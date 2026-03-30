Η αιχμή Μητσοτάκη για Τέμπη, το όνομα του κόμματος Τσίπρα και οι φήμες για πρόταση δυσπιστίας

Με ποιον υπουργό έγινε έξαλλος ο Μητσοτάκης;

Επειδή έχω μάθει να διαβάζω πίσω από τις λέξεις δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην μακροσκελέστατη καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook αναφέρθηκε στην πολύκροτη υπόθεση της δίκης των Τεμπών χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι «υπήρξε σοβαρό πρόβλημα συντονισμού τόσο στον έλεγχο εισόδου όσο και στην ταξιθεσία των εκατοντάδων παρισταμένων μέσα στην αίθουσα» και τόνισε ότι επρόκειτο για εικόνες ελλιπούς οργάνωσης της πρώτης ημέρας. Για ποιον χτυπά η καμπάνα; Όχι μόνο απέφυγε να καλύψει πολιτικά τον Φλωρίδη, αλλά όπως έμαθα, την πρώτη μέρα της δίκης όταν είδε αυτές τις εικόνες έγινε έξαλλος... Κρατήστε το αυτό το τελευταίο θα μας χρειαστεί στο άμεσο μέλλον.

Η εβδομάδα ξεκινάει με Αντώνη Σαμαρά

Σήμερα το απόγευμα ο πρώην πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Πολεμικό Μουσείο όπου θα μιλήσει στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του καθηγητή Ιωάννη Μάζη. Και αναμένονται με ενδιαφέρον τα όσα θα πει ο Αντώνης Σαμαράς, όχι τόσο για τα εθνικά ζητήματα. Αυτά είναι χιλιοειπωμένα... Το μέγα ζήτημα είναι αν θα πει κάτι για την υπόθεση των υποκλοπών και της δικής του παρακολούθησης. Και κυρίως αν θα προϊδεάσει για την στάση του επί του θέματος. Θα κινηθεί νομικά ή θα μείνει μόνο σε επίπεδο σκληρής κριτικής; Υπομονή, θα μάθουμε...

Θα αποκαλύψει το όνομα του κόμματος ο Τσίπρας;

Ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει το Νίκο Χατζηνικολάου για να δώσει ειδήσεις για το κόμμα που ετοιμάζει. Θα τα πει την Πέμπτη στον ΑΝΤ1. Μη μου πείτε ότι δεν θα τον ρωτήσει ο Χατζηνικολάου για το όνομα του κόμματος και για την ημερομηνία της ίδρυσης. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα δώσει την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα βγάλει ένα - δυο καλές ειδήσεις να παίζουν τα δελτία για μερικές μέρες...

Ήταν μέλος της ΔΑΠ;

Αυτό δεν μπορώ να το εξακριβώσω αν δηλαδή ο «Πασόκος» πλέον Νικόλας Φαραντούρης ήταν μέλος της ΔΑΠ στα νιάτα του. Το βέβαιο είναι ότι ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως επιστημονικός σύμβουλος αρχικά στο γραφείο του Γιώργου Σουφλιά επί ΝΔ όταν ο Σαρακατσάνος ήταν υπουργός Ανάπτυξης. Μετά πήγε στο γραφείο του Μανώλη Κεφαλογιάννη στο υπουργείο Ναυτιλίας και αργότερα στο γραφείο του Γιώργου Βουλγαράκη. Αριστερός από τους λίγους δηλαδή...

Η μητέρα των μαχών την Παρασκευή

Προβλέπω ότι την ερχόμενη Παρασκευή στη Βουλή θα γίνει... Κούγκι. Η προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές θα ανεβάσει στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο. Ο Ανδρουλάκης είναι αποφασισμένος να παίξει σκληρό ροκ επί του θέματος για να δικαιολογήσει και την επιπλέον ευκαιρία που του έδωσαν στο συνέδριο οι πρωτοκλασάτοι του ΠΑΣΟΚ μπας και ξεκολλήσει η βελόνα. Στους διαδρόμους της Χαριλάου Τρικούπη κάποιοι είναι σίγουροι ότι θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης προκειμένου να συντηρηθεί το θέμα ψηλά στην επικαιρότητα.

