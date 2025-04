Fundamentals of Cinema: Προβολή του φαντασμαγορικού «Μια μέρα ένας έρωτας» του Φράνσις Φορντ Κόπολα

Η ενότητα προβολών Fundamentals of Cinema: Love Is Strange αποχαιρετά το κοινό, ολοκληρώνοντας έναν απόλυτα επιτυχημένο κύκλο προβολών, με το φαντασμαγορικό Μια μέρα, ένας έρωτας (One from the Heart, 1982/2024) ένα από τα παραγνωρισμένα διαμαντάκια της φιλμογραφίας του σπουδαίου Φράνσις Φορντ Κόπολα. Η ταινία θα προβληθεί αρχικά στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Σταύρος Τορνές (30/04, 20:30), όπου θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Πάνο Αχτσιόγλου, κριτικό κινηματογράφου και υπεύθυνο προγραμματισμού στην ετήσια δραστηριότητα του Φεστιβάλ, ενώ λίγες μέρες αργότερα θα πάρει τη σκυτάλη ο Κινηματογράφος Δαναός (05/05, 20:00), στην Αθήνα.

Έχοντας προλάβει να σκηνοθετήσει ορισμένες από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του αμερικανικού –και όχι μόνο– σινεμά σε σοκαριστική νεαρή ηλικία, και μάλιστα σε χρονικό διάστημα μόλις λίγων ετών (Ο Νονός [1972], Ο Νονός ΙΙ [1974], Η συνομιλία [1974], Αποκάλυψη, τώρα! [1979]), ο Φράνσις Φορντ Κόπολα δικαίως ένιωθε βασιλιάς του κινηματογραφικού κόσμου στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Με άλλα λόγια, τίποτα δεν προμήνυε ότι το υπέρμετρα φιλόδοξο εγχείρημα του Μια μέρα, ένας έρωτας θα κατέληγε σε μνημειώδη αποτυχία, βυθίζοντας τον Κόπολα σε έναν ωκεανό από χρέη και σε μια δίνη αμφισβήτησης, από την οποία κατόρθωσε να αναδυθεί (περίπου) αλώβητος μια δεκαετία αργότερα, χάρη στην επιτυχία του Δράκουλα.

Αισθαντική εξτραβαγκάντζα

Ξετυλίγοντας το νήμα από την αρχή, οι αρχικές προθέσεις του Κόπολα περιελάμβαναν μια χαμηλών τόνων και σχετικά απλής δομής ρομαντική κωμωδία, με έναν μετριοπαθή χρηματικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, και με συνοπτικές διαδικασίες, το αρχικά ταπεινό αυτό πρότζεκτ μεταμορφώθηκε σε μια αισθαντική εξτραβαγκάντζα με πλούσια και πολύπλοκα ειδικά εφέ, μια σειρά από τολμηρές οπτικές καινοτομίες (από την τεχνική του previsualisation μέχρι την αναχρονιστική αναλογία κάδρου 1,37:1), περίτεχνα σκηνικά που χτίζονταν, γκρεμίζονταν και κατασκευάζονταν από την αρχή κάθε τρεις και λίγο, καθώς και ένα μπάτζετ αναθεωρημένο σε αστρονομικά ύψη.

Καθώς το πρότζεκτ εκτροχιαζόταν μέρα με τη μέρα ολοένα περισσότερο, και έπειτα από το μούδιασμα που προκάλεσαν οι αρχικές δοκιμαστικές προβολές, ο Κόπολα είδε αρχικά την MGM και μετέπειτα την Paramount να αποσύρουν την υποστήριξή τους, καθώς και τους βασικούς χρηματοδότες της ταινίας να τον εγκαταλείπουν δίχως δεύτερη σκέψη. Ύστερα από πολλές περιπέτειες και ανατροπές, η ταινία κυκλοφόρησε στις αίθουσες με πάνω από έναν χρόνο καθυστέρηση σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, καταλήγοντας σε εκκωφαντική εισπρακτική αποτυχία, βυθίζοντας τον Κόπολα και την εταιρεία παραγωγής του (Zoetrope Studios) σε ένα παρατεταμένο οικονομικό τέλμα.

Στο ναό των ψευδαισθήσεων

Όπως σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις, το μαγικό ραβδί του χρόνου έδρασε ευεργετικά για το Μια μέρα, ένας έρωτας, το οποίο επανεκτιμήθηκε και αναγνωρίστηκε ως ένα από τα πιο παρεξηγημένα αριστουργήματα όχι μόνο του Κόπολα, αλλά και ολόκληρου του αμερικανικού σινεμά των 80s. Σκιαγραφώντας μια ερωτική σχέση γεμάτη ανατροπές και ψυχικές μεταπτώσεις, που εκτυλίσσεται στη διάρκεια μίας και μόνο νύχτας στον ναό των ψευδαισθήσεων του Λας Βέγκας (στην πραγματικότητα στα στούντιο της Zoetrope), και προικισμένο με το υπέροχο μουσικό score του Τομ Γουέιτς και τη μεθυστική φωτογραφία του Βιτόριο Στοράρο, το Μια μέρα, ένας έρωτας ξεδιπλώνει μια ιστορία αγάπης από εκείνες που μπορούν να συμβούν μόναχα στη μαγεία της μεγάλης οθόνης. Παραμένοντας πιστός στη συνήθειά του να επισκέπτεται και να αναθεωρεί ξανά και ξανά τις περισσότερες από τις δημιουργίες του, ο Κόπολα παρουσίασε μια νέα εκδοχή της ταινίας αρχικά το 2003, και στη συνέχεια το 2024, με την τελευταία να προσεγγίζει –σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδίου– το μεγαλεπήβολο όραμά του για μια bigger than life ιστορία έρωτα, επιθυμίας και ονειροπόλησης.

Μια μέρα, ένας έρωτας / One from the Heart

(ΗΠΑ, 1982)

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Σκηνοθεσία: Francis Ford Coppola / Φράνσις Φορντ Κόπολα. Σενάριο: Armyan Bernstein, Francis Ford Coppola. Πρωταγωνιστούν: Frederic Forrest, Teri Garr, Raul Julia, Nastassja Kinski, Lainie Kazan, Harry Dean Stanton. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 107΄

Παραμονή της 4ης Ιουλίου, στο Λας Βέγκας, ο Χανκ κι η Φράνι ετοιμάζονται να γιορτάσουν την πέμπτη επέτειο της σχέσης τους. Εκείνος ονειρεύεται μια σταθερή και μετρημένη ζωή, ενώ εκείνη διψάει για περιπέτεια και αλλαγή. Οι διαφορετικές προσδοκίες θα τους οδηγήσουν στη σύγκρουση και, τελικά, στον χωρισμό. Μόνοι πλέον, περιπλανιούνται στην πόλη των απατηλών υποσχέσεων που δεν κοιμάται ποτέ, κάνοντας νέες και υποσχόμενες γνωριμίες. Ίσως έχουν όντως την ευκαιρία να αλλάξουν τη ζωή τους ολοκληρωτικά, με μία μόνο αμφίβολη προϋπόθεση: ότι ο έρωτάς τους έχει σβήσει μια για πάντα.

Δείτε το τρέιλερ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.05 | 20:00 | ONE FROM THE HEART

Κινηματογράφος Δαναός (Λεωφόρος Κηφισίας, 109. τηλ.2106922655)

Γενική είσοδος: 7 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: danaoscinema.gr