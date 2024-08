Ντοκιμαντέρ για το άλμπουμ των Paul McCartney And Wings «One Hand Clapping»

Ντοκιμαντέρ που καταγράφει τους Paul McCartney And Wings να ηχογραφούν το άλμπουμ τους «One Hand Clapping» στα Abbey Road Studios το 1974 πρόκειται να κυκλοφορήσει τελικά αυτό το φθινόπωρο.

Το άλμπουμ, ένα από εκείνα με τις περισσότερες πειρατικές αναπαραγωγές κυκλοφόρησε ξανά νωρίτερα φέτος, περίπου 50 χρόνια μετά την ηχογράφηση του.

Σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Λίτσφιλντ, η ταινία θα εξερευνά τη δημιουργία του άλμπουμ μέσα από σπάνια πλάνα, συνεντεύξεις με το συγκρότημα και ιδέες από τη δημιουργική ομάδα πίσω από αυτό.

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ είπε: «Είναι τόσο υπέροχο να κοιτάμε πίσω εκείνη την περίοδο και να βλέπουμε το ζωντανό σόου που κάναμε».

«Πραγματικά κάναμε πολύ θόρυβο. Ήταν μια υπέροχη στιγμή για το συγκρότημα, αρχίσαμε να έχουμε επιτυχία με τους Wings, που άργησε να έρθει» συμπλήρωσε.

Το «One Hand Clapping» ηχογραφήθηκε σε μία σημαντική περίοδο για τους Wings καθώς ήταν το πρώτο με τη νέα σύνθεσή τους. Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, η αείμνηστη σύζυγός του, Λίντα, και ο Ντένι Λέιν ενώθηκαν με τον κιθαρίστα Τζίμι Μακάλοχ και τον ντράμερ Τζεφ Μπρίτον, μετά την αποχώρηση των Ντένι Σάιγουελ και Χένρι ΜακΚάλοου το προηγούμενο έτος.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ συνίδρυσε το συγκρότημα το 1971 μετά την τεράστια επιτυχία του με τους Beatles την προηγούμενη δεκαετία.

Το ντοκιμαντέρ θα επιτρέψει στους θαυμαστές να ακούσουν ερμηνείες ζωντανά στο στούντιο κλασικών επιτυχιών των Wings, συμπεριλαμβανομένων των Live And Let Die, Band On The Run, Jet και My Love.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