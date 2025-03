Ελληνοαμερικανική Ένωση: Προβολή της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Η εξαφάνιση»

Το HAU Movie Club της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, σε συνεργασία με την Mooviereel, παρουσιάζουν σε ειδική προβολή το αστυνομικό θρίλερ «Η Εξαφάνιση» (Klute) σε σκηνοθεσία του τρεις φορές υποψήφιου για Όσκαρ Alan J. Pacula, με το εκπληκτικό δίδυμο των Donald Sutherland και Jane Fonda. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Μαρτίου στις 19:00 στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η ταινία κέρδισε Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Jane Fonda, ενώ ήταν υποψήφια για Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου για το δίδυμο των Andy Lewis και David E. Lewis. Παρά τη διπλή της νίκη στα Όσκαρ, αλλά και στις Χρυσές Σφαίρες, όπου κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Γυναικείου Ρόλου στην κατηγορία Δράμα, η Jane Fonda δεν έλαβε εξαρχής θερμή υποδοχή από το κοινό, λόγω του πολιτικού ακτιβισμού της κατά του Πολέμου του Βιετνάμ.

Περίοδος γενικής αναταραχής

«Η Εξαφάνιση» είναι η δεύτερη ταινία του Alan J. Pacula, γυρισμένη σε μία περίοδο γενικής αναταραχής στις ΗΠΑ, και το πρώτο μέρος της άτυπης «τριλογίας της παράνοιας», που αποτελείται από τις ταινίες «H Εξαφάνιση» (Klute), «Υπόθεση Πάραλαξ» (The Parallax View) και «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» (All the President’s Men). Η ταινία δανείζεται τον τίτλο της από το όνομα του χαρακτήρα του αστυνομικού, που ενσαρκώνει ο Donald Sutherland.

Ο αστυνομικός John Klute (Sutherland), βρίσκεται στη Νέα Υόρκη όπου κάνει έρευνες για την εξαφάνιση ενός επιχειρηματία. Το μοναδικό του στοιχείο για την υπόθεση είναι η σχέση του εξαφανισμένου επιχειρηματία με μια πόρνη πολυτελείας (Bree Daniel), την οποία υποδύεται η Jane Fonda.

Η ταινία θα προβληθεί με υπότιτλους στα Ελληνικά.

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα: Τετάρτη 12 Μαρτίου, στις 19:00

Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας

* Η ταινία προβάλλεται με ελληνικούς υπότιτλους