Rockwave Festival: Στο Terravibe μεταφέρθηκε η συναυλία των SATCHVAI Band με Satriani - Vai

Οι SATCHVAI Band με τους Joe Satriani και Steve Vai εμφανίζονται τη Δευτέρα 28 Ιουλίου στο Terravibe. Αν και το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους και ιστορικούς χώρους της πόλης, η μεταφορά της συναυλίας στο Terravibe της Μαλακάσας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τεχνική υποστήριξη της παραγωγής που συνοδεύει αυτή τη μοναδική σύμπραξη.

Η συναυλία έχει εισιτήρια ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ σε ακριβή αντιστοιχία με τις θέσεις του Θεάτρου Λυκαβηττού ενώ εισάγεται και εισιτήριο ορθίων!

Όλες οι θέσεις είναι αριθμημένες και εξασφαλίζουν απόλυτη άνεση και ορατότητα για όλους.

Τα υπάρχοντα εισιτήρια μεταφέρονται αυτόματα σε αντίστοιχης αξίας ζώνες και θα αποσταλούν στο email των κατόχων χωρίς να χρειαστεί καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

Επιπλέον, σε κάθε παραγγελία εισιτηρίων παραχωρείται ΔΩΡΕΑΝ θέση στάθμευσης εντός του Terra Vibe. (Συγκεκριμένα για παραγγελίες από 1 έως 4 εισιτήρια, προσφέρεται 1 δωρεάν θέση στάθμευσης, ενώ για παραγγελίες 5 ή περισσότερων εισιτηρίων, προσφέρονται 2 δωρεάν θέσεις στάθμευσης).

Τέλος, οι κάτοχοι των ήδη αγορασμένων εισιτηρίων που το επιθυμούν, μπορούν να μεταβούν στο Terra Vibe ΔΩΡΕΑΝ με πούλμαν της Apollon Buses από τον Σταθμό Λαρίσης, (συμπεριλαμβάνεται φυσικά και η επιστροφή στην Αθήνα).

Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται και μόλις προστέθηκε ΝΕΑ κατηγορία εισιτηρίων ΟΡΘΙΩΝ, στην τιμή των 39,50 ευρώ

Τιμές εισιτηρίων

Νέα κατηγορία εισιτηρίων

Ορθίων 39,50 ευρώ

Ορθίων με χώρο στάθμευσης : 49,50 ευρώ

PL4: 49,50 ευρώ

PL3: 66 ευρώ

PL2: 88 ευρώ

PL1: 99 ευρώ

VIP PACKAGE*: 316 ευρώ

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00 και το show θα ξεκινήσει στις 22:00

SATCHVAI BAND

featuring

JOE SATRIANI & STEVE VAI

«Surfing with the Hydra Tour»

Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025

Terra Vibe

Για πρώτη φορά στην 50χρονη μουσική τους διαδρομή, δύο πολυδιάστατοι shredders, ο εξωγήινος Joe Satriani και ο ευρηματικός Steve Vai, ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν τους SATCHVAI - μια νέα superband που σαρώνει την Ευρώπη με το Surfing with the Hydra Tour.

Στις 28 Ιουλίου, έρχονται και στη χώρα μας στο Rockwave Festival για μία και μοναδική εμφάνιση στο Terra Vibe.

«Η περιοδεία της SATCHVAI Band είναι γεγονός! Ανυπομονώ να μοιραστώ ξανά τη σκηνή με τον Steve. Κάθε φορά που παίζουμε μαζί, με γυρίζει πίσω στην εποχή που ήμασταν έφηβοι, που "τρώγαμε και αναπνέαμε" μουσική κάθε δευτερόλεπτο της μέρας... Υποθέτω ότι δεν σταματήσαμε ποτέ!» — Joe Satriani

