M3GAN 2.0: Η δολοφονική κούκλα επιστρέφει

Η δολοφονική κούκλα που άφησε το σημάδι της στην ποπ κουλτούρα το 2023, η Megan, επιστρέφει. Και αυτή τη φορά δεν είναι μόνη.

Η δημιουργική ομάδα πίσω από το ποπ φαινόμενο—με αρχηγούς τους θρύλους του τρόμου Τζέιμς Γουάν για την Atomic Monster, Τζέισον Μπλαμ για την Blumhouse και τον σκηνοθέτη Τζέραρντ Τζόνστον—κάνει επανεκκίνηση με ένα ολοκαίνουριο, εκρηκτικό κεφάλαιο βουτηγμένο στο χάος της Τεχνητής Νοημοσύνης με το M3GAN 2.0.

Δύο χρόνια αφότου η M3GAN, ένα επίτευγμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ξέφυγε από τον έλεγχο με ένα δολοφονικό (και άψογα χορογραφημένο) μακελειό και στη συνέχεια καταστράφηκε, η δημιουργός της M3GAN, Τζέμα (Άλισον Γουίλιαμς), έχει γίνει καταξιωμένη συγγραφέας και υπέρμαχος του κρατικού ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης.

Δείτε το τρέιλερ:

Εν τω μεταξύ, η 14χρονη πια ανιψιά της Τζέμα, Κέιντι (Βάιολετ ΜακΓκρό) έχει γίνει μία έφηβη που επαναστατεί ενάντια στους υπερπροστατευτικούς κανόνες της Τζέμα.

Φονική κατάσκοπος

Χωρίς να το γνωρίζουν, ένας πανίσχυρος εργολάβος αμυντικού εξοπλισμού έχει κλέψει και καταχραστεί την τεχνολογία της M3GAN για να δημιουργήσει ένα στρατιωτικό όπλο γνωστό ως Amelia (Ιβάνα Σάκνο/Ahsoka, Pacific Rim: Εξέγερση), την απόλυτα φονική κατάσκοπο. Αλλά όσο η Amelia αποκτά συνείδηση του εαυτού της, είναι όλο και λιγότερο πρόθυμη να εκτελεί διαταγές από ανθρώπους. Ή να τους έχει γύρω της.

Με το μέλλον της ανθρωπότητας να διακυβεύεται, η Τζέμα συνειδητοποιεί ότι η μόνη επιλογή είναι να αναστήσει τη M3GAN (Έιμι Ντόναλντ, με φωνή της Τζένα Ντέιβις) και να την αναβαθμίσει σε μία ταχύτερη, ισχυρότερη και πιο θανατηφόρα εκδοχή. Οι πορείες τους διασταυρώνονται και το απειλητικό πρώτο ρομπότ κούκλα βρίσκει μία ισάξιο αντίπαλό.

O Τζέραρντ Τζόνστον επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Στο καστ επιστρέφουν οι Μπράιαν Τζόρνταν Άλβαρεζ και Τζεν Βαν Επς ως συνεργάτες της Τζέμα, ενώ τους νέους χαρακτήρες υποδύονται οι Αριστότελ Ατάρι (Saturday Night Live, Hacks), Τιμ Σαρπ (Apples Never Fall, Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι) και ο βραβευμένος με Grammy και 11 φορές υποψήφιος για Emmy Τζεμέιν Κλέμεντ (Avatar: The Way of Water, What We Do in the Shadows).

Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Τζέιμς Γουάν, Τζέισον Μπλαμ και Άλισον Γουίλιαμς, ενώ στην εκτέλεση παραγωγής συναντάμε τους Τζέραρντ Τζόνστον, Άνταμ Χέντρικς, Γκρεγκ Γκίλριθ, Μάικλ Κλίαρ, Τζάντσον Σκοτ και Μάρκ Ντ. Κάτσουρ.

Η πρώτη ταινία M3GAN έσπασε τα ταμεία, με άνοιγμα στα 30,4 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, σημειώνοντας το μεγαλύτερο άνοιγμα για ταινία τρόμου κατάλληλη για ηλικίες άνω των 13 από το Ένα ήσυχο μέρος 2. Η ταινία απέφερε πάνω από 180 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Τζέραρντ Τζόνστον

Παίζουν: Άλισον Γουίλιαμς, Βάιολετ ΜακΓκρό, Μπράιαν Τζόρνταν Άλβαρεζ, Τζεν Βαν Επς, Έιμι Ντόνανλτ, Τζίνα Ντέιβιες, Ιβάνα Σάκνο, Αριστότελ Ατάρι, Τιμ Σαρπ, Τζεμέιν Κλέμεντ

Πρεμιέρα: 26 Ιουνίου