Τρίκαλα – Χατζηδάκης για φωτιά στη «Βιολάντα»: «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων»

Ο Κωστής Χατζηδάκης εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια για τη φονική πυρκαγιά στο εργαστήριο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, δηλώνοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

«Αναβάλλεται, λόγω του δυστυχήματος στα Τρίκαλα, η προγραμματισμένη για σήμερα κοπή πίτας του γραφείου μου. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των τραυματιών και της αγνοούμενης», έγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