Πόσο θα κρατήσει ο σασμός Δούκα - Ανδρουλάκη; Το παράλληλο συνέδριο του δημάρχου Αθηναίων

Η εκεχειρία που επετεύχθη λόγω συνεδρίου και μετά από παρέμβαση του Κώστα Σκανδαλίδη ο οποίος ανέλαβε να κάνει το σχετικό μασάζ στον Χάρη Δούκα, να σας πω την αμαρτία μου δεν βλέπω να κρατάει επί μακρόν. Για να σάς δώσω λίγο παρασκήνιο του τι συνέβη αρκεί να σας πω ότι αμέσως μετά την κεντρική ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο Στάδιο Tae Kwon Do την Παρασκευή, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας συγκέντρωσε στο κέντρο της πρωτεύουσας ένα πολυπληθές ακροατήριο μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου. Όπως μάλιστα λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός του η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, εξελίχθηκε σε ένα άτυπο, αλλά απολύτως ουσιαστικό «παράλληλο συνέδριο». Το πιάσατε το υπονοούμενο; Μάλιστα λένε ότι κατάφερε να μαζέψει 500 σύνεδρους! Το λες και επίδειξη δύναμης αυτό...

Το δώρο του Νίκου στον Χάρη

Στα ντεσού του πράσινου συνεδρίου ο Ανδρουλάκης έκανε κι ένα δώρο στον Χάρη Δούκα για να του χρυσώσει όπως λέμε το χάπι. Τον βάζει στην Κ.Ε. ex officio ως δήμαρχο Αθηναίων χωρίς να χρειάζεται να ψηφιστεί από τους συνέδρους. Γι´αυτό και ο Δούκας δεν κατέθεσε ψήφισμα για έγγραφες εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρχει συνεργασία με τη ΝΔ. Ταυτόχρονα ο πρόεδρος Νίκος «ξεφορτώθηκε» τον Γιώργο Παπανδρέου (ΚΙΔΗΣΟ) και τον Απόστολο Πόντα (ΕΔΕΜ) που βοηθούσαν με το νέο ΑΦΜ να παίρνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τις κρατικές χρηματοδοτήσεις. Οι δύο σχηματισμοί δεν θα είναι πλέον κόμματα αλλά τάσεις και το ΠΑΣΟΚ θα μπορεί θεωρητικά να διεκδικήσει το μπόνους των 50 εδρών αν και εφόσον έρθει πρώτο κόμμα στις εκλογές. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι με ποιο/α ΑΦΜ θα λαμβάνει πλέον η Χαριλάου Τρικούπη τις κρατικές χρηματοδοτήσεις. Στο παλιό ΑΦΜ του «ενδόξου» ΠΑΣΟΚ τα χρέη έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Ο ΓΑΠ κι ο Πόντας «ήσαν μια κάποια λύσις» που έλεγε και ο ποιητής.

Ο νέος «μπαμπούλας» του Ντεγκρές

Και μέσα σε όλα όσα τεκταίνονται στην πολιτική σκακιέρα βρήκαν την ευκαιρία ορισμένα... σαΐνια της δημοσιογραφίας να ξεδιπλώσουν ένα νέο μυθιστόρημα με πρωταγωνιστή τον Παύλο Ντεγκρές. Αφού δεν τους βγήκε το σενάριο «φτιάχνει κόμμα ο γιός του βασιλιά», πέρασαν σε άλλο level: «ο Ντεγκρές παίζει το παιχνίδι του Μητσοτάκη» και ότι η παρουσία του και οι δηλώσεις του στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου εντάσσονται στην προσπάθειά του να πουσάρει την κυβέρνηση της ΝΔ. Κάποιοι μάλιστα έγραψαν ότι πήγε στο Άγιο Όρος για να δώσει γραμμή υπέρ Μητσοτάκη. Δημοσιογραφία για Πούλιντζερ. Το κερασάκι στην τούρτα είναι η φήμη που διακινούν ότι δήθεν υπήρξε και μυστική συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Παύλο. Τέτοια φαντασία μόνο ο Σπίλμπεργκ.

