Βραβεία Σεζάρ: Θρίαμβος για την «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ

Μπορεί η «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ να οδεύει προς πανωλεθρία τα ξημερώματα της επερχόμενης Δευτέρας στα βραβεία Όσκαρ, στα Σεζάρ όμως της Γαλλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου πρώτευσε. Το μιούζικαλ του Γάλλου δημιουργού που διαδραματίζεται στο Μεξικό απέσπασε στην τελετή της Παρασκευής συνολικά επτά βραβεία Σεζάρ, ανάμεσά τους τα βραβεία καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Η «Emilia Perez» απέσπασε επίσης τα Σεζάρ διασκευασμένου σεναρίου, μουσικής, ήχου, διεύθυνσης φωτογραφίας και οπτικών εφέ.

Το τιμητικό Σεζάρ για την προσφορά της στην έβδομη τέχνη πήγε στην Τζούλια Ρόμπερτς η οποία ευχαρίστησε την θρυλική Κατρίν Ντενέβ «που γεννήθηκε και ένα το σινεμά έναν καλύτερο κόσμο». Η Γαλλίδα πρωταγωνίστρια ήταν πρόεδρος της τελετής και στην εναρκτήρια ομιλία της αφιέρωσε τη βραδιά στην Ουκρανία, ενώ στο πέτο της φόραγε κονκάρδα με τη σημαία της χώρας.

Οι προβολείς στην τελετή απονομής έπεσαν όμως στην πρωταγωνίστρια της «Emilia Perez», Κάρλα Σοφία Γκασκόν η οποία έκανε την πρώτη εμφάνισή της σε τελετή απονομής βραβείων μετά το σάλο που ξέσπασε με παλαιότερες ρατσιστικές και προσβλητικές αναρτήσεις της στο X (πρώην twitter). Η Γκασκόν αναμένεται να δώσει το παρών και στην τελετή απονομής των Όσκαρ με τις πιθανότητές της να αποσπάσει το βραβείο α’ γυναικείας ερμηνείας να έχουν ουσιαστικά εκμηδενισθεί. Η ίδια δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που κάλυπταν την τελετή αλλά σε πρόσφατη συνέντευξή της δήλωσε: «Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλους όσοι με πίστεψαν, το Netflix, την εταιρεία παραγωγής της ταινίας και τους συναδέλφους μου. Θα κλείσουμε αυτή την όμορφη και δύσκολη περιπέτεια που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια».

Σημειώστε επίσης ότι το ακλόνητο φαβορί για το Όσκαρ β’ γυναικείας ερμηνείας, Ζόι Σαλντάνα (Emilia Perez) ήταν στα Σεζάρ υποψήφια για το βραβείο α’ γυναικείας ερμηνείας και το έχασε από την Χαφσιά Αρζί του «Borgo».

Τα βραβεία

Καλύτερη ταινία

Emilia Perez

Σκηνοθεσία

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Α’ γυναικεία ερμηνεία

Χαφσιά Αρζί (Borgo)

Α’ ανδρική ερμηνεία

Καρίμ Λεκλού (Jim’s story)

Β’ γυναικεία ερμηνεία

Νίνα Μερίς (Η ιστορία του Σουλεϊμάν)

Β’ ανδρική ερμηνεία

Αλέν Σαμπά (Beating Hearts)

Πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιός

Μαϊουέν Μπαρτελεμί (Holy cow)

Πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός

Αμπου Σανγκαρέ (Η ιστορία του Σουλεϊμάν)

Πρωτότυπο σενάριο

Η ιστορία του Σουλεϊμάν

Διασκευασμένο σενάριο

Emilia Perez

Μουσική

Emilia Perez

Ηχος

Emilia Perez

Διεύθυνση φωτογραφίας

Πολ Γκιγιόμ (Emilia Perez)

Μοντάζ

Χαβιέ Σερβάν (Η ιστορία του Σουλεϊμάν)

Κοστούμια

Τιερί Ντελέτρ (Ο Κόμης Μόντε Κρίστο)

Σκηνογραφία

Στεφάν Ταλασόν (Ο Κόμης Μόντε Κρίστο)

Οπτικά εφέ

Σεντρίκ Φαγιόλ (Emilia Perez)

Κινούμενα σχέδια

«Flow» του Γκίντς Ζιλμαπλόντις

Ντοκιμαντέρ

«La Ferme des Bertrand» του Ζιλ Περέ

Καλύτερο ντεμπούτο

«Holy cow» της Λουίζ Κορβουαζιέ

Ξενόγλωσση ταινία

«Ζώνη ενδιαφέροντος» του Τζόναθαν Γκλέιζερ

Ταινία μικρού μήκους

«The man who could not remain silent» του Νεμπόζια Σλιγέπσεβιτς

Κινούμενα σχέδια μικρού μήκους

«Yuck!» του Λοΐς Εσπούζ

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

«Les fiancees du Sud» της Ελενα Λόπεζ Ριέρα