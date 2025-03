Τεχνόπολη: Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Απριλίου

Το πρόγραμμα της Τεχνόπολης για τον Απρίλιο περιλαμβάνει μια εμπειρία ψηφιακής τέχνης για παιδιά, το 21ο Athens Digital Arts Festival, πασχαλινές δράσεις και ασφαλώς το Vinyl Market.

Πιο συγκεκριμένα:

03 - 07.04 || 21ο Athens Digital Arts Festival | Simulacra | Η μεγαλύτερη διεθνής πλατφόρμα για τις ψηφιακές τέχνες στην Ελλάδα, γιορτάζει 21 χρόνια δημιουργικότητας και καινοτομίας στη σύγχρονη τέχνη. Το 21ο φεστιβάλ με τη θεματική Simulacra φιλοξενεί έργα Video Art, Animation, Installations, A/V Performances, Μουσική, AR/VR/XR, καθώς και εργαστήρια και εκδηλώσεις για παιδιά. Με πάνω από 3.000 καλλιτεχνικές προτάσεις από 102 χώρες, το φεστιβάλ προσφέρει μια μοναδική εμπειρία γύρω από την ψηφιακή κουλτούρα, συνεχίζοντας να προάγει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

05 - 06.04 || ADAF Kids 2025 | Μια ξεχωριστή εμπειρία ψηφιακής τέχνης περιμένει τους μικρούς επισκέπτες, με διαδραστικά installations, animation από όλο τον κόσμο και VR παιχνίδια. Για πρώτη φορά, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια καθηλωτική προβολή στον fulldome θόλο! Η θεματική Simulacra εξετάζει την προσομοίωση στα όρια της τέχνης και της τεχνολογίας, με έμφαση στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια ψηφιακής τέχνης, θα βιώσουν VR εμπειρίες και διαδραστικές εγκαταστάσεις, ενώ θα παρακολουθήσουν βραβευμένες παιδικές ταινίες animation.

09.04 || From Waste to Wow | Στα BRAINSHOT Workshops στο INNOVATHENS, οι συμμετέχοντες θα μπουν στον κόσμο του upcycling και της δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης. Θα εξερευνήσουν την τέχνη της μεταξοτυπίας και θα δημιουργήσουν μοναδικά μαξιλάρια. Χρησιμοποιώντας τεχνικές μεταξοτυπίας, θα τυπώσουν τα δικά τους σχέδια σε ύφασμα και θα τα μεταμορφώσουν σε χειροποίητα, πρωτότυπα μαξιλάρια. Ένα δημιουργικό ταξίδι από το σχέδιο μέχρι το τελικό αντικείμενο!

10 & 29.04 || Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού | Σπουδές, Δεξιότητες και Επαγγέλματα του Μέλλοντος | Η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με την Εταιρεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού Career Gate, διοργανώνει ημερίδα με στόχο την ενημέρωση για το εκπαιδευτικό σύστημα, την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα επαγγέλματα του μέλλοντος και τα σύγχρονα εργασιακά δεδομένα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις και συναντήσεις με εκπροσώπους πανεπιστημίων. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να λύσουν απορίες για την επαγγελματική τους πορεία.

11 - 12.04 || ThinkBiz Academy | Defining the Echo | Το ThinkBiz, ο μεγαλύτερος φοιτητικός οργανισμός επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, συνεχίζει να εμπνέει και να συνδέει το πανεπιστήμιο με τον επιχειρηματικό κόσμο. Το ThinkBiz Academy 2025, για 9η χρονιά, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία επιχειρηματικότητας με inspiring talks, hands-on workshops και διαδραστικά happenings. Καταξιωμένοι experts θα μοιραστούν μαζί σου γνώσεις που θα σε βοηθήσουν στην επαγγελματική σου πορεία, ενώ το ειδικά διαμορφωμένο Career Agora θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη.

11 - 13.04 || Vinyl Market | Το μεγάλο event της πόλης επιστρέφει ανανεωμένο με ανοιξιάτικη διάθεση και πασχαλινή ατμόσφαιρα, προσκαλώντας όλους σε μια γιορτή για το βινύλιο! Νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες κυκλοφορίες και πολλά μουσικά εκθέματα. Από Rock και Soul μέχρι Jazz, Funk, Hip Hop και Electronica, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν δίσκους από κάθε μουσικό είδος. Στα decks του Vinyl Market θα βρίσκονται γνωστοί DJ’s και μέλη της ομάδας μας, προσφέροντας μοναδικές μουσικές για όλη τη διάρκεια του event.