Το μήνυμα Πιτσιλή

Και εκεί που νόμιζαν ότι έλεγχαν την κατάσταση και θα έκαναν τα ίδια ήλθε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής να τους δείξει ότι αυτά που ήξεραν δεν περνούν πλέον. Έτσι την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή στα κτίρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα ΚΥΔ και τη Neuropublic η αναστάτωση ήταν εμφανής όταν έμαθαν ότι θα πρέπει να δίνουν απεριόριστη πρόσβαση σε ότι ζητά η ΑΑΔΕ και μάλιστα εντός πέντε ημερών ενώ πριν έπαιζαν καθυστέρηση με κάθε τρόπο. Το ενδιαφέρον είναι πως όλοι αυτοί που δήθεν δεν έχουν σχέση μεταξύ τους έλεγαν διάφορα ωραία τα οποία είμαστε περίεργοι αν θα επιχειρήσουν να τα δημοσιοποιήσουν καθώς αισθάνονται ότι απειλείται η ίδια τους η ύπαρξη και ότι οι κομπίνες πλέον δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Γιατί το μήνυμα Πιτσιλή ήταν σαφές. Σας πήρα είδηση και πλέον θα ελεγχθείτε μέχρι κεραίας. Και ο έλεγχος από ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε θα αναδείξει σημεία και τέρατα για το κύκλωμα που λυμαίνεται χρόνια τις κοινοτικές επιδοτήσεις που προορίζονται για τους αγρότες.

Τραβούν τα μαλλιά τους

Μιας και μιλάμε για κυκλώματα μαθαίνω ότι τραβούν τα μαλλιά τους οι κτηνίατροι που έχουν σταλεί από το Υπουργείο Άμυνας να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της ευλογιάς. Και δεν είναι το θέμα η ίδια η αντιμετώπιση της νόσου αλλά το γεγονός ότι διαπιστώνουν πως σε πολλές μονάδες που πηγαίνουν να ελέγξουν δεν υπάρχουν τα ζώα που έχουν δηλωθεί ή και καθόλου ζώα. Οι άνθρωποι βλέποντας την κατάσταση στην κυριολεξία έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά καθώς σε κάποιες περιοχές οι τοπικοί παράγοντες τους έχουν περικυκλώσει προκειμένου να τους πουν ότι πρέπει να κάνουν τα στραβά μάτια. Το τι θα γίνει είναι άγνωστο. Αυτό όμως που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι συλλέγουμε στοιχεία από διάφορες περιοχές που γίνεται στην κυριολεξία της κακομοίρας και επανερχόμαστε. Παρεμπιπτόντως είμαστε περίεργοι τι θα γίνει με τους περίφημους βόλους που υποτίθεται ότι θα μπουν στα ζώα όλης της χώρας έως το τέλος Μαΐου. Για την ακρίβεια δεν είμαστε περίεργοι αλλά απολύτως βέβαιοι ότι δεν θα μπουν.

Η ρουκέτα Βάρρα και οι … ιδιώτες

Κλείνουμε για σήμερα με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ που αποτελεί εδώ και μήνες αγαπημένο θέμα της στήλης. Και κρατάμε τη ρουκέτα Βάρρα που έριξε στο δικαστήριο που δικάζονται ο πρώην Πρόεδρος Δημήτρης Μελάς και η πρώην Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων Αθανασία Ρέππα. Ποια ήταν αυτή; Το ότι δήλωσε πως διαπίστωσε ότι το τηλέφωνο του κλωνοποιήθηκε μετά την κατάθεσή του στην Εξεταστική τον Οκτώβριο του 2025. Κοινώς δήλωσε ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείτο. Είπε βέβαια ότι δεν έκανε μήνυση. Βέβαια το ερώτημα είναι από που παρακολουθείτο και ποιος είχε κάνει την κλωνοποίηση για να ακούει τι έλεγε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και σύμβουλος του πρωθυπουργού. Εμείς νομίζουμε ότι την απάντηση την έχει ο ίδιος ο κύριος Βάρρας και προφανώς αυτοί που τον παρακολουθούσαν δεν ήταν επίσημοι φορείς. Κοινώς ήταν ιδιώτες οι οποίοι μπορούν να βρεθούν και στη φάκα καθώς ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δείξει ότι είναι μεθοδικός και χτυπά τη στιγμή που πρέπει.

