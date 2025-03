Κέρδισε μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Johnny Logan, στο Θέατρο Παλλάς!»

Οι εκατομμύρια fans της Eurovision ανά τον κόσμο τον αποκαλούν “Mister Eurovision” – και όχι άδικα, αφού από το 1980 έως και σήμερα διατηρεί το μοναδικό τίτλο του καλλιτέχνη που έχει κερδίσει το διαγωνισμό τρεις φορές: δύο ως τραγουδιστής και μία ως συνθέτης. Ο Johnny Logan όμως, είναι πολλά περισσότερα.

Γεννημένος σε μουσική οικογένεια, ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Από τα 13 του χρόνια ξεκίνησε να συνθέτει και να ερμηνεύει τα δικά του τραγούδια. Βιρτουόζος κιθαρίστας, έχει πρωταγωνιστήσει σε μιούζικαλ και ροκ όπερες, ενώ από το 1978 μέχρι σήμερα παραμένει ασταμάτητα στη σκηνή, εμπνέοντας γενιές με το ταλέντο και την καλλιτεχνική του πορεία. Έχοντας κυκλοφορήσει περισσότερα από 40 singles και 19 δίσκους, ο πιο πρόσφατος δίσκος του, “It Is What It Is”, έγινε πλατινένιος στις χώρες της Σκανδιναβίας και σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Ο Johnny Logan παραμένει επίκαιρος και διαχρονικός, με τη μουσική του να γοητεύει κάθε γενιά.

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε σχεδόν πέντε δεκαετίες, ο πολυδιάστατος αυτός καλλιτέχνης έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για δύο μοναδικές εμφανίσεις, στις 24 και 25 Μαρτίου, στο Θέατρο Παλλάς.

Θεωρείται ένας από τους εμπορικότερους καλλιτέχνες παγκοσμίως, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Το εμβληματικό “Hold Me Now” συμπεριλαμβάνεται στις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες, με πωλήσεις που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο αντίτυπα – ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει τη διαχρονική απήχηση του καλλιτέχνη.

Στις 24 και 25 Μαρτίου, ο Johnny Logan με τη μοναδική του φωνή και τη χαρισματική του παρουσία, έρχεται να μας θυμίσει τραγούδια που άφησαν εποχή, να παρουσιάσει νέες δημιουργίες και να μας ταξιδέψει στη Eurovision των ‘80s και ‘90s. Μια μουσική εμπειρία που υπόσχεται να μας κάνει να αναπολήσουμε, να ερωτευτούμε και να ονειρευτούμε.

Οι δύο αυτές ξεχωριστές συναυλίες γιορτάζουν τα πενήντα χρόνια μουσικής δημιουργίας και αδιάλειπτης παρουσίας του στη σκηνή. Από το “What’s Another Year” και το θρυλικό “Hold Me Now”, μέχρι το “Why Me” και τον πιο πρόσφατο δίσκο του “It Is What It Is”, ο Johnny Logan δεν σταμάτησε ποτέ να συνθέτει και να τραγουδά. Πενήντα χρόνια συνεχούς μουσικής πορείας, παγκόσμιων περιοδειών και δημιουργικής έμπνευσης.

Links: Website | Hold me know | Eurovision 2024: O Johnny Logan τραγουδά το “Euphoria | Album “It is what it is”: Καινούριο τραγούδι: “Full moon over Berlin”

Ακολουθήστε τον Johnny Logan: Instagram | Facebook | YouTube | Spotify |

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων: pallastheater.com |more.com |στα ταμεία του Θεάτρου

Τιμές εισιτηρίων: 25€, 40€, 50€, 65€, 80€, 120€ ευρώ

Ακολουθήστε το Θέατρο Παλλάς: Instagram | Facebook | YouTube | TikTok

Για τα μέλη του Club Pallas:

Οι κάτοχοι της κάρτας μέλους Club Pallas, επωφελούνται έκπτωση 20%. Για να αποκτήσετε την κάρτα και να μάθετε περισσότερα πατήστε εδώ.

Δημόσιες σχέσεις & Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα – margaritadroutsa.com

Πώς θα λάβετε μέρος στον διαγωνισμό

Κέρδισε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Johnny Logan, στο Θέατρο Παλλάς, την Τρίτη 25/3 στις 21:00.

Πώς;

Follow το Newsbomb.gr

Like στο σχετικό post

Tag δύο φίλους

Διάρκεια διαγωνισμού: 18/03 – 20/03 στις 12:00 π.μ.