«Το να περιοδεύουμε με τον Joe είναι πάντα χαρά και τιμή μου. Είναι ο αγαπημένος μου κιθαρίστας για τζαμάρισμα και τώρα έχουμε μία ακόμη ευκαιρία να το μεταφέρουμε στη σκηνή. Αισθάνομαι ότι είμαστε και οι δύο στο απόγειο της καριέρας μας και αυτό το show θα είναι μια μεγαλειώδης γιορτή για το πιο cool όργανο στον κόσμο, την ηλεκτρική κιθάρα!» — Steve Vai

Οι Satriani και Vai έχουν κοινή ιστορία που ξεκινά από τα εφηβικά τους χρόνια στο Long Island, όταν ο Joe δίδασκε κιθάρα τον Steve (!). Η φιλία τους μετουσιώθηκε σε δεκαετίες παράλληλης πορείας, με κοινά labels, κοινές περιοδείες (όπως οι G3) και εκατομμύρια αφοσιωμένων fans σε ολόκληρο τον κόσμο.

"Surfing With The Hydra" 2025 Tour:

Η συνεργασία τους ξεκίνησε ουσιαστικά την περασμένη άνοιξη (2024), όταν οι δύο κιθαρίστες πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή περιοδεία στις ΗΠΑ, πέρα από τις G3 εμφανίσεις τους. Η χημεία τους επί σκηνής ήταν τόσο αδιαμφισβήτητη, που αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύσταση μιας κοινής μπάντας – The SATCHVAI Band – και να μεταφέρουν τη δυναμική τους και σε μία ευρωπαϊκή περιοδεία μέσα στο 2025.

Το όνομα της περιοδείας "Surfing with the Hydra" δεν είναι τυχαίο - πρόκειται για έναν έξυπνο και συμβολικό συνδυασμό δύο από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της πορείας των Satriani και Vai. Από τη μία, το Surfing with the Alien, το εμβληματικό άλμπουμ του Joe Satriani που καθόρισε την ορχηστρική ροκ σκηνή και θεωρείται σταθμός στο "shred" λόγω της τεχνικής του αρτιότητας και της μελωδικότητάς του. Από την άλλη, η Hydra, η εντυπωσιακή πολυ-οργανική κιθάρα που σχεδιάστηκε για τον Steve Vai από τον Moti Kashiuchi και κατασκευάστηκε από την Ibanez Japan — ένα όργανο-σύμβολο της καινοτομίας και της υπερβατικής προσέγγισής του στη μουσική.

Το Surfing with the Hydra είναι κάτι παραπάνω από τίτλος — είναι αυτό που θα ζήσουμε!

Η σύμπραξή τους σφραγίστηκε μουσικά με την κυκλοφορία του πρώτου κοινού τους κομματιού "The Sea of Emotion, Pt. 1" τον Μάρτιο του 2024 – ένα σχεδόν εξάλεπτο instrumental έπος, στο οποίο οι δύο κιθαρίστες διαδέχονται ο ένας τον άλλον με απόλυτη συνέργεια, αποδεικνύοντας γιατί αποτελούν σχολή από μόνοι τους.

JOE SATRIANI & STEVE VAI ' The Sea Of Emotion, Pt.1' - Official Video

https://www.youtube.com/watch?v=VAKVmW1InBA

Λίγο πριν ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη ευρωπαϊκή τους περιοδεία, οι SATCHVAI κυκλοφόρησαν το "I Wanna Play My Guitar", με τη φωνή του θρυλικού Glenn Hughes (Deep Purple, Black Country Communion), να πρωταγωνιστεί σε έναν ύμνο για την ακατανίκητη, εφηβική λαχτάρα να «παίξεις κιθάρα μέχρι τελικής πτώσης». Το νέο αυτό single ήρθε να προσθέσει ένα τραχύ, δυναμικό κεφάλαιο στη δισκογραφία του ντουέτου, συνδυάζοντας στοιχεία hard rock, blues και την αδρεναλίνη ενός live σε μια rock αρένα.

Το video clip, σε σκηνοθεσία του ZZ Satriani, γιου του Joe, αποτυπώνει την σοκαριστική χημεία της μπάντας και την καθηλωτική σκηνική παρουσία του Hughes, σε μια συνεργασία-ορόσημο στο πάνθεον της ηλεκτρικής κιθάρας.

