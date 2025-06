«Deliver me from nowhere»: Πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν

Σκηνή της ταινίας «Deliver me from nowhere»

Η νέα ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», εξιστορεί τη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» του Bruce Springsteen το 1982, ενός ακατέργαστου ακουστικού δίσκου που σηματοδότησε μια κομβική στιγμή στη ζωή του και θεωρείται ένα από τα πιο διαχρονικά έργα του.

Ο σκηνοθέτης Scott Cooper, ο οποίος έγραψε το σενάριο με βάση το βιβλίο «Deliver Me from Nowhere» του Warren Zanes, δήλωσε: «Το γύρισμα της ταινίας ήταν βαθιά συγκινητικό, καθώς μου επέτρεψε να μπω στην ψυχή ενός καλλιτέχνη που θαυμάζω εδώ και καιρό - και να παρακολουθήσω από κοντά την ευθραυστότητα και τη δύναμη πίσω από τη μουσική του. Η εμπειρία ήταν σαν ένα ταξίδι μέσα από τη μνήμη, τον μύθο και την αλήθεια. Και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήταν προνόμιο να μεταφράσω αυτή την ωμή συναισθηματική ειλικρίνεια στην οθόνη, και με αυτόν τον τρόπο, με άλλαξε. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά τον Bruce και τον Jon Landau που μου επέτρεψαν να αφηγηθώ την ιστορία τους".

Τα φαντάσματα του παρελθόντος

Από την 20th Century Studios, η ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere» εξιστορεί τη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» του Bruce Springsteen το 1982, όταν ήταν ένας νεαρός μουσικός και πάλευε να συμφιλιώσει τις πιέσεις της επιτυχίας με τα φαντάσματα του παρελθόντος του. Ηχογραφημένο σε ένα μαγνητόφωνο 4 στροφών στην κρεβατοκάμαρα του Springsteen στο Νιού Τζέρσεϊ, το άλμπουμ σηματοδότησε μια κομβική στιγμή στη ζωή του και θεωρείται ένα από τα πιο διαχρονικά έργα του - ένας ακατέργαστος ακουστικός δίσκος που κατοικείται από χαμένες ψυχές που αναζητούν έναν λόγο να πιστέψουν.

Με τον Jeremy Allen White στον ρόλο του the Boss, η ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Scott Cooper, είναι βασισμένη στο βιβλίο «Deliver Me from Nowhere» του Warren Zanes. Στην ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere» πρωταγωνιστούν επίσης οι: Jeremy Strong στον ρόλο το έμπιστου μάνατζερ του Springsteen, Jon Landau, Paul Walter Hauser στον ρόλο του κιθαρίστα Mike Batlan, Stephen Graham στον ρόλο του πατέρα του Springsteen, Doug, Odessa Young στον ρόλο της ερωτευμένης Faye, Gaby Hoffman στον ρόλο της μητέρας του Springsteen, Adele, Marc Maron στον ρόλο του Chuck Plotkin και ο David Krumholtz στον ρόλο του στελέχους της Columbia, Al Teller.

23 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη feelgood