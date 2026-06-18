Φαραντούρης για μεταλλαγμένα τρόφιμα: «Με ευθύνη της κυβέρνησης δεν θα ξέρουμε τι τρώμε»

Snapshot Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για φυτά που παράγονται με τεχνικές γονιδιακής επεξεργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τους κανόνες επειδή θεωρεί ότι αφαιρούν το δικαίωμα των καταναλωτών να γνωρίζουν αν τα τρόφιμα είναι μεταλλαγμένα.

Οι νέοι κανόνες δεν απαιτούν την αναγραφή των μεταλλαγμένων στα τρόφιμα, επιτρέποντας έως και είκοσι τροποποιήσεις χωρίς αυτή την υποχρέωση.

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για ευθύνη στην έλλειψη διαφάνειας προς τους καταναλωτές.

Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι, παρά την ήττα, ο αγώνας για διαφάνεια και προστασία των καταναλωτών θα συνεχιστεί. Snapshot powered by AI

Εγκρίθηκαν από το ευρωκοινοβούλιο οι αλλαγές στους κανόνες για τα φυτά που παράγονται με νέες τεχνικές γονιδιακής επεξεργασίας. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τις αλλαγές για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα καθώς ο Νικόλας Φαραντούρης υποστήριξε ότι αυτό που επιτυγχάνεται ότι πλέον οι καταναλωτές δεν θα γνωρίζουν ότι αγοράζουν μεταλλαγμένα.

«Μεταλλαγμένα τρόφιμα. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε. Δυστυχώς, όμως, λόγω και της ευθύνης της ελληνικής κυβέρνησης, δεν θα ξέρουμε τι τρώμε. Δεν θα αναγράφονται στα τρόφιμα τα μεταλλαγμένα, στο ράφι του σούπερ μάρκετ ότι είναι μεταλλαγμένα. Όσοι υπερψήφισαν θεωρούν ότι έως και είκοσι τροποποιήσεις, δεν είναι μεταλλαγμένο το τρόφιμο και συνεπώς δεν πρέπει να αναγράφεται ότι είναι μεταλλαγμένο και έτσι στερούν στον καταναλωτή το δικαίωμά του να ξέρει τι τρώει», ανέφερε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Υπερασπιζόμαστε το πιάτο του Έλληνα και του Ευρωπαίου πολίτη. Αυτή τη φορά, τα λόμπι κέρδισαν. Μια μάχη χάθηκε. Ο πόλεμος συνεχίζεται», κατέληξε ο Νικόλας Φαραντούρης.