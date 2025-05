Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Τα Plásmata τα ανακαλύπτεις και τα ζεις στο Πεδίον του Άρεως

Τα φετινά Plásmata δεν τα συναντάς απλώς – τα ανακαλύπτεις και τα ζεις. Από τις 27 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, καθημερινά από τις 18:00, τα έργα της μεγάλης έκθεσης της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο Πεδίον του Άρεως ενσωματώνονται στο πάρκο, χωρίς να επιβάλλονται, προσκαλώντας μας να τα ανακαλύψουμε σιγά σιγά, καθώς σχεδιάζουμε τη δική μας διαδρομή. Με τρόπο ανεπιτήδευτο και φυσικό, τα Plásmata 3 ξεδιπλώνονται μπροστά μας, μετατρέποντας τη βόλτα στο Πεδίον του Άρεως σε μια ανέμελη εμπειρία τέχνης και ανακάλυψης. Χωρίς να διαταράσσουν την αρμονία και την καθημερινότητα του πάρκου, τα Plásmata 3 απλώνονται διακριτικά ανάμεσα σε θάμνους, μνημεία, δέντρα και παρτέρια, αγκαλιάζοντας το αστικό φυσικό τοπίο. Σαν να ήταν πάντα εκεί, μας προσκαλούν να περιηγηθούμε, να ονειρευτούμε.

Μαζί με τα έργα, τα Plásmata 3 φέρνουν στο Πεδίον του Άρεως και μια σειρά δράσεων: μια υπνωτιστική περφόρμανς του κορυφαίου Γάλλου χορογράφου Yoann Bourgeois, μουσική, DJ sets και ζωντανές εκπομπές από το stegi.radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Στέγης, ανοιχτές συζητήσεις με καλλιτέχνες, ερευνητές, επιστήμονες, κατοίκους της περιοχής, ακτιβιστές και εργαζόμενους, κινηματογραφικές προβολές ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, εργαστήρια σε συνεργασία με επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής, γεύσεις και ποτά από pop-up food spots και bars, περιηγήσεις ανάμεσα σε τοτέμ και αρχαίες πουφοκολόνες. Τέλος, μια ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή, το Plásmata 3 app, μας καθοδηγεί σε ένα ονειρικό, μαγευτικό ταξίδι όπου όλα τα πλάσματα του πάρκου και οι κοινότητες και οι επιχειρήσεις γύρω από αυτό ψιθυρίζουν τα μυστικά τους.

Γιορτή στον δημόσιο χώρο

Τα Plásmata 3 δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον πανηγυρικό και συμβιωτικό χαρακτήρα μιας γιορτής στον δημόσιο χώρο. Όπως κάθε έργο που τοποθετείται στον χώρο του πάρκου είναι σαν να φυτρώνει από αυτό, οι καθημερινές δράσεις στο πλαίσιο της έκθεσης συνιστούν τη ραχοκοκαλιά των φετινών Πλασμάτων. Ένα ιδιότυπο κυνήγι θησαυρού που μπλέκει αρμονικά την αλήθεια και την παραίσθηση.

Την αρχή κάνει μια περφόρμανς που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η Yoann Bourgeois Art Company με το Opening της στήνει μια περφόρμανς που θα επαναληφθεί για 8 μέρες ως μια εφήμερη στιγμή απόλυτης ελευθερίας: στο «Απλησίαστο Σημείο της Αιώρησης» (27, 28 Μαΐου & 6, 7, 8, 13, 14, 15 Ιουνίου).

Η μουσική ζει στο πάρκο κάθε μέρα, με το stegi.radio να προτείνει ένα πρόγραμμα με περισσότερους από εβδομήντα ραδιοφωνικούς παραγωγούς του να σχεδιάζουν τη μουσική των πλασμάτων του πάρκου σε ένα ιδιαίτερο booth, στήνοντας έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης και ανταλλαγής. Για τρεις εβδομάδες, από τις 19:00 έως τις 23:00, με DJ sets, live και κουβέντες, ξεδιπλώνονται ιστορίες και ήχοι από τη Βραζιλία ως την Παλαιστίνη και από τα Βαλκάνια ως τη σύγχρονη Αθήνα. Το πάρκο γίνεται ένας ζωντανός χάρτης μνήμης και μουσικής – σημείο συνάντησης για επισκέπτες, κατοίκους και τη νέα γενιά δημιουργών της πόλης.

Παράλληλα, τα Plásmata 3 στήνουν κάθε Τετάρτη και Παρασκευή μια οθόνη κάτω απ’ τα δέντρα για να ζήσουμε και άλλες πραγματικότητες και πλάνες, καθώς το πάρκο γίνεται θερινός κινηματογράφος, με φανταστικές ιστορίες σπουδαίων σκηνοθετών, εικόνες μιας άλλης Αθήνας και μικρές ταινίες νέων βραβευμένων δημιουργών: από τον Hayao Miyazaki στην Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, από τον Victor Fleming στην Έφη Παππά, από τον Γιώργο Ζώη στον Luc Besson, από τον Άρη Καπλανίδη στον Dominique Monféry, από τον Gints Zilbalodis στους Τάσο Λάγγη και Γιάννη Γαϊτανίδη και από τη Δέσποινα Κούρτη και τον Andrea Gatopoulos στον Αργύρη Παπαδημητρόπουλο.

Πλατφόρμα δημόσιου λόγου

Στο πλαίσιο των Πλασμάτων δημιουργείται μια πλατφόρμα δημόσιου λόγου με ενδιαφέρουσες συζητήσεις για την τοπική κοινωνία, που εστιάζει στο Πάρκο, στη Γειτονιά, στην Πόλη και στα Κοινά και προσκαλεί καλλιτέχνες, ερευνητές και επιστήμονες να μας μιλήσουν. Επίσης, προσκαλούνται να μας μιλήσουν άνθρωποι που ζουν και δραστηριοποιούνται στο Πεδίον του Άρεως και στις γύρω περιοχές, ενώ με αφορμή τις συζητήσεις θα παρουσιάσει τα ευρήματά της για το πάρκο και την περιοχή η ερευνητική ομάδα του Κοινωνικού Άτλαντα της Αθήνας, όπως και η ομάδα Afrosocially για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της κοινότητας αφρικανικής καταγωγής. Σε όλες τις συζητήσεις προσκαλείται να συμμετάσχει ενεργά και το κοινό.

