Τελεσίγραφο Μητσοτάκη για τα Τέμπη: Σαφές μήνυμα ευθύνης και άμεσης διόρθωσης

Κώστας Τσιτούνας

Σε μια υπόθεση με τόσο μεγάλο φορτίο, όπως η δίκη για τα Τέμπη, η διαχείριση της πρώτης ημέρας δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Κυριακάτικη παρέμβασή του, επέλεξε μια γραμμή που δεν είναι αυτονόητη για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας: να αναγνωρίσει ανοιχτά τα προβλήματα, χωρίς περιστροφές και χωρίς προσπάθεια ωραιοποίησης.

Η παραδοχή του προβλήματος

Η παραδοχή ότι «υπήρξε σοβαρό πρόβλημα συντονισμού» στην είσοδο και στην οργάνωση της αίθουσας δεν ήταν απλώς μια περιγραφή της κατάστασης. Ήταν ένα σαφές μήνυμα προς κάθε εμπλεκόμενο ότι η εικόνα που καταγράφηκε δεν είναι ανεκτή και δεν μπορεί να επαναληφθεί. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη των πολιτών δοκιμάζεται, η επιλογή της ειλικρίνειας και της ευθύνης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Deadline η 1η Απριλίου

Ακόμη πιο καθοριστικό, όμως, ήταν το χρονοδιάγραμμα που έθεσε. Η 1η Απριλίου λειτουργεί ως σαφές τελεσίγραφο: όλα πρέπει να είναι έτοιμα, να λειτουργούν άψογα και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδικασίας. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς δικαιολογίες. Αυτό το μήνυμα έχει ήδη θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση πλήρους κινητοποίησης.

Ήδη στον χώρο αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και οι αστοχίες της πρώτης ημέρας. Πρόκειται για μια προσπάθεια να διορθωθούν άμεσα τα κακώς κείμενα, με τρόπο ουσιαστικό και όχι επικοινωνιακό.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός δεν δίστασε να επισημάνει ότι υπάρχουν και παράγοντες που επιχειρούν να παρεμποδίσουν ή να εκτρέψουν τη διαδικασία. Η αναφορά αυτή δεν λειτουργεί ως άλλοθι, αλλά ως υπενθύμιση ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της δίκης απέναντι σε κάθε εμπόδιο — οργανωτικό ή άλλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη διαφοροποιείται από τη λογική του «blame game» που συχνά χαρακτηρίζει τη δημόσια διοίκηση. Αντί να αναζητήσει εύκολες δικαιολογίες ή να καλύψει αστοχίες, επέλεξε να θέσει ευθέως το πρόβλημα και να απαιτήσει λύσεις εδώ και τώρα.

Η ουσία, τελικά, δεν βρίσκεται στο τι πήγε στραβά την πρώτη ημέρα — αυτό είναι ήδη γνωστό. Η ουσία βρίσκεται στο αν το κράτος μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα, συντονισμένα και αποτελεσματικά. Και το μήνυμα που εστάλη είναι ξεκάθαρο: η επόμενη εικόνα την 1η Απριλίου δεν επιτρέπεται να είναι η ίδια.

Γιατί σε μια τόσο κρίσιμη υπόθεση, η αξιοπιστία της διαδικασίας δεν είναι απλώς ζητούμενο. Είναι προϋπόθεση δικαιοσύνης.

Novibet
