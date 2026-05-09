Γεωργιάδης: Υπεγράφη η προκήρυξη για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ - «Απαντάμε με πράξη όχι λόγο»

  • Από τις θέσεις, 1.026 αφορούν νοσοκομεία, 63 δομές Ψυχικής Υγείας και 42 φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιωτικές περιοχές με επιπλέον επιμίσθιο.
  • Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από 25 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2025 μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr.
  • Η προκήρυξη αποτελεί μέρος της ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ και απάντηση στα προβλήματα του συστήματος με πράξεις.
Υπεγράφη η απόφαση για την προκήρυξη 1.131 θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, σε δημόσιες υγειονομικές δομές σε όλη τη χώρα.

Η προκήρυξη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αφορά θέσεις διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων. Από το σύνολο των θέσεων, οι 1.026 αφορούν νοσοκομεία του δημόσιου συστήματος υγείας, οι 63 δομές Ψυχικής Υγείας και οι 42 φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιωτικές περιοχές, για τις οποίες προβλέπεται επιμίσθιο μέσω δωρεάς του «Stelios Philanthropic Foundation».

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 25 Μαΐου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου 2025, την ίδια ώρα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε στο «X»: «Εδώ η μεγαλύτερη προκήρυξη ταυτοχρόνως πρόσκληση πρόσληψης ιατρών στο ΕΣΥ. Η έμπρακτη απάντηση μας στα προβλήματα όχι με λόγο αλλά με πράξεις».

