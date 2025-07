Κόνι Φράνσις: Πέθανε η τραγουδίστρια της viral επιτυχίας του TikTok, «Pretty Little Baby»

Δεν πέρασε πολύς καιρός που η Κόνι Φράνσις είδε το τραγούδι που ερμήνευσε το 1963, «Pretty little baby» να γίνεται τεράστια επιτυχία στο TikTok και να ανεβαίνει στα charts για πρώτη φορά, 60 χρόνια μετά την κυκλοφορία του και η αμερικανίδα τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στα 87 της χρόνια.

Την είδηση του θανάτου της μετέφερε ο φίλος της Ρον Ρόμπερτς ο οποίος έγραψε σε ανάρτησή του ότι η Κόνι Φράνσις νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες σε νοσοκομείο της Φλόριντα. Με την είδηση του θανάτου της, οι θαυμαστές της ξεκίνησαν πάλι να ανεβάζουν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σάουντρακ το «Pretty little baby».

Ακούστε το «Pretty Little Baby»:

«Αυτό πονάει. Η υπέροχη Κόνι Φράνσις πέθανε χθες στα 87 της χρόνια. RIP Κόνι», έγραψε ένας θαυμαστής της, ενώ ένας άλλος σημείωσε: «Ο κόσμος έχασε μια μεγάλη καλλιτέχνιδα χθες το βράδυ. Ισως τη ξέρετε από τη viral επιτυχία της, «Pretty little baby». Ήταν 87 ετών νέα γυναίκα. Τώρα θα βρίσκεται με τον Μπόμπι πάλι».

Το πραγματικό όνομα της Κόνι Φράνσις ήταν Κοντσίτα Ρόζα Μαρία Φρανκονέρο και προήλθε από ιταλική οικογένεια η οποία την ενθάρρυνε να τραγουδάει από παιδί. Άλλαξε το όνομά της σε Κόνι Φράνσις μετά από προτροπή ενός παρουσιαστή εκπομπής ανεύρεσης ταλέντων στο NBC και παρά το γεγονός ότι σημείωσε περιορισμένη επιτυχία στα 20 της χρόνια με τα τραγούδια «The Majesty of Love» και «You My Darlin', You», σκεφτόταν σοβαρά τότε να τα παρατήσει και να ασχοληθεί με τη φαρμακευτική. Με την παρότρυνση του πατέρα της όμως, ηχογράφησε το 1957 το «Who’s sorry now» και πούλησε ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Στη δεκαετία του ’60 γνώρισε την επιτυχία με μια σειρά από τραγούδια αλλά ο βιασμός της σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης την αποξένωσε από τον κόσμο της ψυχαγωγίας.

Εξέδωσε δύο αυτοβιογραφίες που έγιναν best sellers στους New York Times, τις «Who’s sorry now» και «Among my souvenirs», ενώ συνδέθηκε με τον Μπόμπι Ντάριν. Επέστρεψε στη σκηνή και στις ηχογραφήσεις το 1989 και αποσύρθηκε το 2018.

Για την πρόσφατη επιτυχία του «Pretty Little Baby», έλεγε πρόσφατα: «Για να λέμε την αλήθεια, δεν το θυμόμουν το τραγούδι. Έπρεπε να το ακούσω για να το θυμηθώ. Είναι υπέροχο όμως που το τραγούδι που ηχογράφησε πριν από 63 χρόνια αγγίζει τώρα τις καρδιές εκατομμυρίων».