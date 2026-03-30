Δίκη για Τέμπη - Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: Κίνδυνος εργαλειοποίησης

Την ανάγκη να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, χωρίς πολιτικές εντάσεις και επικοινωνιακές σκοπιμότητες, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης, προειδοποιώντας για κινδύνους εργαλειοποίησης της διαδικασίας και αποσταθεροποίησης του θεσμικού πλαισίου.

«Μιλάω σήμερα στο όνομα όλων των δικαστών και εισαγγελέων της Ένωσής μας, των 3.000 δικαστικών λειτουργών», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Δικαιοσύνη καλείται να επιτελέσει το έργο της υπό το βάρος έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος αλλά και «επιχειρούμενης παραπληροφόρησης από γνωστούς κύκλους».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ζητούμενο είναι «η δίκη να διεξαχθεί με όρους νηφαλιότητας και τήρησης των δικονομικών και ουσιαστικών κανόνων», επισημαίνοντας πως «αυτό επιβάλλουν οι στοιχειώδεις δημοκρατικές αρχές». Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία ότι «ορισμένοι επιδιώκουν να μετατρέψουν τη διαδικασία σε πολιτικό επίδικο», γεγονός που – όπως είπε – δεν υπηρετεί ούτε τη Δικαιοσύνη ούτε τους συγγενείς των θυμάτων.

Αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Στο πλαίσιο αυτό, άφησε αιχμές για τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για πρόσωπα που «ενεργούν καλυπτόμενα πίσω από τη βουλευτική ασυλία», ενώ αναφέρθηκε και σε παρεμβάσεις μερίδας συγγενών που, όπως υποστήριξε, οδηγούν σε κλιμάκωση της έντασης γύρω από τη διαδικασία.

Ο πρόεδρος της Ένωσης έκανε λόγο για συμπεριφορές που, όπως είπε, «εργαλειοποιούν τη δίκη και πουλάνε σόου στις τηλεοπτικές κάμερες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», τονίζοντας ότι «στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον ούτε για τους συγγενείς που περιμένουν με αγωνία την έναρξη της διαδικασίας, ούτε για τη δικαίωση των 57 αδικοχαμένων παιδιών, ούτε για την απόδοση δικαιοσύνης».

Σε σημείο της παρέμβασής του, προχώρησε σημείωσε δε ότι «τέτοιου είδους ψευτικο-αντισυστημισμό και επαναστατικότητα έδειξαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής την πρώτη περίοδο της ανοδικής πορείας τους». Ο ίδιος τόνισε ότι η συγκεκριμένη δίκη υπερβαίνει τα όρια μιας ποινικής διαδικασίας, τονίζοντας πως «δεν κρίνεται μόνο η τύχη των 36 κατηγορουμένων, αλλά η αντοχή του οικοδομήματος της δημοκρατίας». Όπως σημείωσε, η Ένωση έχει επανειλημμένα αναδείξει τα προβλήματα στις δικαστικές υποδομές και την ανάγκη ενίσχυσης των πόρων της Δικαιοσύνης, προκειμένου να διασφαλίζονται συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας.

Τι είπε για την ένταση της πρώτης μέρας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα περιστατικά έντασης κατά την έναρξη της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι «η δικαστική έδρα παραμένει απροστάτευτη απέναντι σε ύβρεις και προπηλακισμούς», κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που δοκιμάζουν τα όρια των θεσμών και δημιουργούν κλίμα πίεσης στους δικαστικούς λειτουργούς.

Ο κ. Σεβαστίδης άσκησε κριτική και στη στάση πολιτικών κομμάτων και φορέων, υποστηρίζοντας ότι «δεν καταδίκασαν τα έκτροπα και τους προπηλακισμούς σε βάρος δικαστικών λειτουργών», ενώ υπογράμμισε ότι «είναι αντιφατικό να ζητείται δίκαιη δίκη και ταυτόχρονα να επικροτούνται πρακτικές έντασης».

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα προς την Πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι «το απαιτεί η κοινωνία, το επιθυμεί το δικαστικό σώμα, το ζητά η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών των θυμάτων», υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει η απονομή δικαιοσύνης με θεσμική ομαλότητα και σεβασμό στη δημοκρατική τάξη.

Διαβάστε επίσης