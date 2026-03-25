ΟΗΕ: Ελλάδα και άλλα επτά κράτη ζητούν την εφαρμογή λύσης δύο κρατών στο Παλαιστινιακό

Ελλάδα, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Λετονία, Πακιστάν, Σομαλία, Δανία και Μπαχρέιν ζητούν τέλος στους εποικισμούς και εφαρμογή λύσης δύο κρατών στο Παλαιστινιακό

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΗΕ: Ελλάδα και άλλα επτά κράτη ζητούν την εφαρμογή λύσης δύο κρατών στο Παλαιστινιακό
Screenshot
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι στον ΟΗΕ του Μπαχρέιν, της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Λετονίας, του Πακιστάν, της Σομαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με κοινή τους δήλωση στον ΟΗΕ επαναβεβαιώνουν, «καθοδηγούμενοι από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» και υπενθυμίζοντας τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, την «σταθερή αντίθεσή τους στην προσάρτηση οποιουδήποτε μέρους των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών» και σε κάθε «αναγκαστικό εκτοπισμό του παλαιστινιακού λαού».

Υπενθυμίζουν ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει καταδικάσει όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στην αλλαγή της «δημογραφικής σύνθεσης, του χαρακτήρα και του καθεστώτος» των παλαιστινιακών εδαφών που τελούν υπό κατοχή από το 1967, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες «παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», «υπονομεύουν τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες», αντιβαίνουν στο «Ειρηνευτικό σχέδιο» και θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Στο ίδιο πλαίσιο επισημαίνουν ότι το Συμβούλιο έχει απαιτήσει από το Ισραήλ να «τερματίσει αμέσως και πλήρως όλες τις εποικιστικές δραστηριότητες» στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και να τηρήσει πλήρως τις νομικές του υποχρεώσεις.

Χαρακτηρίζουν την «παράνομη εποικιστική πολιτική», καθώς και τις «συνεχείς και κλιμακούμενες επιθέσεις» Ισραηλινών εποίκων κατά Παλαιστινίων αμάχων, ως απαράδεκτες, προσθέτοντας ότι και η βία κατά παλαιστινιακών κοινοτήτων, «συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου σκοτωμού παιδιών Παλαιστίνιων από ισραηλινές δυνάμεις», πρέπει να τερματιστεί άμεσα και οι υπεύθυνοι να «λογοδοτήσουν».

Οι οκτώ χώρες επαναβεβαιώνουν επίσης την ανάγκη διατήρησης του «ιστορικού status quo» στους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ και εκφράζουν «βαθιά ανησυχία» για τη σοβαρή ανθρωπιστική και οικονομική κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ιδίως λόγω των «σοβαρών περιορισμών στην κίνηση και την πρόσβαση» και της παρακράτησης παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων από το Ισραήλ, ζητώντας τα ζητήματα αυτά να αντιμετωπισθούν «επειγόντως».

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» αποτυπώνει συλλογική δέσμευση για «συγκεκριμένα μέτρα», σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 19ης Ιουλίου 2024, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού και να αντιμετωπιστούν πολιτικές και απειλές «αναγκαστικού εκτοπισμού και προσάρτησης».

Oι χώρες επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους για «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, των όρων της Μαδρίτης και της Αραβικής Πρωτοβουλίας Ειρήνης, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται «τερματισμός της ισραηλινής κατοχής» και εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, με ένα «ανεξάρτητο και κυρίαρχο» παλαιστινιακό κράτος και το Ισραήλ να συνυπάρχουν «δίπλα-δίπλα εν ειρήνη και ασφάλεια» εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων, στη βάση των γραμμών του 1967, περιλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, που χαρακτηρίζεται ως «η μόνη βιώσιμη οδός» για ασφάλεια, σταθερότητα και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

Σχόλια