Από τη γειτονιά γύρω από το Πεδίον του Άρεως μέσα στο πάρκο: Pop-up bars, street food καντίνες, γεύσεις που μας έχουν μεγαλώσει μέσα στην πόλη. Το φαγητό και το ποτό στα Πλάσματα αποτελούν μια γαστρονομική περιπέτεια που μας ενώνει και μας ηρεμεί, ως μια μικρή τελετή καθημερινής χαράς. Πέντε μοναδικά στέκια φέρνουν γεύσεις από κάθε γωνιά της πόλης και του κόσμου. Το Apoteka συνεργάζεται με το stegi.radio και μεταφέρει το πνεύμα της Πλατείας Βικτωρίας σε ένα pop-up μπαρ με δροσιστικά ποτά. Το Guerilla Chef Burger σερβίρει αγαπημένα burgers αλλά και μια νέα ανατολίτικη συνταγή με έμπνευση από τον Λίβανο. Η Γαρδένια, το ιστορικό αναψυκτήριο του πάρκου, είναι εκεί για μια στάση στην περιήγηση της έκθεσης και προσφέρει δροσερά ροφήματα και σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας. Το Falafel Al Sharq προτείνει αυθεντικά φαλάφελ και street food με άρωμα Μέσης Ανατολής. Και η Vana Ba Afrika Canteen μάς συστήνει την αφρικανική κουζίνα μέσα από πικάντικα πιάτα που ενώνουν την Κυψέλη με την Γκάνα, την Αιθιοπία και το Μαρόκο.

Τα Plásmata συνδέονται με τους ανθρώπους, τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις γύρω από το Πεδίον του Άρεως. Με μελέτες, συνεργασίες και δράσεις επιχειρηματικής ενδυνάμωσης, στόχος είναι η ουσιαστική σύνδεση της έκθεσης με τη γειτονιά. Παράλληλα, μέσα από την εφαρμογή Plásmata App, το κοινό έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τα έργα, τις δράσεις και τους συμμετέχοντες, το καθημερινό πρόγραμμα των δράσεων της έκθεσης (κινηματογράφος, stegi.radio, συζητήσεις, φαγητό, περιηγήσεις). Στη διάρκεια των Πλασμάτων θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια ψηφιακού μετασχηματισμού για 30+ τοπικές επιχειρήσεις, από αφρικανικά κομμωτήρια μέχρι δημιουργικά studios. Όλα σχεδιασμένα με σεβασμό στον τόπο και τους ανθρώπους του.

Τα Plásmata 3 είναι αλλόκοτα. Αλλά και αξιολάτρευτα. Τρυφερά και οικεία. Μας κάνουν να αναρωτιόμαστε: Υπάρχουν; Υπήρξαν; Θα υπάρξουν; Ίσως τελικά αυτό να μην έχει και τόση σημασία. Πάμε στα Plásmata 3 να παίξουμε, δίχως να σκεφτόμαστε τι είναι κανονικό και τι όχι. Κάντε μια παύση και σχεδιάστε τη δική σας διαδρομή. Δεν χρειάζεται εισιτήριο. Μόνο φαντασία.

Γλυκό ψέμα

«Μια βόλτα στο Πεδίον του Άρεως με αλλιώτικα Plásmata αυτή τη φορά. Ήσυχα, διακριτικά, γοητευτικά, παρηγορητικά. Φυσικά, αναλογικά, ψηφιακά. Πλάσματα που παίζουν με το ερώτημα τι είναι πραγματικό και τι φανταστικό, τι θα μπορούσε να συμβαίνει στα αλήθεια και τι σε όνειρο. Μια μικρή πλατεία για να ακούσουμε μουσική ξαπλωμένοι στο έδαφος. Σινεμά, φαγητό, μικρά πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε ωραία. Ψάχνουμε τρόπους για να ευχαριστηθούμε την ελευθερία του δημόσιου χώρου και τη συναναστροφή μας με αγνώστους που μας έφερε κοντά η τυχαιότητα της βόλτας ή ο στόχος ανακάλυψης των Πλασμάτων. Ναι, αναζητάμε το γλυκό ψέμα που μπορούν να αφηγηθούν η ομορφιά, η έκπληξη, το χιούμορ, και τελικά, η τέχνη. Το ίδιο το πάρκο δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση φύσης φτιαγμένης με σχέδιο και ανθρώπινη πρόθεση. Οικεία και τρυφερά, φέτος. Άλλωστε, έχουμε ξανασυναντηθεί. We’ve met before, haven’t we? Μια μικρή γιορτή-εγκώμιο στην τέχνη, το δικαίωμα στην τεμπελιά και την απραξία, την ανακουφιστική δύναμη της συνύπαρξης».

Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ιδρύματος Ωνάση, Επιμελήτρια Plásmata 3

Συνενοχή στην ψευδαίσθηση

«Τα Plásmata είναι ένα ζωντανό εργαστήριο ιδεών, δοκιμών και δημιουργίας για τον δημόσιο χώρο και το πώς συνδεόμαστε με αυτόν. Όπως και στην πραγματική ζωή, η τεχνολογία δεν συνιστά μια αυτόνομη ζώνη αλλά ταυτίζεται με το καθημερινό. Γι’ αυτό και εξαφανίζεται. Στην τέχνη, θα βρει τις ρίζες της στο θέατρο σκιών, στη media art προηγούμενων δεκαετιών, ακόμη και στις μαγικές και θρησκευτικές τελετές. Τα Plásmata 3 θέτουν εκ νέου το θέμα του πάρκου στο κέντρο της πόλης: αυτού του ιδιότυπου «ανάμεσα», το οποίο καθορίζεται από τα συλλογικά μας όνειρα και την υλική πραγματικότητα που αυτά πλάθουν. Ο ταχυδακτυλουργός της τεχνολογίας αναζητά τη συνενοχή μας στην ψευδαίσθηση. Πνεύματα και στοιχειά του Πεδίου, κάποιες φορές με τη μορφή ζώων, μας προστατεύουν, μας μιλούν, μας αγκαλιάζουν. Και μια αναρχική ψευδοαρχαιολογία ρωτάει ποιοι πραγματικά είμαστε. Το πάρκο είναι μια τεχνητή φύση που διεκδικείται, σχεδόν με ερωτικό πάθος, από όλους όσοι σχετίζονται με αυτό, αλλά αδυνατεί να αποδεχθεί την καθαρότητα των κατηγοριών που η επιθυμία θέλει να επιβάλει. Τα Plásmata 3, μιλώντας μας μέσα από τα παρτέρια που κοιτάμε χωρίς να τα βλέπουμε, μας καλούν στη γιορτή του ανοίκεια οικείου: εκεί όπου το ψηφιακό χάνεται μέσα από τις χαραμάδες του χώματος, των φυτών, των γέλιων των παιδιών και των σωμάτων που περπατούν ανέφελα μια Κυριακή απόγευμα στο Πεδίον του Άρεως».

