Γεωργιάδης για Μητσοτάκη: Έμεινε 6,5 ώρες, τους άκουσε όλους και απάντησε προσωπικά, καμία σύγκρουση

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση δημοκρατική και χωρίς εντάσεις

Γεωργιάδης για Μητσοτάκη: Έμεινε 6,5 ώρες, τους άκουσε όλους και απάντησε προσωπικά, καμία σύγκρουση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε ενεργά στη συνεδρίαση, απαντώντας προσωπικά σε όλους τους βουλευτές χωρίς διαφωνίες.
  • Η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για την τρίτη αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη, εστιάζοντας στην προβολή του κυβερνητικού έργου.
  • Ο υπουργός Υγείας ανέφερε βελτιώσεις στην πρόσβαση των πολιτών σε φάρμακα μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, μειώνοντας τις ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
  • Οι εκλογές που ήταν προγραμματισμένες για το 2027 πιθανόν θα γίνουν νωρίτερα, με το τέλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να θεωρείται ορόσημο για την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στις πρόσφατες συζητήσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, στο πολιτικό στιλ που προτιμά, αλλά και στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Μου αρέσει το στυλ των πολιτικών που είναι πιο μαχητικοί και που μπαίνουν στη ''φωτιά'', σε κάποιους άλλους μπορεί να αρέσουν πιο πολύ οι ατσαλάκωτοι και οι κρυμμένοι», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε σημερινή του συνέντευξη.

«Όλοι οι δημοσιογράφοι περιμένανε ότι θα γίνει σκοτωμός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αντί να γίνει σκοτωμός, έγινε 6,5 ώρα μια καταπληκτική συζήτηση δημοκρατικότατη», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης σχετικά με τη χθεσινή αναφορά του για τις απουσίες από τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.

«Εγώ παραδέχομαι τον Μητσοτάκη, έμεινε 6,5 ώρες ο πρωθυπουργός εκεί. Τους άκουσε όλους τους βουλευτές του και στο τέλος απάντησε στον καθέναν ονομαστικά και προσωπικά. Δεν τσακώθηκε κανείς με κανέναν και τώρα θέλουμε να βγάλουμε πάλι μια εικόνα για να παίζουμε ότι δήθεν τσακωθήκαμε», πρόσθεσε.

«Ούτε με υπουργούς υπήρχε ένταση, ούτε τίποτα. Σε μια κουβέντα λέει ο καθένας μας την άποψη του. Εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον κανενός συναδέλφου μου. Μου αρέσει το στυλ των πολιτικών που είναι πιο μαχητικοί και που μπαίνουν στη φωτιά, σε κάποιους άλλους μπορεί να αρέσουν πιο πολύ οι ατσαλάκωτοι και οι κρυμμένοι», σημείωσε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

«Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω. Ο κόσμος βλέπει, κρίνει και αντιλαμβάνεται», συμπλήρωσε.

«Η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στην τελική ευθεία για την τρίτη αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μείζον είναι πώς θα βγούμε όλοι οι Υπουργοί και όλοι οι βουλευτές και όλα τα στελέχη και θα προβάλουμε το μεγάλο κυβερνητικό μας έργο», δήλωσε.

«Στο βάθος βλέπω τον πύργο του Ελληνικού. Ναι, αν δεν είχε εκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν είχε ορίσει εμένα υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον Νίκο τον Παθανάση, αυτός ο πύργος που βλέπετε δεν θα υπήρχε. Αυτός ο πύργος υπάρχει γιατί εμείς κάνουμε τη δουλειά μας», σημείωσε.

«Χθες πήγα σε ένα ιδιωτικό φαρμακείο στη Νέα Ερυθραία όπου ένας συμπολίτης μας με σκλήρυνση κατά πλάκας πήγε για πρώτη φορά να πάρει τα φάρμακά του, όχι περιμένοντας δύο ώρες στην ουρά του φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ, αλλά παίρνοντας από το φαρμακείο που ήταν δίπλα στο σπίτι του και με το οποίο έχει συνεργασία», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

«Την τελευταία φορά που κοίταξα το ΦΕΚ μου δεν είχα αρμοδιότητα επί των εκλογών. Κάτι για τα νοσοκομεία γράφω και τα κέντρα υγείας, τι να σας πω», σχολίασε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης σε ερώτηση για το ενδεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών.

