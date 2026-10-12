Στην Κρήτη σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας

Στο επίκεντρο της περιοδείας του προέδρου της ΕΛΑΣ οι πλημμύρες, τα προβλήματα στις υποδομές και η ανάπτυξιακή προοπτική

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στην Κρήτη σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία στην Κρήτη με επίκεντρο τις πλημμύρες, τα προβλήματα υποδομών και την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού.
  • Σήμερα επισκέπτεται το Ηράκλειο και το Λασίθι, ενώ αύριο περιοδεύει σε χωριά του Ρεθύμνου.
  • Στην ατζέντα του είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, η κατάσταση των νοσοκομείων και η αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες.
  • Τον Τσίπρα συνοδεύει πολυμελές κομματικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Μίλτο Χατζηγιαννάκη και τομεάρχες σε τομείς όπως Οικονομικά, Ενέργεια, Αγροτική Ανάπτυξη και Υποδομές.
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Διήμερη περιοδεία στην Κρήτη πραγματοποιεί σήμερα Δευτέρα 12 και αύριο Τρίτη 13 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, με επίκεντρο τις πρόσφατες καταστροφές από τις πλημμύρες, τα προβλήματα των υποδομών και την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί σήμερα το Ηράκλειο και το Λασίθι, ενώ αύριο θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου. Στην ατζέντα των επαφών του βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), η κατάσταση των νοσοκομείων και οι ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών από τις πλημμύρες.

Τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ θα συνοδεύει πολυμελές κομματικό κλιμάκιο, με επικεφαλής τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επαφές και συναντήσεις στα Χανιά. Στο κλιμάκιο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι τομεάρχες Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Λαγουβάρδος, Αγροτικής Ανάπτυξης Θωμάς Μόσχος και Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Τρίαντος.

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