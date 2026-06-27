Μαρινάκης: Ο Τσίπρας μού θυμίζει τον Ανδρέα Τεπενδρή στον «Τρελοπενηντάρη»

Νέα «πυρά» του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του Αλέξη Τσίπρα

Newsbomb

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας μού θυμίζει τον Ανδρέα Τεπενδρή στον «Τρελοπενηντάρη»
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπερασπίστηκε τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, συνδέοντας τις οικονομικές επιλογές με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ενώ, «εξαπέλυσε» και πάλι κριτική στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, παρομοίασε τον πρώην πρωθυπουργό με τον… ρόλο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο Τρελοπενηντάρης», τονίζοντας πως «κάνει τον κιμπάρη, τον γαλαντόμο, με τα λεφτά των άλλων, των Ελλήνων φορολογουμένων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως παρά την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει περισσότερες παροχές λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων και των οροφών δαπανών, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε επιστροφή σε συνθήκες επιτήρησης και λιτότητας.

«Η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες των οροφών δαπανών. Μάλιστα, δημιουργεί τις συνθήκες, με την πολιτική που εφαρμόζει και ως προς την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ώστε ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας, ούτως ώστε να έχουμε αυτά τα παραπάνω έσοδα, το μέγιστο των οποίων –όσα δηλαδή παραπάνω μπορούμε από αυτά τα έσοδα– να τα δίνουμε πίσω στον κόσμο», τόνισε εν συνεχεία.

«Άρα δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αν δώσουμε παραπάνω, θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες επιτήρησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: Μέτρα λιτότητας και τα λοιπά», προσέθεσε.

Ακόμη, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα πως «επέβαλε 29 φόρους, κορόιδεψε τον κόσμο, τον έβαλε στις ουρές στα ATM, έκλεισε τις τράπεζες και είπε μάλιστα ότι έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών, ενώ, χαρακτηρίζει τις προτάσεις του Τσίπρα ως «χιλιοειπωμένα συνθήματα που δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας».

«Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ΕΝΦΙΑ, να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, να αυξήσει τους φόρους για την υγεία. Επέλεξε να τα κάνει όλα αυτά», σημείωσε.

«Για εμένα, οι φόροι πρέπει να μειώνονται για όλους τους πολίτες, ειδικά για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλότερα εισοδήματα, και αυτό κάνουμε. Και ο στόχος ποιος είναι; Οι μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο δίκαιο, ούτως ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο MEGA.

«Είναι προτιμότερο να προκαλείς με την πολιτική σου τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να επιστρέφει δηλαδή στην οικονομία αυτό το πλεόνασμα και να πολλαπλασιάζεται το όφελός του, παρά να κινείσαι εκδικητικά. Αυτά τα 4,5 χρόνια (της διακυβέρνησης Τσίπρα) είδαμε φόρους στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα.

Τα λεφτά αυτά δεν φύτρωσαν, τα οποία δίνουμε τώρα –και φαίνεται ότι έχουμε πάλι κι ένα περιθώριο, για τη ΔΕΘ– να δώσουμε κι άλλα λεφτά. Πώς δημιουργήθηκαν λοιπόν αυτές οι συνθήκες; Το 2019, η Ελλάδα ήταν ως προς το ΑΕΠ, στο 10% του ΑΕΠ για τις επενδύσεις. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 20% του ΑΕΠ. Αυτή την απόσταση την έχουμε καλύψει και έχουμε φτάσει στο 18-19%. Στις εξαγωγές, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 50% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα ήταν στο 20%, τώρα έχει πάει στο 40%», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην κριτική που έχουν ασκήσει κατά της ΝΔ οι πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, είπε πως «δεν νομίζω ότι απουσίασε ποτέ από την παράταξη ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρός μας. Είναι ένας άνθρωπος με αυξημένη παραταξιακή συνείδηση. Το αν θα επιλέξει να έρθει σε μία μάχη, είναι δική του απόφαση».

«Είναι πολύ προσβλητικό για έναν άνθρωπο με τη διαδρομή του Κώστα Καραμανλή, να ετεροπροσδιορίζεται από έναν άλλον –χωρίς να τον υποτιμώ και αυτόν– πρώην πρωθυπουργό, πρώην αρχηγό (τον Αντώνη Σαμαρά). Έχει τη δική του πολιτική οντότητα, τη δική του διαδρομή, δίνει τις δικές του απαντήσεις.

Τα διλήμματα και τα διακυβεύματα των εκλογών του 2027, και για τη χώρα, αλλά και για την παράταξη, είναι πολύ μεγαλύτερα από τις όποιες προσωπικές πικρίες», σχολίασε επιπλέον.

«Ο κύριος Σαμαράς θεωρώ ότι θα σταθμίσει το εξής πάρα πολύ σημαντικό. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας τον τίμησε, τον εξέλεξε πρόεδρο και στη συνέχεια πρωθυπουργό, οι Έλληνες πολίτες και όλοι μαζί τρέξαμε γι’ αυτό, και δεν το μετανιώσαμε στιγμή.

Είναι θεμιτό, λογικό να υπάρχουν αντιρρήσεις, πικρίες, ενστάσεις. Αλλά μία μεγάλη παράταξη, η μόνη που παρέμεινε μεγάλη καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης, έχει μάθει αυτά να τα λύνει στο εσωτερικό της. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα δεν έχει επίδραση στον όποιον κομματικό συσχετισμό, έχει επίδραση για την κοινωνία», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης.

Ως προς την υπόθεση Αβραμόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «φαίνεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει πειστικές απαντήσεις. Θεωρώ ότι υπήρξε μια φόρτιση από τον ίδιο. Έχει δώσει δείγματα γραφής και ευπρέπειας και παρουσίας. Μπορεί κάποιες εκφράσεις να ενόχλησαν, γι’ αυτό και δεν κρύψαμε τα λόγια μας. Θεωρώ όταν οι Αρχές μας καλούν πρέπει να ανταποκρινόμαστε».

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην επικείμενη ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας πως αναμένονται πιθανές φοροελαφρύνσεις, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα.

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