Η κρίσιμη Τρίτη

Αύριο 31 Μαρτίου είναι μια κρίσιμη ημέρα για το ελληνικό Χρηματιστήριο. Και αυτό διότι αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του MSCI για το αν η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα αναβαθμιστεί και από τις αναδυόμενες αγορές θα ενταχθεί στις ώριμες. Η απόφαση του MSCI είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς θεωρείται από τους πιο αυστηρούς οίκους παγκοσμίως. Ήδη η προεργασία έχει γίνει και ο οίκος έχει πραγματοποιήσει διαβούλευση με θεσμικούς επενδυτές η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Η διαβούλευση αυτή θα παίξει βαρύνοντα ρόλο στην απόφασή του καθώς στην ουσία αφουγκράζεται τις εκτιμήσεις των μεγάλων επενδυτών για τις ελληνικές μετοχές και το ελληνικό Χρηματιστήριο. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι οι μεγάλοι παίκτες παγκοσμίως ήταν μοιρασμένοι στο αν θα πρέπει να αναβαθμιστεί το Χρηματιστήριο και αν αυτό θα το ευνοήσει στην προσέλκυση κεφαλαίων λόγω του μικρού αριθμού εταιριών που είναι ορατές σε μεγάλα χαρτοφυλάκια που επενδύουν σε ώριμες αγορές.

Όμως κάποιες εταιρίες όπως ο ΟΠΑΠ και η Ιντραλότ έχουν μεγαλώσει το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να ενισχύσει τις θετικές απόψεις για την αναβάθμιση. Ωστόσο πρόβλεψη ουδείς μπορεί να κάνει και το 50-50 είναι μια απολύτως λογική εκτίμηση για την απόφαση του διεθνούς οίκου. Σε κάθε περίπτωση μια αναβάθμιση είναι δεδομένο πως θα μεταβάλλει τα μετοχολόγια των εταιριών καθώς θα έχουμε εκροές από κεφάλαια αναδυόμενων και εισορές από κεφάλαια που επενδύουν σε ώριμες αγορές. Και αυτό θα γίνει αν γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο αν και με τον πόλεμο στον Κόλπο για τίποτα δεν μπορεί να είναι κανένας σίγουρος στις χρηματιστηριακές αγορές.

Το μπέρδεμα με τα λειτουργικά έξοδα

Το ποσό των 7,6 εκ ευρώ θα καταβάλει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στο ελληνικό δημόσιο μετά την τελική απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου που εκδόθηκε στις 2 Μαρτίου 2026. Η απόφαση αφορά μη καταβληθέντα μειωμένα μισθώματα, που συμψηφίστηκαν από την Εταιρεία και δεν έχουν ακόμη επιστραφεί. Ωστόσο από ότι φαίνεται η επίπτωση είναι πιο μεγάλη. Η εταιρία αναφέρει η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Και ότι η αύξηση αυτή οφείλεταικυρίως:

(i) στην έκτακτη αρνητική επίπτωση ύψους €16,3 εκατ. ως αποτέλεσμα της απορριπτικής απόφασης της διεθνούς διαιτησίας σχετικά με τα μισθώματα του Ελληνικού Δημοσίου, (σ.σ άραγε πως προκύπτει η διαφορά;)

(ii) στους πρόσθετους πόρους (προσωπικό της Εταιρείας και υπηρεσίες από τρίτους) που απαιτήθηκαν για τη διαχείριση αυξημένης επιβατικής κίνησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος,

(iii) στην αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς και στον αντίκτυπο, σε ολόκληρο το έτος, της αύξησης του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του2024, και

(iv) στην αύξηση των προβλέψεων για τις προγραμματισμένες εκτεταμένες εργασίες συντήρησης διαδρόμων, τροχοδρόμων και φωτισμού του αεροδρομίου

Εμείς πάντως μπερδευτήκαμε και υποθέτουμε ότι δεν είμαστε οι μόνοι.

