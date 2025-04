Τζέιμς Μποντ: Ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ θα είναι λευκός, Βρετανός και 20άρης

Ο νέος Τζέιμς Μποντ θα είναι λευκός, Βρετανός και νεαρός σε ηλικία, ενώ η νέα του ταινία θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’50 ή του ’60, αναφέρεται σε σημείωμα που κυκλοφορεί στην Amazon λίγες μόλις εβδομάδες από τότε που η εταιρεία απέκτησε τα δικαιώματα της κινηματογραφικής σειράς του πράκτορα 007 σε μια συμφωνία που λέγεται ότι απέφερε στην παραγωγό Μπάρμπαρα Μπροκόλι τουλάχιστον 1 δις. δολάρια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηθοποιός που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ θα διανύει την τρίτη δεκαετία της ζωής του και θα είναι ο νεότερος 007 στην ιστορία της σειράς. Φήμες τονίζουν ότι εκτός από τους Ααρον Τέιλορ-Τζόνσον, Χένρι Καβίλ και Τζέιμς Νόρτον, ένας ακόμα ηθοποιός, αν και 40άρης, έχει θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για τον ρόλο και αυτός είναι ο σχετικά άγνωστος Μάικ Ντίκμαν που τον έχουμε δει σε μικρούς ρόλους στις ταινίες «Barbie», «Ιντιάνα Τζόουνς και ο δίσκος του πεπρωμένου» κ.α. Οι πληροφορίες αναφέρον ότι ο Ντίκμαν συναντήθηκε με την Μπροκόλι τον Ιανουάριο στο Λονδίνο για άλλη δουλειά αλλά εκείνη τον προέτρεψε να γράψει μια σκηνή και να τη στείλει, ως οντισιόν, στην παραγωγή για το ρόλο του 007.

Πρόσφατα, ο Ντάνιελ Κρεγκ αποκάλυψε τι έκανε και πού ήταν όταν έμαθε ότι ο ρόλος του Βρετανού πράκτορα ήταν δικός του. «Ημουν στο σούπερ μάρκετ και είχα γεμίσει ένα καλάθι πράγματα. Μόλις έμαθα ότι πήρα το ρόλο πέταξα το καλάθι στην άκρη, άρπαξα ένα μπουκάλι βότκα από το ράφι και είπα στον εαυτό μου: “τώρα θα πιω ένα Μαρτίνι”». Ο Βρετανός πρωταγωνιστής πρόσθεσε επίσης ότι «ακόμα και σήμερα κοιτάζω τις φωτογραφίες και δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω, ήταν μια πολύ σημαντική περίοδος στη ζωή μου».

Ως γνωστόν, ο Ντάνιελ Κρεγκ υποδύθηκε τον πράκτορα σε πέντε ταινίες (Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre και No time to die) με το «Skyfall» του 2012, σε σκηνοθεσία Σαμ Μέντες, να είναι η πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία της σειράς με εισπράξεις 1,47 δις. δολάρια.