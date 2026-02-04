Χαρίτσης για Χίο: «Δεν είναι η "κακιά στιγμή", αλλά αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής»

Παρέμβαση και από τον γραμματέα της ΝΕΑΡ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Χαρίτσης για Χίο: «Δεν είναι η "κακιά στιγμή", αλλά αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής»

Ο Αλέξης Χαρίτσης

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση στην τραγωδία που έλαβε χώρα ανοιχτά της Χίου και οδήγησε στον βίαιο θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων.

Σε ανάρτησή του σχολιάζει ότι «τα νέα από την Χίο είναι σοκαριστικά. Η τραγωδία αυτή όμως δεν είναι η "κακιά στιγμή". Είναι το αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής: να μην πατήσουν οι πρόσφυγες και μετανάστες ελληνικό έδαφος. Με κάθε μέσο. Με κάθε τίμημα».

Ο Αλέξης Χαρίτης επισημαίνει την ελπίδα του ότι θα διαψευστούν ορισμένες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν αρχικά αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της τραγωδίας. «Θέλω να πιστεύω ότι θα διαψευστούν οι πληροφορίες ότι το ελληνικό Λιμενικό άνοιξε πυρ σε μια βάρκα με δεκάδες ανθρώπους». Παράλληλα συμπλήρωσε: «Θέλω να πιστεύω ότι η χώρα μας θα κατανοήσει το αδιέξοδο μιας πολιτικής που ορθώνει φράχτες και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Θα ήθελα να πιστεύω -αλλά είμαι σίγουρος ότι θα διαψευστώ- ότι αύριο στη Βουλή ο κ. Πλεύρης δεν θα μιλήσει με το γνωστό στόμφο για την «ασφάλεια» και τη νομιμότητα των push-backs».

«Όσο δεν υπάρχουν νόμιμες και ασφαλείς οδοί μετανάστευσης, άνθρωποι θα συνεχίζουν να ψάχνουν τρόπους να ξεφύγουν ρισκάροντας της ζωή τους και τα κυκλώματα διακινητών θα συνεχίζουν να κερδίζουν. Και όσο οι παράνομες επαναπροωθήσεις θα θεωρούνται σιωπηρά αποδεκτή πρακτική του κράτους, τόσο περισσότερες ανθρώπινες ζωές θα χάνονται», τονίζει ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ και καταλήγει:

«Είναι απολύτως αναγκαίο να διερευνηθούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Η διαφάνεια δεν στρέφεται κατά των λιμενικών που επιτελούν το καθήκον τους με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Είναι η προϋπόθεση για ένα κράτος δικαίου που σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Γιατί το σκληρό ερώτημα είναι ένα: 14 νεκροί άνθρωποι στη χώρα μας. Πώς φτάσαμε σε αυτό;»

Σακελλαρίδης: Προδιαγράφεται με αρκετή βεβαιότητα το τι συνέβη

Με μια σύντομη ανάρτηση σχολίασε τη δραματική εξέλιξη και ο γραμματέας της ΝΕΑΡ, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Η ελάχιστη εξοικείωση με τα push backs στο Αιγαίο και την επικοινωνιακή τους διαχείριση όταν "γίνεται η στραβή", προδιαγράφει με αρκετή βεβαιότητα το τί συνέβη ανοιχτά της Χίου, ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:32ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

04:06ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΔΔΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη του 32ου εισαγωγικού διαγωνισμού

03:40ΕΡΓΑΣΙΑ

51η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 50 επιχειρήσεις προσφέρουν το Σάββατο πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

03:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο που βάζει τέλος στη δημοσιονομική παράλυση

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 11 τραυματίες από επίθεση drone στη Ζαπορίζια

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κολομβίας: Σε καλό κλίμα η συνάντηση Τραμπ – Πέτρο

01:58ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ

01:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για Χίο: «Δεν είναι η "κακιά στιγμή", αλλά αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τραμπ: Ο Πούτιν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

00:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Δίκιο έχει ο Γιαννακόπουλος, είναι σαν εμένα»

00:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: Το μήνυμα σε Σλούκα - «Πάμε αρχηγέ, σήμερα το turning point»

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί μετανάστες μετά τη σύγκρουση λέμβου με σκάφος του Λιμενικού

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Φουλ για εξάδα ο Παναθηναϊκός, «φρέναρε» ο Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Ο πρίγκιπας Έντουαρντ απαντά δημόσια για το σκάνδαλο που εμπλέκεται ο αδελφός του, Άντριου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νοικιάζουν σπίτια «τρώγλες» και μετά τους διώχνουν για το Airbnb

23:47ΥΓΕΙΑ

Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηλείας

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το απίθανο buzzer beater του Γκραντ που «πάγωσε» την Ρεάλ!

23:38WHAT THE FACT

Viral επιβάτες που μετέτρεψαν πτήση σε «εκκλησιαστική λειτουργία», κηρύττοντας για 3 ώρες

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Πράσινη εποποιία και τέζα η Ρεάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί μετανάστες μετά τη σύγκρουση λέμβου με σκάφος του Λιμενικού

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Στους 14 οι νεκροί

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση Έπσταϊν-Φέργκιουσον: «Παντρέψου με», από το φλερτ στην οικονομική βοήθεια - Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι στο «φως»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα yoga ανατίναξε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων που δεν της έδιναν δανεικά - Βίντεο ντοκουμέντο

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ - Πυροβολήθηκε στον κήπο του

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Πράσινη εποποιία και τέζα η Ρεάλ

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Ένας τυχερός κερδίζει 1.000.000 ευρώ

22:37LIFESTYLE

Μαρία Σάκκαρη: Πότε και που θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το απίθανο buzzer beater του Γκραντ που «πάγωσε» την Ρεάλ!

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας του

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα» λέει ο πατέρας του 27χρονου

01:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για Χίο: «Δεν είναι η "κακιά στιγμή", αλλά αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί ΗΠΑ και Ισραήλ έβαλαν στο μάτι το πυραυλικό οπλοστάσιο του – Τι κρύβουν οι υπόγειες «πόλεις των πυραύλων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