Πρόδρομος Τσιαβός, Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Ιδρύματος Ωνάση, General Manager Plásmata 3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

Performance

Yoann Bourgeois Art Company, Approach 17. Opening

27, 28 Μαΐου & 6, 13 Ιουνίου 19:00, 19:30, 20:00 | 7, 8, 14, 15 Ιουνίου 19:30, 20:00, 20:30

Επιμέλεια: Ιλειάνα Δημάδη, Κωνσταντίνος Τζάθας

Μια σκάλα που δεν οδηγεί πουθενά. Ένας άνθρωπος την ανεβαίνει. Φτάνει στην κορυφή της, πέφτει στο κενό και, αυτόματα, αψηφώντας τους νόμους της βαρύτητας, επανέρχεται, για να την ανέβει ξανά, να πέσει ξανά, να σηκωθεί και πάλι.

Χορογράφος των Harry Styles, Coldplay και Selena Gomez και συνεργάτης της Louis Vuitton, της Apple και της Tiffany & Co., o Γάλλος δημιουργός Γιοάν Μπουρζουά παρουσιάζει για πρώτη φορά δουλειά του στην Αθήνα και, συγκεκριμένα, ένα από τα πιο διάσημα έργα του: το Approach 17. Opening, ένα οπτικό ποίημα εν κινήσει, εμπνευσμένο από το μουσικό έργο Glassworks του Philip Glass. Έχοντας ξεκινήσει από τον χώρο του τσίρκου, ο Μπουρζουά έχει ως σήμα κατατεθέν μια ακροβατική, απρόβλεπτα αστεία και συγκινητικά ποιητική κινητική γλώσσα, στα όρια της αρχιτεκτονικής και του χορού. Αψηφά τους νόμους της φύσης και απελευθερώνει τα σώματα στην ύψιστη χαρά της αιώρησης, προσεγγίζοντας με υπαρξιακούς όρους την τσιρκολάνικη ακροβασία. Γιατί το σιωπηλό πλάσμα που ανεβαίνει τη σκάλα –προς τον ουρανό, το τίποτα, τα πάντα;– μόνο και μόνο για να πέσει και να την ξανανέβει είναι σαν να απηχεί το απόφθεγμα του Samuel Beckett: «Προσπάθησε ξανά. Απότυχε ξανά. Απότυχε καλύτερα».

Η ιλιγγιώδης ανάβαση προς το άφταστο, η ανύψωση, η πτώση και ο τρόμος του κενού γίνονται ένας αλλόκοτος ύμνος σε μια μοναδική, εφήμερη στιγμή απόλυτης ελευθερίας: στο «Απλησίαστο Σημείο της Αιώρησης», όπως είναι και ο υπότιτλος του έργου.

Η ζωντανή περφόρμανς, διάρκειας 8 λεπτών, παρουσιάζεται για 8 ημέρες.

Κινηματογράφος

Κάθε Τετάρτη & Παρασκευή

Επιμέλεια: Ελιζαμπέττα Ηλία Γεωργιάδου

And the dreams that you dare to dream really do come true.

Dorothy Gale, ιπτάμενα ταξί, πνεύματα του δάσους, μαζί με συζητήσεις στα μπαλκόνια αθηναϊκών πολυκατοικιών και βόλτες με σκέιτ. Δίπλα στα Plásmata 3, ένα αφιέρωμα με έξι ταινίες μεγάλου μήκους και επτά μικρού μήκους, που μεταμορφώνουν το Πεδίον του Άρεως σε υπαίθριο σινεμά, ζωντανεύοντας αγαπημένες κινηματογραφικές εμπειρίες και όνειρα.

Ταινίες φαντασίας, sci-fi και ταινίες για την Αθήνα, μαζί με μικρού μήκους ανερχόμενων Ελλήνων δημιουργών που συνδέονται με το οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση έρχονται να μετατρέψουν το πάρκο σε θερινό σινεμά, σε μια σειρά από προβολές με φόντο τα έργα της έκθεσης. Σαν μαγική προέκταση των Πλασμάτων που κατακλύζουν το Πεδίον του Άρεως, οι κινηματογραφικές προβολές ακολουθούν τα κυρίαρχα ερωτήματα της έκθεσης. Πόσο πραγματική είναι η πραγματικότητα που ζούμε; Πού βρίσκεται τελικά το σπίτι μας; Ποια είναι η δική μας Αθήνα; Πόσο αληθινά είναι τα μη ανθρώπινα όντα;

Οι προβολές ξεκινούν με απόβαση στη φανταστική χώρα του Οζ, που μετά από σχεδόν 85 χρόνια συνεχίζει να γοητεύει, μαζί με το σκοτεινό παραμύθι Washingtonia της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Η βραβευμένη στα φετινά Όσκαρ ταινία animation Flow συναντά δύο μικρού μήκους animation, το The Hunter της Έφης Παπά και τον σουρεαλιστικό κόσμο του Salvador Dalí στο Destino. Αναζητώντας το Πέμπτο Στοιχείο στο Πεδίον του Άρεως –την εμβληματική sci-fi ταινία του Luc Besson–, θα συναντήσουμε και το Third Kind του Γιώργου Ζώη, βγαλμένο από ένα κοντινό δυστοπικό μέλλον. Ένα κομμάτι της νεότερης ιστορίας της πόλης παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ Χτίστες, νοικοκυρές και η οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας των Τάσου Λάγγη και Γιάννη Γαϊτανίδη, σε παραγωγή του Onassis Culture, το οποίο προβάλλεται μαζί με το πολυβραβευμένο animation Από το Μπαλκόνι του Άρη Καπλανίδη, για τα μπαλκόνια ως μικρογραφία της αθηναϊκής κοινωνίας. Έφηβοι με σκέιτ περιπλανούνται άσκοπα στην καλοκαιρινή Αθήνα στο ντεμπούτο του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, Wasted Youth, ενώ η μικρού μήκους Numb της Δέσποινας Κούρτη σκιαγραφεί με ευαισθησία την απώλεια και την εφηβεία. Οι προβολές θα ολοκληρωθούν με τη μαγική ταινία του Ιάπωνα δημιουργού Hayao Miyazaki, My Neighbor Totoro, που θα προβληθεί μαζί με την εξολοκλήρου φτιαγμένη με AI ταινία του Andrea Gatopoulos, The Eggregores’ Theory, η οποία βραβεύτηκε φέτος με το Onassis Film Award. Τις ταινίες θα προλογίσουν οι δημιουργοί των μικρού μήκους.

