκπτώσεις το Διεθνές Δίκαιο, από την άλλη ισχυρές συμμαχίες και υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων μέσα και από την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων».

«Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις –και έχουμε– με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία δεν μπορεί να διαγραφεί από το χάρτη και εμείς από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε λόγο να έχουμε διαρκείς αναταράξεις στις σχέσεις μας με την Τουρκία, άλλωστε επίκειται το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Αλλά έχουμε ξεκαθαρίσει στην Τουρκία τι εννοούμε εμείς όταν λέμε διαφορές, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, και από την άλλη πλευρά ισχυροποιούμε την άμυνά μας, χτίζουμε συμμαχίες στην ευρύτερη γειτονιά μας συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς και της εταιρικής σχέσης με το Ισραήλ. Δεν είναι κάτι μυστικό», προσέθεσε.

Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε πως δείχνουν από τη μία πλευρά ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 30% αυτή την ώρα, αλλά είναι στο μέσο της δεύτερης τετραετίας.

«Δεν είναι πρώτη τετραετία, είναι το μέσον της δεύτερης τετραετίας. Όταν συνήθως ολοκληρώνεται ο κύκλος, κάποιοι αναποφάσιστοι που είναι στο μέσο του δρόμου και δουν ότι η κυβέρνηση προχωρεί τα έργα της, τελειώνει κάποιες εκκρεμότητες και προσφέρει μία προοπτική, πηγαίνουν πάλι. Έτσι συνέβη το 2023.

Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, παρά τα προβλήματα και παρά τα όποια λάθη μας, η Νέα Δημοκρατία τώρα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι το μόνο κόμμα το οποίο ανεβαίνει έστω και λίγο, ενώ τα άλλα κόμματα πέφτουν. Και νομίζω αυτό έχει να κάνει και με το ότι όλοι αυτοί που παριστάνουν τους εισαγγελείς του δημόσιου βίου δεν προσφέρουν καμία μα καμία εναλλακτική λύση. Μόνο φωνές και αντάρα», τόνισε ακόμη.

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και σε ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο, όπως σημείωσε, αφορά ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. «Τι πάμε να κάνουμε με αυτό το νομοσχέδιο; Να αντιμετωπίσουμε ιστορίες καθημερινής τρέλας. Εδώ θα υπάρχουν καμιά 15 – 20 παρεμβάσεις και αυτά έχουν προκύψει από παρατηρήσεις πολιτών, από παρατηρήσεις φορέων όπως ο Συνήγορος του Πολίτη.

Μία παρέμβαση θα είναι ότι η υπεύθυνη δήλωση θα υποκαθιστά σε μεγάλη κλίμακα τα πιστοποιητικά. Δεν αναφέρομαι στην αδειοδότηση, ας πούμε, μιας χημικής βιομηχανίας, να βάζει ένα πιστοποιητικό και να παίρνει άδεια, αλλά αναφέρομαι στις συναλλαγές του πολίτη. Θα το εξηγήσουμε λεπτομερώς μόλις εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά η βούληση είναι να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, για να σταματήσουν ιστορίες καθημερινής τρέλας».

«Στον ΕΦΚΑ, για να τρέξουν οι συντάξεις, πήραμε πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές. Οι μηχανικοί πιστοποιούνται και βγάζουν πιστοποιητικά ή οι λογιστές υπογράφουν για να τρέχουνε γρηγορότερα οι φορολογικές δηλώσεις. Αυτό θέλουμε να το προχωρήσουμε, δίνοντας μία εξουσιοδότηση στους υπουργούς όπου νομίζουν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση.

Τελευταία είχαμε το θέμα των ΚΥΔ, των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων για τους αγρότες. Όπου εκεί γκρινιάζουν οι αγρότες και δικαίως, ότι τους κρατάνε πολλά λεφτά και τα λοιπά. Θέλουμε να το ανοίξουμε και θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε πιστοποιημένους επαγγελματίες, οι οποίοι θα περνάνε από σχετικές εξετάσεις, πιστοποίηση όπως λέει και ο όρος, να μπορούν και αυτοί να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες ώστε να υπάρχει εντονότερος ανταγωνισμός και μεγαλύτερη ταχύτητα», υπογράμμισε επιπλέον ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