Η ασάφεια και οι ρευστοποιήσεις

Μιας και μιλάμε για μπερδέματα η ανακοίνωση της Metlen για μετάθεση της ημερομηνίας δημοσίευσης των αποτελεσμάτων για τις 9 Απριλίου από την 31η μαρτίου προκάλεσε έντονες ρευστοποιήσεις στη μετοχή την περασμένη Παρασκευή. Βέβαια η εταιρία διαβεβαίωσε ότι τα αναθεωρημένα κέρδη EBITDA των 750 εκ ευρώ που είχε ανακοινώσει ισχύουν και δεν αλλάζει κάτι. Έχουμε όμως την αίσθηση ότι οι επενδυτές μπερδεύτηκαν καθώς δεν ήταν και τόσο σαφές αν θα αναβληθεί και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων αλλά και πότε θα γίνει η ενημέρωση των αναλυτών. Και αυτή η ασάφεια μάλλον πυροδότησε τη νευρικότητα. Υποθέτουμε ότι θα δοθούν σαφείς διευκρινίσεις δεδομένου ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί πως η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων θα γίνει στις 9 Απριλίου ημερομηνία που συμπίπτει με τη μετάθεση της ανακοίνωσης (προσοχή όχι δημοσίευσης) της 31ης Μαρτίου. Εκτός και αν μας διαφεύγει κάτι. Πάντως είναι λογικό να υπάρχουν καθυστερήσεις δεδομένου ότι φέτος άλλαξε ο ορκωτός στη Metlen και επιπλέον λόγω εισαγωγής στο Λονδίνο εμπλέκεται και ορκωτός από την Ελλάδα και από τη Μεγάλη Βρετανία του ομίλου PwC.

Αποτελέσματα και σεβασμός στους επενδυτές

Καθόλου δεν βιάζονται εκεί στην ΚΡΙ ΚΡΙ να ανακοινώσουν οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 καθώς η σχετική δημοσίευση έχει ανακοινωθεί στις 22 Απριλίου δηλαδή μια εβδομάδα πριν τη σχετική προθεσμία που προβλέπει ο νόμος. Πέρυσι η εταιρία τα είχε πάει καλύτερα και είχε ανακοινώσει αποτελέσματα στις 15 Απριλίου. Όμως το ερώτημα είναι τι αποτελέσματα θα ανακοινώσει φέτος για τη χρήση του 2025. Γιατί από πωλήσεις μια χαρά τα πήγαινε αλλά στα κέρδη υπήρχε πρόβλημα και μάλιστα σημαντικό με την εταιρία να αποφεύγει να δώσει σαφές στίγμα. Θα αναμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις ελπίζοντας να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος όπου η εταιρία είχε δώσει στίγμα όχι και τόσο μεγάλου σεβασμού προς τους επενδυτές.

Το κουβάρι των εταιριών και υποχρεώσεων της Mondelez

Πραγματικά έχω μπερδευτεί με τον όμιλο Mondelez. Και μια και δύο και τρεις και παραπάνω εταιρίες πραγματικά μου εγείρουν απορίες. Έχουμε λοιπόν δύο υποκαταστήματα αλλοδαπής και άλλες τρεις εγχώριες εταιρίες. Προφανώς οι άνθρωποι θα έχουν το σκοπό τους που θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν είναι να μην βγαίνει άκρη. Για παράδειγμα εγώ μπερδεύομαι όταν βλέπω ότι η Mondelez ΕΛΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕ- Βιομηχανία Σοκολάτας ελέγχεται κατά 99.99% από την εταιρεία Mondelez Ελλάς Α.Ε. που ελέγχεται 100% από την Kraft Foods Schweiz

Holding GmbH , η οποία εδρεύει στην Ελβετία. Μαθαίνω βέβαια ότι η εταιρεία Mondelez International Inc. με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές

καταστάσεις της μητρικής της Εταιρείας. Και έρχεται η ώρα που μπερδεύομαι ακόμα περισσότερο όταν βλέπω υποχρεώσεις της Mondelez Ελλάς ύψους 67,8 εκ ευρώ στο τέλος του 2024 προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Αλλά που θα πάει θα ξεμπερδευτώ ακολουθώντας τη ροή του χρήματος και θα επανέλθω.