Πρόγραμμα προβολών

Τετάρτη 28 Μαΐου 2025

20:15 | Προλογίζει η σκηνοθέτρια Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

20:30 | Washingtonia της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη (Ελλάδα, 2014, 24΄)

21:00 | Ο Μάγος του Οζ του Victor Fleming (ΗΠΑ, 1939, 101΄)

Παρασκευή 30 Μαΐου 2025

20.15 | Προλογίζει η σκηνοθέτρια Έφη Παππά

20:30 | Destino του Dominique Monféry (ΗΠΑ, 2003, 7΄)

20:40 | The Hunter της Έφης Παππά (Ηνωμένο Βασίλειο, 2014, 3΄)

20:45 | Flow – Η Γάτα που δεν φοβόταν το νερό του Gints Zilbalodis (Λετονία, 2024, 85΄)

Τετάρτη 4 Ιουνίου 2025

20:15 | Προλογίζει ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης

20:30 | Third Kind του Γιώργου Ζώη (Ελλάδα, 2018, 32΄)

21:05 | Το Πέμπτο Στοιχείο του Luc Besson (Γαλλία, 1997, 126΄)

Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025

20:15 | Προλογίζουν οι Άρης Καπλανίδης και Ηλίας Ρουμελιώτης

20:30 | Από το Μπαλκόνι των Άρη Καπλανίδη και Ηλία Ρουμελιώτη (Ελλάδα, 2020, 13΄)

20:45 | Χτίστες, νοικοκυρές και η οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας των Τάσου Λάγγη & Γιάννη Γαϊτανίδη (Ελλάδα, 2021, 87΄)

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025

20:15 | Προλογίζει η σκηνοθέτρια Δέσποινα Κούρτη

20:30 | Numb της Δέσποινας Κούρτη (Ελλάδα, 2024, 20΄)

20:50 | Wasted Youth του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου (Ελλάδα, 2011, 122΄)

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025

20:15 | Προλογίζει ο Andrea Gatopoulos

20:30 | The Eggregores’ Theory του Andrea Gatopoulos (Ιταλία, 2024, 15΄)

20:45 | Η γειτονιά του δάσους: Οι περιπέτειες του Τοτόρο του Hayao Miyazaki (Ιαπωνία, 1988, 86΄)

Μουσική | stegi.radio

Επιμέλεια: Voltnoi & Quetempo (stegi.radio), Άκης Χοντάσης

Το stegi.radio αποτελεί για ακόμα μια φορά οργανικό κομμάτι των Πλασμάτων στο Πεδίον του Άρεως. Στο πλαίσιο της έκθεσης, συνολικά περισσότεροι από εβδομήντα παραγωγοί του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Στέγης εμφανίζονται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο booth, προσκαλώντας τους επισκέπτες της έκθεσης, τους κάτοικους της πόλης και τις μουσικές της κοινότητες αλλά και τη νέα αθηναϊκή γενιά DJs, μουσικών και παραγωγών.

Από το 1934, το Πεδίον του Άρεως, μέσα από την ίδια του τη θέση, τις γειτονιές που συνδέει, τις αλλαγές και τις μεταμορφώσεις που έχει υποστεί μέσα στα χρόνια, είναι μια σελίδα της ελληνικής ιστορίας και μια ακτινογραφία της διαμόρφωσης του ελληνικού κράτους. Το stegi.radio αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των πολυπρισματικών μουσικών κοινοτήτων της Αθήνας και του εξωτερικού. Οι DJs και οι selectors του μεταχειρίζονται τη μουσική σαν ένα άλλο είδος ιστορικού υλικού, φέρνοντας στην επιφάνεια χαμένες ή απροσδόκητες συνδέσεις, νέες αφηγήσεις, φωνές και ήχους, εξασκώντας μια εναλλακτική ιστοριογραφία.

Για τρεις εβδομάδες, μέσα από DJ sets, ζωντανές εμφανίσεις και συζητήσεις, ξετυλίγονται –μεταξύ άλλων– αφηγήσεις για την πολιτική ιστορία του βραζιλιάνικου baile funk, τη θέση της jazz και της dub ως συστατικών στοιχείων της σύγχρονης μουσικής, το αποτύπωμα που αφήνει η παλαιστινιακή παράδοση και μουσική στον σύγχρονο κόσμο, την ελληνική μουσική παράδοση και τα νήματα που τη συνδέουν με την περιφέρεια της Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Πρόγραμμα

Τρίτη 27 Μαΐου

19:00 – 21:00 | Foteini Korre

21:00 – 23:00 | Κωστής (Black Athena)

Τετάρτη 28 Μαΐου

19:00 – 20:00 | Socrates Antypas

20:00 – 21:00 | io

21:00 – 22:00 | Fonoptikon (DJ set)

22:00 – 23:00 | METAMAN (DJ set)

Πέμπτη 29 Μαΐου

19:00 – 20:00 | Σοφία Στεργίου

20:00 – 21:00 | Giganta

21:00 – 22:00 | Bright

22:00 – 23:00 | Chevy

Παρασκευή 30 Μαΐου

19:00 – 20:00 | Cool Geeks

20:00 – 21:00 | Rou & Selene

21:00 – 23:00 | TIME FLIES

Σάββατο 31 Μαΐου

19:00 – 20:00 | Νίκος Ερηνάκης – Listening Session

20:00 – 21:00 | A.Square

21:00 – 22:00 | Andreas Palmer

22:00 – 23:00 | DJ NOT I

Κυριακή 1 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | GG Albuquerque – Listening Session

20:00 – 21:00 | Katia

21:00 – 23:00 | Coco María

Δευτέρα 2 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | RETROGRADE DAYS

20:00 – 21:00 | Dust Road

21:00 – 23:00 | The Boy (DJ set)

Τρίτη 3 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | A. Epitheti (DJ set)

20:00 – 21:00 | Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία

21:00 – 22:00 | Miss Trouli

22:00 – 23:00 | Poor J’Darr

Τετάρτη 4 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | Georgia Taglietti – Listening Session

20:00 – 21:00 | Christopher King

21:00 – 22:00 | Runner

22:00 – 23:00 | ninafterdark

Πέμπτη 5 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | Jo (Black Athena)

20:00 – 21:00 | FOXY

21:00 – 22:00 | Joseph Mouzakitis

22:00 – 23:00 | Katohos (DJ set)

Παρασκευή 6 Ιουνίου

18:30 – 20:40 | African Voices

18:30 – 19:10 | Χορός και θηλυκότητες: Από τη σωματικότητα στην κοινωνική ταυτότητα / Συμμετέχουν: Aissata Kouyaté, Hawa Kouyaté, Μαρία Ειρήνη Sackey, Βασιλική Μαυρίδη

19:15 – 19:55 | Αφρικάνικες διασπορικές κοινότητες: To ανήκειν και η αθηναϊκή εμπειρία / Συμμετέχουν: Moussa Sanagare, Ιbrahim Diallo, Linda Nyogo, Ανδρέας Νοταράς