12 - 13.04 || The Meet Market #EasterEdition | Μια νομαδική αγορά γεμάτη καινοτομία και δημιουργικότητα! Ρούχα, κοσμήματα, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης και ευεξίας, τέχνη και διακόσμηση, είδη για το παιδί, vintage συλλεκτικά αντικείμενα, street food και νόστιμες λιχουδιές από Έλληνες παραγωγούς στο tasting corner, καθώς και ιδιαίτερες λαμπάδες και παιδικές δημιουργίες για το Πάσχα. Περισσότεροι από 150 makers παρουσιάζουν τις μοναδικές τους δημιουργίες, ενώ οι DJ sets και τα διαδραστικά παιχνίδια προσφέρουν θετικά vibes σε μια γιορτή του τοπικού επιχειρηματικού πνεύματος.

12 - 14.04 || Πασχαλινές δράσεις για παιδιά στο ΒΜΦ | Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου προσκαλεί παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών σε ένα ξεχωριστό πασχαλινό τριήμερο, γεμάτο ευφάνταστες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια σειρά διασκεδαστικών εκπαιδευτικών δράσεων στην πιο easter εκδοχή τους γεμίζουν τα πρωινά των παιδιών με φαντασία και δημιουργική διάθεση. Υπαίθρια εργαστήρια, εικαστικές κατασκευές, μυστήρια προς λύση, διασκεδαστικές αποστολές και πολλές ακόμη εκπλήξεις, όλα με τις απαραίτητες πασχαλινές νότες, θα διασκεδάσουν μικρούς και μεγάλους και ταυτόχρονα θα τους ταξιδέψουν στην ιστορία του παλιού εργοστασίου της Αθήνας με τον πιο παιχνιδιάρικο τρόπο!

24.04 - 21.09 || Dinner in the sky | Το Dinner in the Sky Athens επιστρέφει δυναμικά… στον ουρανό της πόλης για να σας προσφέρει μοναδικές στιγμές, απίστευτη θέα στην Ακρόπολη και μια εμπειρία που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή! Φέτος, με ανανεωμένο μενού και ακόμα περισσότερη διάθεση, υπόσχεται ξεχωριστές πτήσεις κατά το πολύχρωμο ηλιοβασίλεμα ή πάνω από τα φώτα του αστικού τοπίου.

26 - 27.04 || Youth Leaders 2025 by ESN Greece | Ένα Youth Fair σχεδιασμένο να υποστηρίξει νέους επαγγελματίες, φοιτητές και αποφοίτους στην αναζήτηση ευκαιριών καριέρας, εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης. Το event συνδέει τις δεξιότητες που αποκτούν οι νέοι μέσω σπουδών, εθελοντισμού και κινητικότητας με την αγορά εργασίας και την ακαδημαϊκή εξέλιξη. Μια μοναδική ευκαιρία σε νέους να δικτυωθούν, να αποκτήσουν γνώσεις και να εξερευνήσουν επαγγελματικές και ακαδημαϊκές ευκαιρίες.

27.04 || The Hair Event by Art of Colour | Ένα μοναδικό hair show που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ένα μονοήμερο event για τους επαγγελματίες κομμωτές, γεμάτο σημαντικά workshops, εντυπωσιακά shows και πολλή διασκέδαση!

27.04 || «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι» | Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και η Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική περιπατητική θεατρική διαδρομή στο Γκαζοχώρι. Οι συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο, μέσα από σημαντικά γεγονότα και μικρές ιστορίες που έχουν χαρακτηρίσει τη ζωντανή αυτή γειτονιά. Τρεις «θεατρικοί ξεναγοί» θα τους καθοδηγήσουν σε ενδιάμεσους σταθμούς, αποκαλύπτοντας τα μυστικά που κρύβονται πίσω από το Εργοστάσιο Φωταερίου και άλλους ιστορικούς χώρους της περιοχής, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τέχνη και ιστορία.

*Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο ανανεωμένο Πωλητήριο για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα... Τηλ: 210 3460981 | Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: shop@athens-technopolis.gr

**Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο που προσφέρει θέα 360° σε όλη την Αθήνα. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr