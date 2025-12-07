Συναγερμός στο Ίλιον: Πυροβολισμοί μεταξύ οικογενειών Ρομά
Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες
Πυροβολισμοί μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά σημειώθηκαν την Κυριακή (7/12) στο Ίλιον, στην οδό Αιάκου 226.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που αναζητούν τους δράστες, ενώ στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες.