Καλή Επιτυχία!

#διαγωνισμος #contest #JohnnyLogan

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ JOHNNY LOGAN ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ @ NEWSBOMB.gr»

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 18η Μαρτίου 2025, η εταιρεία με την επωνυμία «DPG DIGITAL MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), και διακριτικό τίτλο "DPG DIGITAL MEDIΑ GROUP M.A.E." η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Καρυάτιδων αρ. 16, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό – δημόσια προσφορά για τους επισκέπτες/αναγνώστες του ιστοτόπου www.newsbomb.gr στο instagram.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.newsbomb.gr ή/και στο facebook ή/και στο Ιnstagram ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες της σελίδας του διαδικτυακού τόπου www.newsbomb.gr διαθέτουν δημόσιο προσωπικό λογαριασμό στο Instagram και που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο. Συμμετέχων ο οποίος κληρώνεται ως νικητής αποκλείεται από το υπόλοιπο της διαδικασίας κλήρωσης. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον ο χρήστης - επισκέπτης θα ακολουθήσει (κάνει “follow”) τη σελίδα του @newsbombgr στο Instagram και θα κάνει “like” και “mention” δύο (2) φίλους, κάτω από το post του διαγωνισμού που θα αναρτηθεί στο λογαριασμό Instagram του newsbomb.gr (www.instagram.com/newsbombgr/?hl=el). Προχωρώντας στην ανωτέρω ενέργεια, o ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπουwww.newsbomb.gr.

Αποκλειόμενα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Περιγραφή του Διαγωνισμού. Η έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται εφόσον ο χρήστης/συμμετέχων κάνει ακολουθήσει (κάνει “follow”) τη σελίδα του @newsbombgr στο Instagram και ”like” και “mention” δύο (2) φίλους, στο post του διαγωνισμού που θα αναρτηθεί στο λογαριασμό Instagram του newsbomb.gr (https://www.instagram.com/newsbombgr/?hl=el). Ενεργώντας κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, ο επισκέπτης αποδέχεται τους παρόντες όρους διαγωνισμού και λαμβάνει αυτομάτως συμμετοχή στην κλήρωση. Σχόλια με κακόβουλο ή προσβλητικό περιεχόμενο θα αφαιρούνται και οι υποβάλλοντες αυτά θα αποκλείονται από την κλήρωση. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Τα δώρα που προκηρύσσονται είναι:

Πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν από μία (1) διπλή πρόσκληση για την συναυλία του Johnny Logan την Τρίτη 25/03/2025, ώρα 21.00 μ.μ. στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 3-5).

Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η συμμετοχή στην κλήρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από την Τρίτη 18/03/2025 και ώρα 11:00 π.μ. έως την Πέμπτη 20/03/2025 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Ανάδειξη νικητών του διαγωνισμού: Οι πέντε (5) νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση και θα κερδίσουν από μία (1) διπλή πρόσκληση για την συναυλία του Johnny Logan την Τρίτη 25/03/2025, ώρα 21.00 μ.μ. στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 3-5). Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητών του διαγωνισμού: Οι πέντε (5) νικητές θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση την Πέμπτη 20/03/2025 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Φύση Διαγωνισμού: Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Ειδοποίηση νικητών και προθεσμία αποδοχής του δώρου. Ο νικητής, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω κλήρωσης, θα ειδοποιηθεί μέσω απευθείας μηνύματος (direct message) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και θα πρέπει να αποστείλει έως την Παρασκευή 21/03/2025 στις 10.00 π.μ. με απευθείας μήνυμα (direct message) στο instagram του @newsbombgr το ονοματεπώνυμο του, το e-mail του, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής των στοιχείων που θα ζητηθούν από την Εταιρεία, από το νικητή, για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του λογαριασμού μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή στη δημόσια προσφορά ο χρήστης – επισκέπτης και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο.

Παραλαβή δώρου. Τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail) θα δοθούν από τη διοργανώτρια Εταιρεία στο ταμείο του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης και οι νικητές θα παραλάβουν από εκεί την πρόσκλησή τους, με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου πρόσφορου μέσου (π.χ. Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης). Σε περίπτωση που η εκδήλωση αναβληθεί/ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ή καταστεί αδύνατη η παρακολούθησή τους ο νικητής χάνει το δικαίωμα επί του δώρου.