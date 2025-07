Δελφοί: Έκθεση ζωγραφικής και συναυλία από τον Κωνσταντίνο Βήτα

Το PCAI παρουσιάζει στους Δελφούς τη νέα έκθεση του μουσικού και συνθέτη Κωνσταντίνου Βήτα με τίτλο Ο Χώρος και η Μνήμη, σε επιμέλεια Κίκας Κυριακάκου, καλλιτεχνικής διευθύντριας του PCAI. Η έκθεση και η συναυλία που θα την πλαισιώσει ανταποκρίνονται στον κεντρικό θεματικό άξονα: «Η πρόσληψη του παρελθόντος - Η σήμερον ως αύριον και ως χθες (Ανδρέας Εμπειρίκος)» του θεσμού Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός 2025. Το πρωτότυπο πρόγραμμα επιδιώκει να καταλάβει εικαστικά και μουσικά το κτίριο και τους χώρους του ιστορικού Παβιγιόν Πικιώνη, νυν «π».

Η έκθεση αυτή βασίζεται σε 11 ποιήματα της ποιητικής ανθολογίας Ο Δύσκολος Θάνατος (1946-1974) του ποιητή Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου. Το έργο του Κωνσταντίνου Βήτα βρίσκει διάφορες εκφράσεις όλα αυτά τα χρόνια, όπως είναι η μουσική, η ποίηση και η ζωγραφική. Στην παρούσα έκθεση του PCAI και του Κωνσταντίνου Βήτα στο αρχιτεκτονικό μνημείο του Πικιώνη ο χώρος και ο άνθρωπος θα συνομιλήσουν με το παρελθόν, τη μνήμη και το παρόν. Στο πλαίσιο αυτό ο Κ.Βήτα δημιουργεί μια σειρά από νέα ζωγραφικά έργα (λάδια, ακρυλικά και μολύβι) πλαισιωμένα από ζωντανή ηλεκτρονική μουσική που εναρμονίζονται με το ιδιαίτερο φυσικό και ενεργειακό τοπίο των Δελφών και την αρχιτεκτονική του Παβιγιόν και τα οποία προσκαλούνται να ανακαλύψουν οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια του θεσμού.

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2025 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός».

Ο Κωνσταντίνος Βήτα αναφέρει: «Η μνήμη στην ποίηση του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου δεν είναι μόνο ατομική, είναι συλλογική, ιστορική και βαθιά ελληνική. Μέσα από τη γραφή του και τις προσωπικές του εμπειρίες αναδύονται τα τραύματα αλλά και οι μετασχηματισμοί μιας χώρας – μνήμη υπαρξιακής αγωνίας και στοχασμού. Διαβάζοντας τα ποιήματά του δημιουργήθηκε μέσα μου η ανάγκη να φτιάξω κάποιες εικόνες. Ο ποιητικός του λόγος μετατρέπεται σε ένα χώρο νοσταλγίας, απώλειας και συνειδητοποίησης, που αντανακλά την ψυχή της σύγχρονης Ελλάδας».

Η Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI, σημειώνει: «Η εικαστική γλώσσα του Κωνσταντίνου Βήτα αποτελεί μια εξαίσια έκφανση του πολυσχιδούς ταλέντου του. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης και των μουσικών συνθέσεων που την πλαισιώνουν, το έργο του Βήτα συνδιαλέγεται αρμονικά με τους στίχους του Ασλάνογλου και το δελφικό τοπίο προτείνοντάς μας μια επιστροφή στον ποιητικό εαυτό».

Ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Polygreen CEO και ιδρυτής του PCAI, αναφέρει: «Είναι μεγάλη μας χαρά να συνεργαζόμαστε με τον θεσμό Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός καθώς και με τον σημαντικό και καταξιωμένο καλλιτέχνη και μουσικό Κωνσταντίνο Βήτα».

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, όπου υπάρχει.

Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

Προσοχή: οι κρατήσεις εισόδου για την εκδήλωση ξεκινούν 15 Ιουλίου 2025.

Πρόγραμμα λειτουργίας: 29 και 30 Ιουλίου 2025 στις 7μμ

Μετακίνηση: Δωρεάν από Αθήνα (Πλατεία Συντάγματος) προς Δελφούς με επιστροφή την ημέρα της εκδήλωσης. Οι θέσεις στο λεωφορείο είναι περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

*Οι κρατήσεις θέσεων στο λεωφορείο μετακίνησης ξεκινούν 15 Ιουλίου στην επίσημη σελίδα του PCAI. Την ημέρα της εκδήλωσης επιδεικνύετε στο λεωφορείο το εισιτήριο της εκδήλωσης και το εισιτήριο του λεωφορείου.

