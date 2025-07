Sani Festival: Τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές από την Gloria Gaynor

Συνεχίζοντας το συναρπαστικό του πρόγραμμα, το Sani Festival υποδέχτηκε στη σκηνή του Λόφου της Σάνης τη θρυλική Gloria Gaynor, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής. Μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό από την Ελλάδα και κάθε γωνιά του κόσμου, η δύο φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα χάρισε μια εκρηκτική συναυλία γεμάτη παλμό, συναίσθημα και τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές.

Συνοδευόμενη από τη δεκαμελή μπάντα της, η Αμερικανίδα ντίβα παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι από τα '70s μέχρι σήμερα. Από τα «Never Can Say Goodbye», «Unstoppable» και «My First, My Last, My Everything» μέχρι τις γεμάτες ψυχή μπαλάντες «Killing Me Softly» και «He's Out of My Life», η Gaynor παρουσίασε ένα setlist που ισορροπούσε μοναδικά ανάμεσα στο disco, τη soul, τη gospel και τις R&B ρίζες της. Η βραδιά κορυφώθηκε φυσικά με το διαχρονικό «I Will Survive», το τραγούδι-σύμβολο εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο. «Είναι τιμή και προνόμιό μου να ερμηνεύω αυτό το τραγούδι. Μέσα από αυτό ενώνω τη φωνή μου με ανθρώπους που συνεχίζουν να παλεύουν, να ελπίζουν και να επιβιώνουν», δήλωσε από τη σκηνή του Sani.

Μουσικό είδωλο

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλάμβανε επίσης τραγούδια από τη νεότερη δισκογραφική της δουλειά – όπως το «Fida Known» και το ομότιτλο «Happy Tears» από το πρόσφατο EP της, αλλά και επιλογές από το βραβευμένο με Grammy gospel album Testimony, όπως το «Talking About Jesus». Για encore, η Gaynor χάρισε στο κοινό μια καθηλωτική εκτέλεση του «Can't Take My Eyes Off You», μέσα σε αποθέωση.

Στα 82 της χρόνια, η Gloria Gaynor παραμένει όχι μόνο μουσικό είδωλο αλλά και σύμβολο πίστης στον εαυτό και ενδυνάμωσης, μετατρέποντας τη σκηνή του Sani Festival σε μια μεγάλη γιορτή. Η σκηνική της παρουσία και το βαθιά αισιόδοξο μήνυμά της δημιούργησαν μία από τις πιο μαγικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Η συναυλία εντάσσεται στο πρόγραμμα του Sani Festival 2025, το οποίο φιλοξενεί κορυφαίους καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας — με συνολικά 14 βραβεία Grammy. Το Σάββατο 2 Αυγούστου, η σκηνή ανήκει στην αξεπέραστη Grace Jones, με το εμβληματικό της στυλ που συνδυάζει reggae, disco, new wave και house. Στις 9 Αυγούστου, οι Nouvelle Vague φέρνουν στον Λόφο της Σάνης τις θρυλικές bossa nova διασκευές τους, ενώ στις 16 Αυγούστου, οι Gipsy Kings με τον Tonino Baliardo επιστρέφουν μετά το περσινό sold-out, για μια ακόμη βραδιά γεμάτη πάθος και flamenco ρυθμούς. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 23 Αυγούστου με ένα αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου – μια βραδιά-ύμνο στη στιχουργική της διαδρομή, με τη συμμετοχή του Μανώλη Μητσιά , της Γλυκερίας, της Πίτσας Παπαδοπούλου και άλλων σπουδαίων καλλιτεχνών, υπό τη μουσική συνοδεία της Salonique Brass Band.

Το Sani Festival συνεχίζει να ενώνει τη διεθνή μουσική σκηνή με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά και τη φιλοξενία της Χαλκιδικής, προσφέροντας κάθε καλοκαίρι μοναδικές εμπειρίες.

Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται:

www.sanifestival.gr

https://sani-resort.com/festivals/sani-festival-2025

www.more.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Sani Festival, πατήστε εδώ.

Σχετικά με το Sani Festival

Το Sani Festival έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό θεσμό, ενώ είναι το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που διοργανώνεται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικό φορέα. Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, στηρίζει με συνέπεια την αυθεντική τέχνη και την καλλιτεχνική έκφραση μέσα από τη μουσική, έχοντας σαν οδηγό το όραμα του Sani Resort για υψηλού επιπέδου πολιτιστική ψυχαγωγία. Για τη συμβολή του στην προώθηση του πολιτισμού, το θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos έχει τιμηθεί επί τρία διαδοχικά έτη (2022, 2023 και 2024) με το βραβείο "World's Leading Cultural Destination Resort" στα διακεκριμένα World Travel Awards.

Φιλοξενώντας θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αλλά και αγκαλιάζοντας νέες τάσεις και ταλέντα, το Sani Resort αποτελεί τον προορισμό για ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Από το 1992 έως σήμερα, στον Λόφο της Σάνης έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 400 συναυλίες και εκδηλώσεις με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano, Alison Moyet, αλλά και σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελένη Καραΐνδ ρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος.

Σχετικά με το Sani Resort

Το Sani Resort στην Χαλκιδική είναι ένας παγκοσμίου κύρους προορισμός για οικογενειακές διακοπές πολυτελείας, που περιλαμβάνει πέντε βραβευμένα παραθαλάσσια ξενοδοχεία: Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias και Sani Dunes. Το συγκρότημα εκτείνεται σε ένα φυσικό καταφύγιο 4.000 στρεμμάτων, που περιβάλλεται από πυκνά πευκοδάση και παραλίες μοναδικής ομορφιάς, ενώ εδώ και 50 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολυτελή τουρισμό της Μεσογείου. Το Sani Resort προσφέρει κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ιδιωτική μαρίνα σκαφών, το Rafa Nadal Tennis Center, την ακαδημία ποδοσφαίρου σε συνεργασία με το Chelsea FCF και το Bear Grylls Survival Academy. Κάθε χρόνο, διοργανώνει δύο καταξιωμένα πολιτιστικά φεστιβάλ, το Sani Festival και το Sani Gourmet. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, το Sani έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο πλάνο αειφορίας, ενώ έχει επανειλημμένως αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις στα World Travel Awards: "World's Leading Luxury Green Resort" επί πέντε συνεχόμενα έτη και "World's Leading Family and Beach Resort" επί έξι διαδοχικά έτη, ενώ το 2023 και το 2024 απέσπασε και το βραβείο "World Leading Sustainable Resort". Παράλληλα, το Sani Resort βραβεύτηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως "Best Sustainable Destination" στα Marie Claire Sustainability Awards. Το Sani Resort είναι μέλος του Ομίλου Sani/Ikos, ενός καινοτόμου, δυναμικά αναπτυσσόμενου ξενοδοχειακού ομίλου με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Περισσότερες πληροφορίες: https://sani-resort.com/gr .