David Byrne: Κυκλοφορεί νέο άλμπουμ με τίτλο «Who Is The Sky?» - Ακούστε το «Everybody Laughs»

(c) Shervin Lainez

Ο David Byrne ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, «Who Is the Sky?», το πρώτο του μετά το βραβευμένο «American Utopia» του 2018. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 5 Σεπτεμβρίου από τη Matador Records. Την παραγωγή ανέλαβε ο βραβευμένος με Grammy Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), ενώ τις ενορχηστρώσεις των 12 τραγουδιών επιμελήθηκαν τα μέλη του Ghost Train Orchestra, ενός συγκροτήματος μουσικής δωματίου με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Στο «Who Is the Sky?» συμμετέχουν παλιοί και νέοι μουσικοί φίλοι του Byrne, όπως η St. Vincent, η Hayley Williams των Paramore, ο ντράμερ των The Smile Tom Skinner, και Mauro Refosco που έπαιξε κρουστά στο «American Utopia». Εκτός από την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ, ο David Byrne κυκλοφόρησε μόλις το πρώτο single «Everybody Laughs», το οποίο συνοδεύεται από επίσημο βίντεο σε σκηνοθεσία του καλλιτέχνη Gabriel Barcia-Colombo.

Δείτε το βίντεο του «Everybody Laughs»:

«Κάποιος που γνωρίζω μου είπε, “David, χρησιμοποιείς συχνά τη λέξη ‘όλοι’.” Μάλλον το κάνω για να δώσω μια ανθρωπολογική οπτική της ζωής στη Νέα Υόρκη όπως την ξέρουμε», λέει ο Byrne. «Όλοι ζούμε, πεθαίνουμε, γελάμε, κλαίμε, κοιμόμαστε και χαζεύουμε το ταβάνι. Όλοι φοράνε τα παπούτσια των άλλων – όχι όλοι, αλλά εγώ το έχω κάνει. Προσπάθησα να τραγουδήσω για όλα αυτά που μπορεί να θεωρηθούν αρνητικά με έναν τρόπο που να εξισορροπείται από την ανεβαστική αίσθηση του ρυθμού και της μελωδίας – ειδικά στο τέλος, όπου εγώ και η St. Vincent ουρλιάζουμε και τραγουδάμε μαζί. Η μουσική μπορεί να κρατήσει αντιθέσεις ταυτόχρονα.»

Η παραδοξότητα των πάντων

Ο παραγωγός Kid Harpoon προσθέτει: «Μου πήρε λίγο χρόνο να καταλάβω ότι αυτά τα τραγούδια είναι προσωπικά, αλλά με την ιδιαίτερη οπτική του David για τη ζωή. Περπατώντας στη Νέα Υόρκη ακούγοντας το demo του “Everybody Laughs” ένιωθα μια χαρά – γιατί με έκανε να αισθανθώ πως όλοι είμαστε το ίδιο. Αυτό που βρίσκει απήχηση στους ανθρώπους είναι ότι ο David “πιάνει” το αστείο. Καταλαβαίνει την παραδοξότητα των πάντων.»

Ο Byrne θα επιστρέψει και στη σκηνή με μια νέα ζωντανή παράσταση για την προώθηση του «Who Is the Sky?». Το συγκρότημα που θα τον συνοδέψει στην περιοδεία θα αποτελείται από 13 μουσικούς, τραγουδιστές και χορευτές, όλοι σε συνεχή κίνηση κατά τη διάρκεια της παράστασης, ακολουθώντας τη λογική του «American Utopia».

Το 2023, καθώς ολοκληρωνόταν η εποχή του «American Utopia» – που ξεκίνησε ως άλμπουμ και περιοδεία και εξελίχθηκε σε παράσταση στο Μπρόντγουεϊ και ταινία σε σκηνοθεσία Spike Lee – ο Byrne άρχισε να σημειώνει ρυθμούς, συγχορδίες και μελωδίες. «Κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων χρόνων, μαγείρευα πολύ (κυρίως μεξικάνικη και ινδική κουζίνα) και ζωγράφιζα πολύ», λέει. «Άρχισα να καταγράφω ιδέες για στίχους. Όταν έρθει η ώρα, βοηθά να έχεις ένα απόθεμα – κι έτσι ξεκίνησαν να εμφανίζονται πρωτόλεια τραγούδια, με εμένα να τραγουδάω πάνω σε έναν απλό ρυθμό με την ακουστική μου κιθάρα.»

Όπως πολλοί την εποχή της πανδημίας, έτσι και ο Byrne αναρωτήθηκε: «Μου αρέσει αυτό που κάνω; Γιατί γράφω τραγούδια, γιατί κάνω αυτή τη δουλειά; Έχει νόημα τίποτα;»

Η αγάπη δεν εξηγείται

Οι προσπάθειές του να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα είναι καταγεγραμμένες στο «Who Is the Sky?», που βασίζεται στη θετική θεματική του «American Utopia». Το νέο άλμπουμ είναι ιδιαίτερα κινηματογραφικό, χιουμοριστικό και χαρούμενο, αλλά συχνά κρύβει ένα μάθημα – ότι η αγάπη δεν εξηγείται, ότι η φώτιση σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθένα, και ότι πάντα είναι καλή ιδέα να ενυδατώνεσαι, ακόμα κι αν ξυπνήσεις χωρίς δέρμα σαν μωρού.

Το «Who Is the Sky?» είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας, απόδρασης και υπέρβασης, όπως λέει ο ίδιος: «Μια ευκαιρία να γίνεις το μυθικό πλάσμα που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Να περάσεις σε μια άλλη πραγματικότητα. Να ξεφύγεις από τη φυλακή του “εγώ.”»

Το εικαστικό πακέτο του άλμπουμ, σχεδιασμένο από την Shira Inbar, βρίσκει τον Byrne σχεδόν καλυμμένο από ακτινοβόλα μοτίβα και ψυχεδελικά κοστούμια του Tom Van Der Borght.

«Στην ηλικία μου, τουλάχιστον για μένα, έρχεται μια φάση “δε με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι”. Ξέρω πάνω κάτω ποιος είμαι και τι κάνω. Παρόλα αυτά, κάθε νέο τραγούδι είναι και μια νέα περιπέτεια. Αν μια συνεργασία πετυχαίνει, είναι γιατί μπορώ να επικοινωνήσω καθαρά τι προσπαθώ να κάνω — και τότε, μαζί, πάμε προς το ίδιο άγνωστο μέρος.»

Κυκλοφορεί από την Matador Records με την υποστήριξη της The Hubsters.