20:00 – 20:40 | Το ζήτημα της ιθαγένειας / Συμμετέχουν: Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής, Κατερίνα Ροζάκου

21:30 – 22:00 | Διάλειμμα

22:00 – 23:00 | Scorpio Qveen

Σάββατο 7 Ιουνίου

19:00 – 21:00 | George Edward: Strangeness of Jazz – Listening Session

21:00 – 22:00 | Carina Obukhova

22:00 – 23:00 | Janet Davis

Κυριακή 8 Ιουνίου

19:00 – 21:00 | George Edward: Strangeness of Dub – Listening Session

21:00 – 23:00 | Tash LC

Δευτέρα 9 Ιουνίου

19:00 – 21:30 | African Voices

19:00 – 19:30 | Gumboot Trio (Live)

19:30 – 21:30 | Kelenya Band (Live)

21:30 – 22:00 | Διάλειμμα

22:00 – 23:00 | Arsenal Mikebe

Τρίτη 10 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | Ηλίας Πίτσιος (aka Dynamons)

20:00 – 21:00 | Yannis Iasonidis

21:00 – 22:00 | Laura Vargas

22:00 – 23:00 | pink.wav

Τετάρτη 11 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | Μάριος Βισβίκης (DJ set)

20:00 – 21:00 | Άννα-Μαρία Ράμμου (AMR) (DJ set)

21:00 – 22:00 | Αδαμάντιος (Teranga Beat)

22:00 – 23:00 | Terra Exotica

Πέμπτη 12 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | Christina Hazboun – Listening Session

20:00 – 21:00 | Veil

21:00 – 22:00 | Kairo 7000

22:00 – 23:00 | Low Jack

Παρασκευή 13 Ιουνίου

stegi.radio x Kiosk Radio

19:00 – 20:00 | PAPAIOANNOU

20:00 – 21:00 | Elisethere

21:00 – 22:00 | VIELL

22:00 – 23:00 | Selmz

Σάββατο 14 Ιουνίου

stegi.radio x Kiosk Radio

19:00 – 20:00 | iced lattina

20:00 – 21:00 | Τάσος Στάμου (DJ set)

21:00 – 22:00 | Pala10

22:00 – 23:00 | DJ Problems

Κυριακή 15 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | Stathis Kalatzis

20:00 – 21:30 | POLYXENE

21:30 – 23:00 | UNIIQU3

Συζητήσεις

Επιμέλεια συζητήσεων: Πάσκουα Βοργιά

To Πεδίον του Άρεως ως σημείο συνάντησης, ως τόπος συλλογής επιθυμιών και συμβίωσης για όλες τις «φυλές» της πόλης. Ως πέρασμα, καθώς διαρκώς διασχίζεται από κατοίκους, ταξιδιώτες, αθλούμενους, αγωνιστές και περιηγητές. Το Πεδίον του Άρεως ως χώρος συνάντησης δυνάμεων, ομάδων, ανθρώπων, ζώων, φυτών, υποδομών, επιδιώξεων, αντιπαραθέσεων, συζητήσεων και συνθέσεων. Αλλά και ως τόπος παύσης και ανάπαυσης, ηρεμίας, αγάπης, έρωτα και σωματικής επαφής. Τόπος που ανήκει σε όλους, αλλά είναι και πολύ προσωπικός. Το Πεδίον ως καθρέφτης της πόλης και ως μικρογραφία της αθηναϊκής κοινωνίας. Τα πλάσματα του πάρκου είναι τα ζώα και τα φυτά που το κατοικούν, οι άνθρωποι που το διαπερνούν, οι ιστορίες και οι αφηγήσεις που κρύβονται μέσα του.

Πάνω στο Πεδίον έχουν κατά καιρούς προβληθεί οι φαντασιώσεις ενός έθνους, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται και η αποσυμπίεσή τους: είτε ως χώρος συγκέντρωσης στρατιωτικής ισχύος (π.χ. Φρουρά των Αθηνών στη δεκαετία του ’30, προτομές, μνημεία αγωνιστών του ’21 κ.λπ.) είτε ως τόπος αναψυχής των Αθηναίων, μέσα από τους κήπους και τα θέατρά του, που φιλοξενούσαν τραγουδιστές, ηθοποιούς και καλλιτέχνες του βαριετέ και του τσίρκου. Έχει υπάρξει καταφύγιο των κατατρεγμένων (προσωρινός καταυλισμός προσφύγων, μεταξύ άλλων), αλλά και χώρος «ελεύθερου πρασίνου» για την αριστοκρατία κάποτε, τα πάλαι ποτέ αστικά στρώματα της Κυψέλης, και για τους κατοίκους του σήμερα που στη συνύπαρξή τους αψηφούν ταξικές, πολιτικές, γλωσσικές και πολιτιστικές ετικέτες και διαχωρισμούς. Μεταξύ συνεχών αναπλάσεων, κρίσεων, ενίοτε και παρακμής, περιφράξεων και αλλεπάλληλων θαυμαστών συγκατοικήσεων και συμβιώσεων, αλλά και καταπατήσεων και παραβάσεων, το πάρκο παραμένει ένας αληθινά ανοιχτός δημόσιος χώρος που προσκαλεί τον επισκέπτη και την επισκέπτρια να βυθιστεί μέσα του, ενώ η πολεοδομική και κοινωνική σημασία του παραμένουν καίριες.

Στη σειρά συζητήσεων που γίνονται στο πλαίσιο της έκθεσης Plásmata 3, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση προσκαλεί ανθρώπους να μιλήσουν για το Πάρκο, για τη Γειτονιά (ως βασική ενότητα συνύπαρξης), για την Πόλη (που τα περιλαμβάνει όλα αυτά), καθώς για και την Τέχνη και τους θεσμούς στον δημόσιο χώρο. Τα Plásmata είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια έκθεση. Είναι η δυνατότητα που υπάρχει μέσα στον δημόσιο χώρο και για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να δημιουργεί έναν χώρο στον οποίο ο δημόσιος λόγος, η ελεύθερη έκφραση και η συνεύρεση διαφορετικών ιδεών μπορούν να κάνουν την πιθανότητα πραγματικότητα.