Joe Satriani & Steve Vai - I Wanna Play My Guitar (Official Video):

Αθήνα, ετοιμάσου!

Στις 28 Ιουλίου, δύο κιθαρίστες-πρότυπα για εκατομμύρια μουσικούς στον κόσμο, δύο δυνάμεις της φύσης, ενώνονται για μια ωδή σεμιναριακού επιπέδου στην κιθαριστική τέχνη.

Οι SATCHVAI καταφθάνουν στην Αθήνα για να μας χαρίσουν ένα live αδιανόητης μαεστρίας, απίστευτης ενέργειας που σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη. Μαζί τους, οι σπουδαίοι Kenny Aronoff στα τύμπανα, Marco Mendoza στο μπάσο και Pete Thorn στη ρυθμική κιθάρα.

Η συναυλία αυτή αποτελεί την κορύφωση μιας μοναδικής σύμπραξης και εντάσσεται στον εορτασμό των 30 χρόνων του Rockwave Festival. Ένα κιθαριστικό υπερθέαμα, μια γιορτή της rock μουσικής, μία ανεπανάληπτη εμπειρία live μουσικής, ένας ήχος που κόβει την ανάσα.

SATCHVAI BAND feat JOE SATRIANI & STEVE VAI

Δευτέρα 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Terra Vibe

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00 και το show θα ξεκινήσει στις 22:00

Η προπώληση των εισιτηρίων για την πρώτη συνάντηση των Joe Satriani και Steve Vai ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/rockwave-2025-satchvai-band-feat-joe-satriani-steve-vai/

Τιμές εισιτηρίων

Ορθίων: 39,50 ευρώ

Ορθίων με χώρο στάθμευσης: 49,50 ευρώ

PL4: 49,50 ευρώ

PL3: 66 ευρώ

PL2: 88 ευρώ

PL1: 99 ευρώ

VIP PACKAGE*: 316 ευρώ

*Το VIP PACKAGE εισιτήριο περιλαμβάνει:

Προνομιακή αριθμημένη θέση | Προτεραιότητα στην είσοδο στον χώρο | Συνάντηση από κοντά και ανταλλαγή Q&A με τους Joe Satriani & Steve Vai, πριν τη συναυλία | Αποκλειστική ομαδική φωτογραφία μπροστά από τη σκηνή με τους Joe Satriani & Steve Vai | Συλλεκτική αφίσα της περιοδείας, υπογεγραμμένη από τους Joe Satriani & Steve Vai | Συλλεκτικό αναμνηστικό εισιτήριο | VIP πάσο με lanyard | VIP φιλοξενία στον χώρο

Οι μάγοι των έξι χορδών : Μια ματιά στο ποιοι είναι

Σχετικά με τον Joe Satriani

Joe Satriani - Surfing with the Alien (from Satriani LIVE!):

Για πάνω από τριάντα χρόνια, ο βιρτουόζος της κιθάρας Joe Satriani έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, δίνοντας sold-out συναυλίες, τόσο ως headliner όσο και ως ιδρυτής του κιθαριστικού all-star υπερθεάματος G3. Οι studio αλλά και οι live ηχογραφήσεις του έχουν πουλήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, με δύο από τα πολυάριθμα σόλο άλμπουμ του να έχουν γίνει πλατινένια και άλλα τέσσερα χρυσά, ενώ μετρά 15 υποψηφιότητες για Grammy.

Το 2014 ξεκίνησε το ετήσιο "G4 Experience", συγκεντρώνοντας επίδοξους κιθαρίστες για τετραήμερα σεμινάρια, mentor sessions και ζωντανές εμφανίσεις, παρέχοντας μια αποκλειστική πλατφόρμα μάθησης υπό την καθοδήγηση του ίδιου και των καταξιωμένων συναδέλφων του.

Το 2021 λάνσαρε το "Crystal Planet", ένα comic σε 5 μέρη που συνδυάζει τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες.

