Τετ α τετ Μητσοτάκη-Σιλίνια: Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στο τραπέζι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αστειευόμενος είπε στη Λετονή ομόλογό του μεταξύ άλλων, ότι μάς έφερε και τη βροχή την οποία έχει τόσο πολύ ανάγκη ο ευρωπαϊκός νότος

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρωθυπουργό της Λετονίας Evika Silina, στο Μέγαρο Μαξίμου, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την πρωθυπουργό της Λετονίας Εβίκα Σιλίνια για να συζητήσουν ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.
  • Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ευρωπαϊκή άμυνα και το μεταναστευτικό.
  • Ο Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών Ελλάδας και Λετονίας και την πρόοδο στην αντιμετώπιση της ξηρασίας στον ευρωπαϊκό νότο.
  • Η Σιλίνια εξέφρασε την εκτίμησή της για τη συνεργασία και τη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία και αναγνώρισε τις κοινές προκλήσεις σε θέματα μετανάστευσης και γεωπολιτικής αστάθειας.
  • Η Λετονία παρέχει βοήθεια στην Ελλάδα μέσω των συνοριοφυλάκων της, ανταποκρινόμενη στις μεταναστευτικές προκλήσεις.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με την Πρωθυπουργό της Λετονίας Εβίκα Σιλίνια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο ηγέτες Ελλάδας και Λετονίας αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για κοινές εθνικές και ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως οι οικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και το μεταναστευτικό.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και η Λετονή ομόλογός του είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλωσήρθατε στην Αθήνα και σας ευχαριστούμε που μας φέρατε λίγη βροχή, είναι καλοδεχούμενη. Όπως γνωρίζετε, ο ευρωπαϊκός νότος πλήττεται από παρατεταμένη ξηρασία. Αλλά, ευτυχώς, αυτός ο χειμώνας ήταν πολύ καλός, καθώς καταφέραμε να αναπληρώσουμε όλες τις δεξαμενές νερού μας. Στη Βόρεια Ευρώπη δεν αντιμετωπίζετε αυτού του είδους τα προβλήματα, αλλά αυτό που σίγουρα μοιραζόμαστε είναι μια γενική ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις συνολικά, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή. Επομένως, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας.

Έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που ηγέτης της χώρας σας επισκέφθηκε την Ελλάδα. Είναι, λοιπόν, μεγάλη μου χαρά να σας καλωσορίζω εδώ στην Αθήνα για να συζητήσουμε επίσης τα ζητήματα που θα εξετάσουμε στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καλωσήρθατε και πάλι.

Εβίκα Σιλίνια: Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή σας. Και ναι, φέραμε όντως βροχή, γνωρίζουμε πόσο απεγνωσμένα τη χρειάζεστε.

Είμαστε κι εμείς ιδιαίτερα ευγνώμονες για τον άψογο συντονισμό και τη φιλία που μας συνδέει μαζί σας, Κυριάκο, καθώς ανήκουμε στην ίδια οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Γνωρίζω πόσο πολύ σας απασχολεί ό,τι συμβαίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και ότι είστε πάντα πάρα πολύ ενεργός σε όλα τα θέματα που μπορούν να ενισχύσουν την ενότητα της Ευρώπης.

Εκτιμώ, λοιπόν, πραγματικά τον προσωπικό ηγετικό σας ρόλο, καθώς και την υποστήριξή σας σε ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία, γιατί πιστεύω ότι χωρίς αυτήν θα ήταν πολύ δύσκολο για όλους τους Ευρωπαίους φίλους μας να παραμείνουν ενωμένοι. Αντιλαμβανόμαστε επίσης πόσο δύσκολη είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο Ορμούζ. Γι' αυτό και βρίσκομαι εδώ σήμερα, επειδή κατανοούμε την κατάσταση σε αυτό το μέρος του κόσμου και μας ενδιαφέρει.

Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, βρίσκομαι εδώ, εκ μέρους της Λετονίας, από την Ανατολική Ευρώπη, και γνωρίζω ότι αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση. Ο λαός μας, οι συνοριοφύλακές μας εργάζονται επίσης σκληρά εδώ, παρέχοντάς σας βοήθεια. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ για την πολύ θερμή υποδοχή σας».