Τα Plásmata 3 ζητούν τη φιλοξενία του Πεδίου του Άρεως, των πλασμάτων, των υποδομών και των θεσμών που το συνθέτουν. Οι συζητήσεις και οι παρουσιάσεις ίσως μας βοηθήσουν να το καταλάβουμε καλύτερα, καθώς θα αποπειραθούμε να χαρτογραφήσουμε κάποιες από τις ιστορίες που το συνθέτουν, από το παρόν, το παρελθόν, αλλά και το μέλλον του. Σε αυτή τη σειρά εκδηλώσεων προσκαλούνται άνθρωποι που έχουν περάσει ένα (μικρό ή μεγάλο) μέρος της ζωής τους μέσα ή κοντά στο πάρκο, που το πονούν, το μελετούν και το φροντίζουν. Ερευνητές, επαγγελματίες, καλλιτέχνες, ακτιβιστές, κάτοικοι, απλοί περαστικοί, οργανωμένες ομάδες προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε μια σειρά συζητήσεων που γίνονται μέσα στο πάρκο και για το πάρκο, καθώς και για τη γειτονιά και την πόλη που το περιβάλλει.

Artists talks

We’ve met before, haven’t we? Μια φράση του David Lynch γίνεται η αφορμή για να ξεκινήσει ένα ταξίδι στα παρτέρια του Πεδίου του Άρεως, αναζητώντας τα Plásmata 3 στην ομορφιά του καθημερινού. Φυσικά, αναλογικά, ψηφιακά – πραγματικά. 15 καλλιτέχνες, σε 4 πάνελ και ένα performance lecture, παρουσιάζουν το έργο τους στη μικρή γιορτή της τέχνης, του δικαιώματος στην τεμπελιά, της δύναμης της συνύπαρξης. Μια φανταστική αρχαιολογία χωρίς ιεραρχίες, μια ψευδοαρχαιολογία που μας καλεί να φτιάξουμε ένα άλλο παρελθόν και μαζί και μέλλον. Πλάσματα, μικρά και μεγάλα, οικεία αλλά και παράδοξα, μας ρωτούν πόσο κοντά ή μακριά μας είναι ο γείτονάς μας, τόσο διαφορετικός και τόσο ίδιος με εμάς. Τεχνοσαμάνοι, ταχυδακτυλουργοί και τοτέμ μας προσκαλούν να φτιάξουμε τη δική μας δημοκρατία των ονείρων, εκεί όπου όλα είναι πιθανά.

Πέμπτη 29 Μαΐου ​

19:00–20:30 ​

We've met before, haven't we? ​

Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ιδρύματος Ωνάση / Επιμελήτρια Plásmata 3

Πρόδρομος Τσιαβός, Επικεφαλής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Ιδρύματος Ωνάση, General Manager Plásmata 3

Συζητούν οι: Έφη Γούση, Αίας Κόκκαλης, Ziad Antar ​

20:30–21:30 ​

Η Δημοκρατία των ονείρων​

Πώς θα θέλαμε να τρώμε, να ερωτευόμαστε και να παίζουμε στο μέλλον; Τι είναι το τεχνοσαμανικό πνεύμα του πάρκου και τι απαιτεί η λατρεία του; Τι περιθώριο στην αλήθεια αφήνει ένας κατασκευασμένος κόσμος, που όμως είναι ο κόσμος στον οποίο όλοι πιστεύουμε;

Συζητούν οι: Pierre-Christophe Gam, Kalos&Klio, Martyna Marciniak​

Συντονισμός: Ιωάννα Ζούλη, ερευνήτρια και επιμελήτρια, συντονίστρια επικοινωνίας του Onassis AiR

21:30–22:00 ​

«Πώς τον λέν’, πώς τον λέν’ τον ποταμό: Κυκλοβόρος»​

Performance Lecture με τον Λεωνίδα Οικονόμου ​

​Σάββατο 31 Μαΐου​

19:00–20:00 ​

Αναρχαιολογία και εργαζόμενα σουβενίρ​

Τι μπορεί να πει μια πουφοκολόνα που κοιτάει τα Εξάρχεια κάτω από μία ντισκομπάλα; Πώς ξεκουράζονται τα εργαζόμενα σουβενίρ; Μπορεί ακόμη κι ένας πανκ Παρθενώνας φτιαγμένος από πεζοδρόμια και ιστορίες της πόλης να διακόψει το αιώνιο ελληνικό καλοκαίρι; Τι φορτίο σηκώνει ένα γλυπτό γυναικείου σώματος στον δημόσιο χώρο και πόσο ανατρεπτικό μπορεί να είναι το ίδιο ή η καταγραφή του;

Συζητούν οι: Ανδρέας Αγγελιδάκης, The Callas / Λάκης & Άρης Ιωνάς, Κατερίνα Κομιανού​

Συντονισμός: Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

20:00–21:00 ​

Γείτονες ​

Ποιοι είναι οι γείτονές μας και πώς μπορούμε να τους δούμε μέσα από τα μάτια του άλλου; Μπορούμε να πούμε ιστορίες αγάπες μέσα από κάμερες παρακολούθησης; Μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς κυριαρχία και κυριαρχία χωρίς ερωτισμό;

Συζητούν οι: Noemi Iglesias Barrios, Μανούσος Μανουσάκης, Τζάνις Ράφα

Συντονισμός: Δάφνη Δραγώνα, επιμελήτρια εκθέσεων, διδάσκουσα στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Συζητήσεις

Κυριακή 1.6 | 19:00–21:00 ​

Πλάσματα του Πάρκου ​

Άνθρωποι, φυτά και ζώα που συνιστούν το οικοσύστημα του πάρκου, από μια ιστορική, πολιτισμική και οικολογική σκοπιά. Είναι το Πεδίον του Άρεως ένα νησί κοινωνικής πύκνωσης, ένα μοντέλο για το πώς ζούμε μαζί μέσα στην πόλη, πεδίο αντιπαραθέσεων ή ένας τεχνητός παράδεισος από φυσικά υλικά;; Γνωρίζουμε το πάρκο μέσα από τις μικρές και τις μεγάλες ιστορίες του, μέσα από τις ανάγκες και τα όνειρα των πλασμάτων που το διασχίζουν και το κατοικούν.

Δημήτρης Καλαντζής, δημοσιογράφος, νόμιμος εκπρόσωπος οργάνωσης «Πεδίον του Άρεως – ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΣ»

Kώστας Καρκανιάς, Αντιπρόεδρος του συλλόγου «Επιμένουμε Πεδίο του Άρεως», μηχανικός, εκπαιδευτικός, συγγραφέας

Μανώλης Μπαχλιτζανάκης, Πρόεδρος συλλόγου «Αθηνά»

Ελένη Μουγιάκου, γεωπόνος, μέλος της commonspace, κύρια ερευνήτρια του έργου “URBAN HEAT WATCH”

Αγγελική Ηλία, Διευθύντρια 65ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Κάτω Πατήσια), πρώην Διευθύντρια 2ου Γενικού Λυκείου Αθηνών «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» (Χέυδεν, Βικτώρια)

Λευτέρης Σταύρακας, συνεργάτης Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας

Συντονισμός: Σταύρος-Νικηφόρος Σπυρέλλης, κύριος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Πέμπτη 5.6 | 19:00–21:00 ​

Οι γειτονιές και οι γείτονες του Πεδίου

​Κάτοικοι, καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, ερευνητές και ερευνήτριες, ακτιβιστές και ακτιβίστριες, εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην περιοχή μοιράζονται τα βιώματά τους από τη συνύπαρξη και την καθημερινότητά τους στη γειτονιά. Οργανισμοί και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών φέρνουν στο προσκήνιο τη γνώση που έχουν αποκομίσει μέσα από την κοινωνική και ερευνητική τους δραστηριότητα, χαρτογραφώντας μέσα από το μοναδικό τους πρίσμα τις γειτονιές γύρω από το Πεδίον και αναδεικνύοντας την ταυτότητα και το όραμα των κοινοτήτων που τις συναποτελούν.

Μενέλαος Καραμαγγιώλης, κινηματογραφιστής, καλλιτέχνης, μέλος της Døcumatism

Grace Nwoke, ερευνήτρια, καλλιτέχνιδα περφόρμανς, μέλος της Døcumatism, συνιδρύτρια της Afrosocially

Denia Nicolas, υπεύθυνη κοινωνικού αντίκτυπου και ανάπτυξης προγράμματος της Free Movement Skateboarding

Νίκος Οντουμπιτάν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Generation 2.0 for Rights Equality and Diversity

Κωνσταντίνος Δουμπενίδης, ΕSTO Association

Ίρις Πολύζου, ΕΜΠ / ερευνητική ομάδα του Κοινωνικού Άτλαντα της Αθήνας

Συντονισμός: Precious Obediah, διευθύντρια ψηφιακού μάρκετινγκ, ιδρυτής της Afrosocially, στρατηγικός σύμβουλος κοινοτικής συμμετοχής

Τρίτη 10.6 | 19:00–21:00 ​

Deepfake, μια βόλτα στην άκρη του ψεύτικου ​

Μάκης Μαλαφέκας, συγγραφέας ​

Δημήτρης Μανιάτης, δημοσιογράφος

Πέμπτη 12.6 | 19:00–21:00 ​

Τι να σου κάνει κι η Τέχνη; Συνυπάρχοντας στην Αθήνα​

Πώς προσεγγίζουμε τον δημόσιο χώρο της πόλης μέσα από καλλιτεχνικές και επιμελητικές πρακτικές; Ποιος είναι ο ρόλος και η ευθύνη μας ως επαγγελματιών της τέχνης στο άνοιγμα αυτού του διαλόγου με τους συμπολίτες μας; Πώς όλα αυτά επηρεάζουν τη μορφολογία του αστικού και κοινωνικού τοπίου μέσα στον χρόνο;

Πρόδρομος Τσιαβός, Επικεφαλής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Ιδρύματος Ωνάση, General Manager Plásmata 3

Μανώλης Αφολάνιο, μουσικός, περφόρμερ, μέλος του Anasa Cultural Center

Κωνσταντίνος Πίττας, αρχιτέκτονας, συγγραφέας

Χρυσάνθη Κουμιανιάκη, εικαστικός, συνιδρύτρια του 3 137 artist-run space

Ειρήνη Λιναρδάκη, εικαστικός, public art project developer, Onassis ONX member

Συντονισμός: Νιόβη Ζαραμπούκα-Χατζημάνου, επιμελήτρια, συνδιευθύντρια της Counterpoints Greece

Food Kiosks & Bar

Επιμέλεια: Φώτης Λιάπης

Μια γειτονιά είναι οι μυρωδιές των φαγητών, οι γεύσεις που σε κάνουν να αναπολήσεις, ένα αστείο πάνω από ένα ποτό, τα λερωμένα χέρια και χείλη, ο ήχος του πλήθους που κάνει τη μουσική να ακούγεται κάπως αλλιώς. Φέρνοντας μαζί γεύσεις, ποτά και ήχους από διάφορα σημεία του κόσμου, που όμως έχουν ριζώσει στις γειτονιές γύρω από το Πεδίον, τα Plásmata 3 σε καλούν να σταματήσεις για λίγο, να φας και να πιεις, να γελάσεις, να απολαύσεις.

Apoteka x stegi.radio Bar

Το “Apoteka”, το μπαρ που έφερε ξανά στον χάρτη των Αθηναίων τη γειτονιά της Πλατείας Βικτωρίας, σαν να έχει βγει από κάποια ταινία των 80s, ενώνει δυνάμεις με το stegi.radio για ένα pop-up bar στα Plásmata. Από το custom-made γαλάζιο μπαρ μέχρι τις «μαύρες» μουσικές και το πολυσυλλεκτικό κοινό του, το “Apoteka” μεταφέρει την ενέργεια της γειτονιάς του σε έναν δημόσιο χώρο που ξαναβρίσκει τη φωνή του.

Guerilla Chef Burger

Ο Fahd και η ομάδα του “Guerilla Chef Burger” έρχονται στα Plásmata με τα all-time classic burger των Εξαρχείων και του Νέου Κόσμου, αλλά και ένα ειδικά φτιαγμένο Lebanese-inspired burger –ως φόρο τιμής στις ρίζες του σεφ, με άρωμα Ανατολής και street κουλτούρας. Γεύσεις που έχουν μεγαλώσει μέσα στην πόλη τώρα σερβίρονται στο πιο ζωντανό αστικό πάρκο της Αθήνας.

Γαρδένια Αναψυκτήριο

Η καρδιά του πάρκου στο φυσικό της περιβάλλον. Η «Γαρδένια» δεν είναι απλώς το καφέ του Πεδίου – είναι μνήμη, αλλά και σημείο συνάντησης των Αθηναίων. Δεν θα μπορούσε παρά να είναι σημείο συνάντησης και στον χάρτη των Πλασμάτων για όσους θέλουν να κάνουν μια γρήγορη στάση κάτω από τα δέντρα και να απολαύσουν καφέ, χυμούς, γρανίτες, μπίρες, παγωτά, χοτ ντογκ και βάφλες. Ιδανικό για αυτούς που τριγυρίζουν ανάμεσα στα Plásmata του πάρκου, αλλά και για όσους παρακολουθήσουν ταινίες στο υπαίθριο σινεμά του φεστιβάλ.