Το ντοκιμαντέρ της περιοδείας "Beyond the Supernova", σε σκηνοθεσία του ZZ Satriani, διαθέσιμο για streaming, προσφέρει μια εκ βαθέων ματιά στα παρασκήνια και καταγράφει λεπτομερώς τη ζωή του, αποκαλύπτοντας τη βαθιά αφοσίωση που τροφοδοτεί την κιθαριστική του μαεστρία.

Το side project του, Chickenfoot, στο οποίο συμμετέχουν ο πρώην frontman των Van Halen, Sammy Hagar, ο πρώην μπασίστας τους Michael Anthony και ο ντράμερ των Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, είδε το ντεμπούτο άλμπουμ του να γίνεται χρυσό, ενώ το δεύτερο στούντιο άλμπουμ σκαρφάλωσε απευθείας στο #9 των charts με την κυκλοφορία του.

Ο Satriani κυκλοφόρησε το 19ο στούντιο άλμπουμ του, The Elephants of Mars, τον Απρίλιο του 2022.

Το 2024 υπήρξε μια ιδιαίτερα γεμάτη χρονιά για τον Joe Satriani, καθώς ξεκίνησε την πολυαναμενόμενη περιοδεία G3 Reunion με την αρχική δυναμική σύνθεση: Satriani, Eric Johnson και Steve Vai. Ακολούθησε η περιοδεία του ντουέτου Satch/Vai, όπου οι παλιοί φίλοι όχι μόνο μοιράστηκαν τη σκηνή, αλλά παρουσίασαν και μια νέα κοινή μουσική συνεργασία.

Ολοκληρώνοντας τη χρονιά, ο Satriani ένωσε τις δυνάμεις του με τους Sammy Hagar, Michael Anthony και Jason Bonham για την περιοδεία Best of All Worlds, η οποία ξεπούλησε τις αρένες σε όλες τις Η.Π.Α. και απέσπασε ευρεία αποδοχή από κοινό και κριτικούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το satriani.com.

Σχετικά με τον Steve Vai

Steve Vai – Teeth of the Hydra (Official Music Video)

Ο Steve Vai είναι βιρτουόζος κιθαρίστας, συνθέτης και παραγωγός, που αναγνωρίζεται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Με περισσότερα από 45 χρόνια στη μουσική βιομηχανία, έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους, έχει λάβει τρία Grammy και έχει ηχογραφήσει με θρύλους της μουσικής όπως οι Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake, και πολλοί ακόμη.

Ο Vai έχει περιοδεύσει εκτενώς και έχει ηχογραφήσει ζωντανά με τους G3 (συνεργαζόμενος με διαφορετικά line-ups που περιελάμβαναν τους Joe Satriani, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen και Steve Lukather), καθώς και με τους Generation Axe, το supergroup που δημιούργησε μαζί με τους Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt και Tosin Abasi.

Είναι ο συγγραφέας του "Vaideology: Basic Music Theory for Guitar Players" (Hal Leonard), του πρώτου βιβλίου μουσικής θεωρίας σχεδιασμένου για να βοηθήσει τόσο αρχάριους όσο και έμπειρους κιθαρίστες.

Πρόσφατα, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο για την προώθηση του τελευταίου στούντιο άλμπουμ του, "Inviolate", πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε 51 χώρες.

Κατά τη διάρκεια των 43 χρόνων περιοδειών του, συνεχίζει να επισκέπτεται μέρη όπου εμφανίζεται για πρώτη φορά. Στην πιο πρόσφατη εξόρμηση του 2023, εμφανίστηκε στο Ho Chi Minh City (Βιετνάμ), Kaohsiung (Ταϊβάν), Zallak (Μπαχρέιν), Bangalore και Kolkata (Ινδία), καθώς και σε έξι νέες περιοχές στην Κίνα (Foshan, Xi'an, Chengdu, Chongqing, Nanjing και Hefei).

Για την πλήρη δισκογραφία του και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το vai.com.