Διεύθυνση: Π, Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού (Πρώην Παβιγιόν Πικιώνη), Δελφοί

Ο Κωνσταντίνος Βήτα γεννήθηκε στην Μελβούρνη και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται σήμερα. Ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές στο Παλλάδιο Ωδείο Αθηνών. Σπούδασε Ζωγραφική και Ιστορία Τέχνης στο Prahran Institute της Μελβούρνης. To 1992 δημιούργησε το ηλεκτρονικό γκρουπ Στέρεο Νόβα. Από το 1996 έως και σήμερα δουλεύει σαν ανεξάρτητος μουσικός παραγωγός και συνθέτης, ενώ εξακολουθεί να ζωγραφίζει. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 25 μουσικά άλμπουμ και έχει γράψει μουσική για τον κινηματογράφο, για ντοκιμαντέρ και για παραστάσεις σύγχρονου χορού και θεάτρου. Το 2005 παρουσίασε την πρώτη ατομική του εικαστική έκθεση στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Θεσσαλονίκη με τίτλο Ηχητικά τοπία / Soundscapes σε επιμέλεια της Θούλης Μισιρλόγλου. Έχει συνεργαστεί με σύγχρονους δημιουργούς από όλο το φάσμα των τεχνών όπως, ενδεικτικά, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, η Βαρβάρα Μαυρομάτη, ο Φίλιππος Κουτσαφτής και έχει παρουσιάσει μουσικές συνθέσεις και projects του σε θεσμούς, όπως η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το Φεστιβάλ Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Institute of Contemporary Arts του Λονδίνου και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων-Αθήνα 2004.

O πολιτιστικός οργανισμός PCAI ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο, CEO της περιβαλλοντικής εταιρείας Polygreen, και στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών αναθέσεων, εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, εργαστηρίων και συνεδρίων. Η Συλλογή Τέχνης PCAI εστιάζει σε αναθέσεις και έργα σύγχρονης τέχνης και κινούμενης εικόνας, ενώ παρέχει στους καλλιτέχνες τα μέσα και τους πόρους για να δημιουργήσουν καλλιτεχνικό έργο σε διάλογο με σύγχρονα περιβαλλοντικά, κοινωνιολογικά και φιλοσοφικά ζητήματα, επιτρέποντας απόλυτη ελευθερία έκφρασης και κριτικής έρευνας. Μέσα στα χρόνια της δραστηριότητάς του, το PCAI έχει συνεργαστεί με σημαντικά ιδρύματα, μπιενάλε και πολιτιστικούς φορείς, όπως το Βρετανικό Συμβούλιο, τη Serpentine του Λονδίνου, την Μπιενάλε της Βενετίας, την Μπιενάλε του Σάο Πάολο, τη Μπιενάλε της Sharjah και το KW του Βερολίνου, ενώ έχει διακριθεί επανειλημμένα για το πολιτιστικό έργο και τις συνεργασίες του. Από τo 2021 o οργανισμός είναι official nominator του σημαντικού περιβαλλοντικού βραβείου Earthshot Prize, το οποίο θεσπίστηκε από το Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales. Το PCAI συμμετέχει στη Διεθνή Ένωση Εταιρικών Συλλογών Σύγχρονης Τέχνης (IACCCA) και η Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI, συνιστά εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του.

Το πρόσφατα ανακαινισμένο από το PCAI Παβιγιόν Πικιώνη, πλέον «πι» (Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού), είναι ένα ιστορικό και αρχιτεκτονικό μνημείο της δεκαετίας του 1950, που βρίσκεται στην αρχαιολογική περιοχή των Δελφών και σχεδιάστηκε από τους κορυφαίους Έλληνες αρχιτέκτονες Δημήτρη και Πέτρο Πικιώνη. Ο νέος πολιτιστικός χώρος του PCAI, που φιλοδοξεί να καλλιεργήσει την περιβαλλοντική αφύπνιση μέσω της σύγχρονης τέχνης, έχει ως τώρα φιλοξενήσει σημαντικές εκθέσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες σε συνεργασία με διεθνείς φορείς και συλλογές τέχνης