«Οι εκλογές του 2027 θα γίνουν αναγκαστικά νωρίτερα. Κανονικά θα γινόντουσαν Ιούνιο του '27. Λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, Ιούνιο του '27 δεν μπορούν να γίνουν. Άρα νωρίτερα θα γίνουν», επεσήμανε.

Σε ερώτηση αν ο Οκτώβριος είναι καλός μήνας, ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι «η γενική μου πολιτική θέση, δεν τη λέω τώρα, το έχω πει πολύ καιρό, είναι ότι από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόωρες».

«Και τη ΔΕΘ τη βάζω ως ορόσημο για τον εξής λόγο, διότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:57WHAT THE FACT

Το κόκκινο χρώμα δεν υπάρχει: Ο εγκέφαλός το επινοεί - Γιατί δεν μπορούμε να το περιγράψουμε

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για την Ημέρα της Ευρώπης: «Να εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή και πιο δίκαιη»

10:41LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τι τηλεθέαση έκανε στο τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ

10:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από τη Ριμπάκινα στον δεύτερο γύρο του Masters της Ρώμης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: 30 χρόνια μετά η υπόθεση παραμένει άλυτη - Νέα στοιχεία και αντιφάσεις

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Μην κοιμάστε με το κινητό: Το νυχτερινό φως μπορεί να επηρεάζει σοβαρά τον οργανισμό

10:11ΕΘΝΙΚΑ

Θρίλερ με το drone στη Λευκάδα: Το πιθανότερο σενάριο για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι το καρπούζι αξίζει μια πάγια θέση στη διατροφή σας

09:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Αναλυτικός οδηγός

09:54ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Τι είναι, πώς μεταδίδεται και γιατί οι ειδικοί δεν ανησυχούν για μία «νέα πανδημία»

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

09:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φωτιά» στη μάχη της παραμονής – Καθοριστικά ματς σε Λάρισα, Σέρρες και Περιστέρι

09:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Μητσοτάκη: Έμεινε 6,5 ώρες, τους άκουσε όλους και απάντησε προσωπικά, καμία σύγκρουση

09:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

O Παρασύρης σκότωσε πισώπλατα τον Νικήτα - Μία η θανατηφόρα βολή στον 21χρονο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός που αρνήθηκε να αποκαλύψει στοιχεία για κακοποίησης ανηλίκου

09:21ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στο πιο «αυτόματο» πρατήριο καυσίμων στον κόσμο δουλεύουν μόνο ρομπότ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν αυξάνει τον έλεγχο και ανεβάζει την ένταση στον Περσικό Κόλπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

10:11ΕΘΝΙΚΑ

Θρίλερ με το drone στη Λευκάδα: Το πιθανότερο σενάριο για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής που προσβλήθηκε από τον θανατηφόρο χανταϊό περιγράφει - «Να πώς είναι»

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

08:14LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία ατάκα, το φιλί και η αγκαλιά του Μπακογιάννη

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Την τεμάχισε και την... έψαχνε σε εκπομπές - Η αποτρόπαια δολοφονία της Τζούλι Μαρί Σκάλι, το τεμαχισμένο πτώμα της και η αποφυλάκιση του Σκιαδόπουλου

08:55ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός ώρα... μηδέν: Αυξήθηκαν τα κρούσματα, μάχη με το χρόνο για να βρεθεί εμβόλιο

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: 30 χρόνια μετά η υπόθεση παραμένει άλυτη - Νέα στοιχεία και αντιφάσεις

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια 86-89: Λύγισε από ντροπιαστική διαιτησία και τώρα ο τελικός των τελικών

09:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

O Παρασύρης σκότωσε πισώπλατα τον Νικήτα - Μία η θανατηφόρα βολή στον 21χρονο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι 3 εμφανίσεις UFO στην Ελλάδα: Πότε, πού και τι είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στη χώρα μας

00:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα αποδείξεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες»

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