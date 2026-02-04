Χαρίτσης για Χίο: «Δεν είναι η "κακιά στιγμή", αλλά αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής»

Άμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση στην τραγωδία που έλαβε χώρα ανοιχτά της Χίου και οδήγησε στον βίαιο θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων.

Σε ανάρτησή του σχολιάζει ότι «τα νέα από την Χίο είναι σοκαριστικά. Η τραγωδία αυτή όμως δεν είναι η "κακιά στιγμή". Είναι το αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής: να μην πατήσουν οι πρόσφυγες και μετανάστες ελληνικό έδαφος. Με κάθε μέσο. Με κάθε τίμημα».

Ο Αλέξης Χαρίτης επισημαίνει την ελπίδα του ότι θα διαψευστούν ορισμένες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν αρχικά αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της τραγωδίας. «Θέλω να πιστεύω ότι θα διαψευστούν οι πληροφορίες ότι το ελληνικό Λιμενικό άνοιξε πυρ σε μια βάρκα με δεκάδες ανθρώπους». Παράλληλα συμπλήρωσε: «Θέλω να πιστεύω ότι η χώρα μας θα κατανοήσει το αδιέξοδο μιας πολιτικής που ορθώνει φράχτες και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Θα ήθελα να πιστεύω -αλλά είμαι σίγουρος ότι θα διαψευστώ- ότι αύριο στη Βουλή ο κ. Πλεύρης δεν θα μιλήσει με το γνωστό στόμφο για την «ασφάλεια» και τη νομιμότητα των push-backs».

«Όσο δεν υπάρχουν νόμιμες και ασφαλείς οδοί μετανάστευσης, άνθρωποι θα συνεχίζουν να ψάχνουν τρόπους να ξεφύγουν ρισκάροντας της ζωή τους και τα κυκλώματα διακινητών θα συνεχίζουν να κερδίζουν. Και όσο οι παράνομες επαναπροωθήσεις θα θεωρούνται σιωπηρά αποδεκτή πρακτική του κράτους, τόσο περισσότερες ανθρώπινες ζωές θα χάνονται», τονίζει ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ και καταλήγει:

«Είναι απολύτως αναγκαίο να διερευνηθούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Η διαφάνεια δεν στρέφεται κατά των λιμενικών που επιτελούν το καθήκον τους με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Είναι η προϋπόθεση για ένα κράτος δικαίου που σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Γιατί το σκληρό ερώτημα είναι ένα: 14 νεκροί άνθρωποι στη χώρα μας. Πώς φτάσαμε σε αυτό;»

Σακελλαρίδης: Προδιαγράφεται με αρκετή βεβαιότητα το τι συνέβη

Με μια σύντομη ανάρτηση σχολίασε τη δραματική εξέλιξη και ο γραμματέας της ΝΕΑΡ, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Η ελάχιστη εξοικείωση με τα push backs στο Αιγαίο και την επικοινωνιακή τους διαχείριση όταν "γίνεται η στραβή", προδιαγράφει με αρκετή βεβαιότητα το τί συνέβη ανοιχτά της Χίου, ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.