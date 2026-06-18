Παρατηρητήριο Fake News ΝΔ για το posokanei: Στα €370.000 ο προϋπολογισμός

Ανακοίνωση σχετικά με το κόστος υλοποίησης της νέας ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei εξέδωσε το Παρατηρητήριο Fake News της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για ανακριβείς πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας ξεκίνησε η διασπορά δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που, όπως υποστηρίζει το Παρατηρητήριο, παρουσιάζουν λανθασμένα στοιχεία για το κόστος του έργου.

Όπως αναφέρεται, η δράση posoKanei.gov.gr υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «CRMS – Ενιαία Πλατφόρμα για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και την αρμόδια Αρχή Εποπτείας της Αγοράς.

Το Παρατηρητήριο Fake News σημειώνει ότι το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και ότι ο ανώτατος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 370.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καλύπτει την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας, τη δημιουργία εφαρμογής για κινητές συσκευές, καθώς και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος για διάστημα 15 μηνών.

Το Παρατηρητήριο Fake News της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι τα ποσά που αναφέρονται σε ορισμένες αναρτήσεις στα social media δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα του έργου.