Συναγερμός στο Ίλιον: Πυροβολισμοί μεταξύ οικογενειών Ρομά

Πυροβολισμοί μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά σημειώθηκαν την Κυριακή (7/12) στο Ίλιον, στην οδό Αιάκου 226.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που αναζητούν τους δράστες, ενώ στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες.