Γερουλάνος: «Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ ή πίσω με τη ΝΔ;» - Τρεις αλλαγές που προτείνει

Δέσμη τριών προτάσεων για την πορεία του ΠΑΣΟΚ ώστε να έρθει σε νικηφόρα πορεία παρουσίασε ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ.

Οι τρεις προτάσεις αποτυπώνουν εν μέρει και τις εσωκομματικές αποστάσεις που υπάρχουν, ωστόσο ο κ. Γερουλάνος φρόντισε να μη σηκώσει τους τόνους της αντιπαράθεσης, ακολουθώντας το παράδειγμα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος εμφανίστηκε σε πιο ενωτικό κλίμα.

Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «το δίλημμα των εκλογών είναι: «Πάμε μπροστά με το ΠΑΣΟΚ; Ή μένουμε πίσω με την Νέα Δημοκρατία;».

Όπως είπε, «η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που αλλάζει τα πάντα. Μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική, που στοχεύει σε μια δίκαιη κοινωνία όπου προστατεύονται βασικά μας δικαιώματα και η καθεμιά και ο καθένας μας θα έχουμε τα εφόδια, να σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε το μέλλον μας όπως εμείς θέλουμε να το ορίσουμε. Τόσο ατομικά όσο και συλλογικά».

Αναφερόμενος στη σημερινή εικόνα της χώρας, ο κ. Γερουλάνος σημείωσε ότι η χώρα «έχει μια κυβέρνηση καθηλωμένη από φόβο» και υπογράμμισε πως «οφείλουμε να καταλάβουμε όλοι, πρωτίστως εδώ μέσα, ότι είτε σε έξι, είτε σε δώδεκα μήνες θα βρεθούμε, αντιμέτωποι και με μια μοναδική ευκαιρία ως ΠΑΣΟΚ, να προσφέρουμε στην Ελληνική κοινωνία αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη: Την πολιτική αλλαγή μεγάλων μεταρρυθμίσεων στην κοινωνία, την οικονομία, και το κράτος απέναντι σε μια καταστροφική στασιμότητα.

Οι τρεις άξονες του Γερουλάνου για το ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Γερουλάνος παρουσίασε τρεις βασικούς άξονες αλλαγών για το κόμμα με στόχο να «πείσουμε ότι τη σχέση του πολίτη που θέλουμε στην εξουσία την υιοθετούμε πρώτα στο κόμμα. Σε όλα τα επίπεδα».

Το τρίπτυχο των προτάσεών του είναι: «Καθαρές θέσεις. Διακριτή ηγετική ομάδα. Προεκλογική εκστρατεία πόρτα-πόρτα»

Οι τρεις προτάσεις έχουν ως εξής:

1. Πολιτική Αλλαγή

«Έχουμε ένα δυνατό πρόγραμμα.

Ένα πρόγραμμα, που αντίθετα με τα προγράμματα όλων των άλλων κομμάτων, δεν βάζει μόνο οικονομικούς στόχους. Βάζει και κοινωνικούς και διοικητικούς στόχους για την πατρίδα μας.

Εξαιρετικά σημαντικό. Παραμένει όμως ευάλωτο στην πολυφωνία. Είναι λογικό. Μέσα σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.

Αν θέλουμε να βγούμε ενωμένοι και μαχητικοί πρέπει να τα κλείσουμε όλα στο Συνέδριο.

Δημοκρατικά. Και η μειοψηφία να ακολουθήσει τον δρόμο της πλειοψηφίας.

2. Οργανωτική Αλλαγή

Οφείλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας στην κοινωνία και να εντάξουμε στις τάξεις μας εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να συμπορευτούν.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να εμπιστευτούμε τις συλλογικότητες και τους εκπροσώπους τους στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους συνεταιρισμούς, στα επιμελητήρια και τον συνδικαλισμό που αυτόν τον καιρό υποφέρει.

3. Επικοινωνιακή Αλλαγή

Εδώ θα πρέπει να πείσουμε ότι αυτές τις θέσεις θα τις υποστηρίξουμε με μια ηγετική ομάδα συντεταγμένη που αύριο θα τις κάνει πράξη.

Με μηνύματα που θα είναι καθαρά και θα περιγράφουν σε κάθε κοινωνική ομάδα πως το όραμά μας, οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας αφορούν την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα.

«Καθαρές θέσεις. Διακριτή ηγετική ομάδα. Προεκλογική εκστρατεία πόρτα πόρτα», ανέφερε κλείνοντας και πρόσθεσε πως στόχος είναι να αποδειχθεί στην πράξη ότι το μοντέλο σχέσης πολίτη και εξουσίας που προτείνεται για τη χώρα εφαρμόζεται πρώτα στο ίδιο το κόμμα, σε όλα τα επίπεδα».