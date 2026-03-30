Δίκη για τα Τέμπη - Μπούγας: Αυξήθηκαν οι θέσεις στην κύρια αίθουσα κατά 110

Σε αγώνα δρόμου βρίσκονται μέχρι την Τετάρτη οι αρμόδιες αρχές στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας ώστε να αρθεί το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε λόγω των τεράστιων ελλείψεων στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, που είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να μην ξεκινήσει η διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και τους δικηγόρους να καταγγέλλουν ότι υπό τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να διασφαλιστεί ο στοιχειώδης όρος για μια δίκαιη δίκη.

Στην κεντρική αίθουσα της δίκης έχουν προστεθεί επιπλέον καθίσματα, ανεβάζοντας τις διαθέσιμες θέσεις σε περίπου 420, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, σε συνέντευξή του στο ACTION 24. Η αύξηση αυτή έγινε, όπως σημείωσε, για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη άνεση και να μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία όσο το δυνατόν περισσότεροι παθόντες και συγγενείς των θυμάτων.

Παράλληλα, έσπευσε να σημειώσει πως υπάρχει και μια άλλη αίθουσα, πολύ κοντά στην κεντρική, όπου μπορούν όσοι ενδιαφέρονται και οι συγγενείς, να παρακολουθήσουν τη δίκη, μέσω δύο μεγάλων οθονών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης εξέφρασε την πεποίθηση πως όλα θα πάνε καλά εάν επιδειχθεί καλή διάθεση και βούληση να προχωρήσει η δίκη αυτή.

Διαβάστε επίσης