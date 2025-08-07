Θέατρο 104: Ανεβαίνει για πρώτη φορά το αντιπολεμικό «Αυτοί που κοιτούν» του Βασίλη Μαυρογεωργίου

Ανθρώπινες σχέσεις σε τεντωμένο σχοινί στην παράσταση «Αυτοί που κοιτούν» στο θέατρο 104

Newsbomb

Θέατρο 104: Ανεβαίνει για πρώτη φορά το αντιπολεμικό «Αυτοί που κοιτούν» του Βασίλη Μαυρογεωργίου

«Αυτοί που κοιτούν» στο θέατρο 104

(c) Νίκος Καρντάσης
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Αυτοί που κοιτούν», είναι αυτοί που κοιτούν εμάς ή εμείς που κοιτάμε τους άλλους; Που φυλάμε κάποια όρια να μην τα παραβιάσει ο απέναντι; Μία εμπόλεμη κατάσταση αληθινή ή συμβολική;

Η συνθήκη του έργου είναι ο πόλεμος που μπορεί να συμβαίνει τώρα ή κάποια άλλη στιγμή κάπου ή ο πόλεμος που συμβαίνει καθημερινά δίπλα μας. Στον πόλεμο, τον αληθινό ή τον μεταφορικό, καλείσαι να σκοτώσεις κάποιον που αγαπάς και να συνυπάρξεις με κάποιον που μισείς.

Δύο στρατιώτες σε ένα παρατηρητήριο μιας εμπόλεμης ζώνης, με στόχο να δολοφονούν όποιον από τους «άλλους» περάσει από εκεί. Δύο άνθρωποι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, που δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον αλλά πρέπει να συνυπάρχουν σε μια θανάσιμη ρουτίνα με μόνο κοινό την σημαία τους, ένα ζευγάρι κιάλια, ένα όπλο και λίγα μπισκότα.
Τι θα γίνει όταν ξαφνικά ο εχθρός τούς κάνει από θύτες θύματα;

Ένα έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου ανεβαίνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή. Αντιπολεμικό. Ωμό. Αντιρατσιστικό. Βαθιά διεισδυτικό, εξερευνά ανθρώπινες σχέσεις σε τεντωμένο σκοινί. Μια θεατρική -υποκριτική και σκηνοθετική- σύμπραξη των Δημήτρη Γεωργαλά και Νίκου Δερτιλή στο θέατρο 104 (Ευμολπιδών 41, Γκάζι), από τις 6 Οκτωβρίου, για πέντε Δευτερότριτα.

Ταυτότητα παράστασης
Κείμενο: Βασίλης Μαυρογεωργίου
Σκηνοθεσία: Νίκος Δερτιλής, Δημητρης Γεωργαλας
Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος
Σκηνογραφία - κοστούμια: Μαρία Βασιλάκη
Μουσική επιμέλεια: Σαβέριος Στόλλας

Παίζουν: Δημήτρης Γεωργαλάς, Νίκος Δερτιλής, Χρήστος Παπαγεωργίου,
Βασίλης Νεμπής


Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με απόφαση Λιβάνιου ξεκινά η αποκατάσταση του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας

17:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Πούτιν μόνο συναντηθεί με τον Ζελένσκι

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο» συναγερμό οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεά και Πελοποννήσου - Ακραίος κίνδυνος φωτιάς

17:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Batman 2»: Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ξεσκονίζει το κοστούμι του

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αλκοόλ και νακρωτικές ουσίες εντοπίστηκαν στον 34χρονο οδηγό που ενεπλάκη στο δυστύχημα με τον αντιδήμαρχο, Κώστα Σταυρογιάννη

17:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση για το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει η θερμοκρασία μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια», λέει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: 17 συλλήψεις στην αστυνομική επιχείρηση - Βαριές κατηγορίες σε 2 για το επεισόδιο με πυροβολισμούς               

16:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό βραβείο της χρονιάς

16:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Ζαχαράκη: Ξεναγήθηκε στο υπό ανέγερση Ιωνικό Κέντρο από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, κ. Γαβριήλ

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την επόμενη, 2025 Ε΄/ΕΣΣΟ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του έστειλαν ταχυδρομικώς «ακατάλληλες» φωτογραφίες

16:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο 104: Ανεβαίνει για πρώτη φορά το αντιπολεμικό «Αυτοί που κοιτούν» του Βασίλη Μαυρογεωργίου

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Τελευταίο μπάνιο για 84χρονο

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Νταηλίκι» στις έρευνες για το καλώδιο στην Κύπρο

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρπαθο: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έτοιμο το σχέδιο ανέλκυσης του φέρι μποτ στα Στύρα- Πότε θα γίνει η αποκόλληση

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη εφεύρεση πιτσιρικά που τον έκανε εκατομμυριούχο: «Ήθελα να αγοράσω μια Lamborghini»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του έστειλαν ταχυδρομικώς «ακατάλληλες» φωτογραφίες

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρπαθο: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια», λέει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

12:35LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Πώς είναι σήμερα ο σπουδαίος τραγουδιστής – Η σπάνια φωτογραφία του

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Νταηλίκι» στις έρευνες για το καλώδιο στην Κύπρο

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αλκοόλ και νακρωτικές ουσίες εντοπίστηκαν στον 34χρονο οδηγό που ενεπλάκη στο δυστύχημα με τον αντιδήμαρχο, Κώστα Σταυρογιάννη

16:23ME TO N & ME TO Σ

Αλλάξτε τις ποινές για παιδόφιλους και παιδοβιαστές!

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την επόμενη, 2025 Ε΄/ΕΣΣΟ

14:15ΥΓΕΙΑ

Σπουδαία ανακάλυψη του Χάρβαρντ για το Αλτσχάιμερ: Είναι το λίθιο ο χαμένος κρίκος;

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