Falafel Al Sharq

Από τη Λιοσίων με αγάπη – και μπόλικο ταχίνι. Το “Falafel Al Sharq” είναι σταθερή αξία για όσους κινούνται στο κέντρο της πόλης. Ένα μικρό spot που έγινε σημείο αναφοράς για τα αυθεντικά, τραγανά φαλάφελ του – και όχι μόνο. Στα Plásmata έρχεται με τις πιο χαρακτηριστικές γεύσεις του: τα διάσημα φαλάφελ και ένα αιγυπτιακό κοτόπουλο που φέρνει τη Μέση Ανατολή στο αθηναϊκό αστικό τοπίο. Γεύσεις απλές, αλλά πλούσιες, ιδανικές για να τις πάρεις στο χέρι, να περιπλανηθείς στο πάρκο και να ταξιδέψεις σε τόπους μαγικούς – χωρίς να φύγεις απ’ τη Λιοσίων.

Vana Ba Afrika Canteen

O σύλλογος Vana Ba Afrika φέρνει στα Plásmata γεύσεις από την πολιτιστική κληρονομιά της Αφρικής και, πιο συγκεκριμένα, τις κοινότητες από την Γκάνα, την Αιθιοπία και το Μαρόκο. Τρία αφρικανικά εστιατόρια της Κυψέλης θα σερβίρουν πιάτα με έντονα αρώματα και πικάντικες γεύσεις της Αφρικής, δημιουργώντας έναν γαστρονομικό διάλογο που συνδέει την περιοχή με την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Ιδανικό για όσους θέλουν να ανακαλύψουν νέες γεύσεις, να μάθουν για άλλες κουλτούρες και να ζήσουν μια γαστρονομική περιπέτεια, ενώ απολαμβάνουν τη μοναδική ενέργεια του πάρκου.

Προσβάσιμες περιηγήσεις

Τα Plásmata 3 φιλοξενούν στο Πεδίον του Άρεως δράσεις ειδικά σχεδιασμένες για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Στο πλαίσιο προσβασιμότητας των εκδηλώσεων της έκθεσης, οργανώνονται περιηγήσεις με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, καθώς και περιηγήσεις με ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.

Πρόγραμμα περιηγήσεων

Περιηγήσεις με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα:

Τρίτη 3 Ιουνίου, 18:00

Τρίτη 10 Ιουνίου, 18:00

Περιηγήσεις με ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία:

Τετάρτη 11 Ιουνίου, 19:00

Παρασκευή 13 Ιουνίου, 19:00

Οι προσβάσιμες δράσεις της έκθεσης Plásmata 3 πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό και την ανάδειξη της συμπερίληψης στον δημόσιο χώρο.

Τα Πλάσματα γύρω από τα Plásmata ​

Κοινότητες – Plásmata App – Επιχειρηματικότητα – Εργαστήρια ​

Επιμέλεια: Πρόδρομος Τσιαβός, Αναστασία Μαυρογιάννη

Ποια είναι τα Πλάσματα γύρω από τα Plásmata; Κοινότητες, ομάδες, επιχειρήσεις, άνθρωποι, οι ιστορίες, τα όνειρα και οι φιλοδοξίες τους είναι ο πυρήνας αυτής της δράσης. Μελέτες για τις γειτονιές που αλλάζουν από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, συνεργασία με την Περιφέρεια και συζητήσεις με όλες τις τοπικές κοινότητες, έργα αποκατάστασης στο πάρκο, μια διαδραστική εφαρμογή και δράσεις επιχειρηματικής ενδυνάμωσης για τις επιχειρήσεις γύρω από το Πεδίον του Άρεως – όλα αυτά διασφαλίζουν ότι η παρουσία των Πλασμάτων στο πάρκο έρχεται με σεβασμό σε ό,τι υπάρχει και ό,τι θα αφήσει κάτι πίσω της. Η καλλιτεχνική συλλογικότητα ΕSTO Association και οι Afrosocially συνεπιμελούνται, με την υποστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, το περιεχόμενο μιας διαδραστικής και προσβάσιμης εφαρμογής, καθώς και πέντε εργαστήρια ψηφιακής επιχειρηματικότητας για περισσότερες από 30 επιχειρήσεις της γειτονιάς. Τα εργαστήρια εισάγουν τις επιχειρήσεις στον κόσμο του ψηφιακού marketing και του προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη για όσους δεν μπορούν να γράψουν ούτε μια γραμμή κώδικα. Τo Plásmata App, στο οποίο έχει πρόσβαση ο καθένας μέσα από QR codes στις πινακίδες της έκθεσης, αποτελεί την πύλη του κοινού για την έκθεση. Περιλαμβάνει χάρτη με όλα τα έργα, τους χώρους του σινεμά, του ραδιοφώνου και των ομιλιών της έκθεσης, δραματοποιημένη και ηχογραφημένη περιγραφή των έργων, το καθημερινό πρόγραμμα των δράσεων της έκθεσης (σινεμά, stegi.radio, συζητήσεις, φαγητό, περιηγήσεις), χάρτη της περιοχής με όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, καθώς και πρόγραμμα των εργαστηρίων που θα πραγματοποιούνται με αυτές. Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις, από κεραμίστες και χώρους design μέχρι καλλιτεχνικές συλλογικότητες, αφρικανικά κομμωτήρια, καταστήματα χρωμάτων ή φαλαφελάδικα, σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

Κοινότητες & Πάρκο​

Συνεργασία με την Περιφέρεια​

Επαφές με όλες τις ομάδες κατοίκων της γειτονιάς του πάρκου και τοπικές κοινότητες​

Αποκατάσταση του πάρκου & δημιουργία χώρου καλλισθενικής άθλησης​

Συνεργασία με ESTO Association και Afrosocially​

Apps + Audio guides​

Audio App (Μαρία Ναυπλιώτου στα ελληνικά & Ζωή Μυλωνά στα αγγλικά) ​

Augmented Reality/ Maps/ program ​

Τα Πλάσματα γύρω από τα Plásmata (Plásmata Avatars)​

Εργαστήρια ΑΙ + Digital Marketing για μη προγραμματιστές ​

26-27.04.25 – Creative Branding I​

03-05.05.25 – Creative Branding II​

31.05.25 – Digital Presence and Marketing​

03.06.25 – AI business tools for non developers​

10.06.25 – No-code Web site development​

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Ανδρέας Αγγελιδάκης, Ziad Antar, Yoann Bourgeois, The Callas, DIONYSIOS, John Fitzgerald & Godfrey Reggio, Pierre-Christophe Gam, Moritz Simon Geist, Έφη Γούση, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Botao ‘Amber’ Hu, Jiabao Li & Matt McCorkle, Noemi Iglesias Barrios, Kalos&Klio, William Kentridge, Αίας Κόκκαλης, Κατερίνα Κομιανού, Μανούσος Μανουσάκης, Ναταλία Μαντά, Martyna Marciniak, Μαρία Μαυροπούλου, Τζάνις Ράφα, Andreas Wannerstedt, Robert Wilson

