Τσίπρας σε πολίτη: «Μαθαίνουμε από τα λάθη μας - Τώρα ξέρω πώς να πετύχω αυτά που θέλω»

Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί ταυτόχρονα μέσα από βίντεο στα social media, αλλά και με κομματικές εκδηλώσεις να δείξει ότι η πρόθεσή του είναι να βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία και διάλογο με τους πολίτες.



Μία ημέρα πριν τη μεγάλη εκδήλωση «τώρα μιλάμε» στο Περιστέρι, με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα και πολιτών με τους οποίους θα συνομιλήσει, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο απαντά σε ερώτηση πολίτη σχετικά με το τι έχει αλλάξει από το 2015-2019 όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός.

«Με ρωτάτε και σας απαντώ, αυτή τη φορά στο τι έχει αλλάξει όλο αυτό το διάστημα.

Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά.

Αυτό που άλλαξε είναι το δίδαγμα από αυτή την εμπειρία: Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλεις.

Ανοίγουμε έναν νέο κύκλο, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του.

Μάλιστα στο βίντεο παραπέμπει και στις 700 σελίδες της «Ιθάκης», όπου, όπως λέει αφιέρωσε πάνω από έναν χρόνο για να κάνει μια ανασκόπηση στην πορεία του, «τα λάθη και τα σωστά».



«Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά (χρειάζεται) και το ρεαλιστικό σχέδιο για να το επιτύχεις. Δυστυχώς πολλές φορές η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας υπενθυμίζοντας και τον τίτλο του βιβλίου της Μάρως Δούκα, «το δίκιο είναι ζόρικο πολύ». Ο ίδιος κατέληξε απευθυνόμενος ευθέως στον πολίτη που έθεσε την ερώτηση:



«Πριν 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τί και το πώς».